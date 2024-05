A inizio anno, durante l’evento di presentazione dei Samsung Galaxy S24, ha fatto il debutto una nuova funzione software ormai molto apprezzata dagli utenti, stiamo parlando di Cerchia e cerca, la nuova funzionalità sviluppata da Google resa in seguito disponibile prima per gli smartphone della famiglia Pixel 8 e poi, anche per altri dispositivi Pixel e del colosso coreano.

Nel corso del tempo, consapevole del positivo riscontro da parte degli utenti, il colosso di Mountain View si è impegnato per migliorare ulteriormente il servizio offerto, l’azienda ha per esempio lavorato per impedire le attivazioni accidentali di Circle to Search, ma abbiamo anche visto come lo strumento sia diventato disponibile anche per Google Pixel Tablet, e come siano in lavorazione alcune possibili future novità come la possibilità di copiare e condividere aree selezionate come immagini, o la possibilità di utilizzarla in modalità schermo condiviso anche sui Google Pixel.

Anche oggi dunque, grazie a quanto individuato dal cacciatore di codici AssembleDebug , scopriamo insieme tre ulteriori possibili nuove funzioni per Circle to search.

Cerchia e cerca potrebbe presto vantare tre nuove funzionalità

Nella versione 15.20.36.29 Beta dell’app Google sono stati individuati alcuni interessanti indizi che ci permettono di farci un’idea dei piani di Google per espandere le funzionalità e le potenzialità di Cerchia e cerca.

La prima riguarda la possibilità di utilizzare lo strumento per salvare una parte selezionata dello schermo sul cloud, funzionalità che il cacciatore di codici menzionato in apertura è riuscito ad attivare per vie traverse, dandoci modo di osservare il suo possibile futuro funzionamento.

Come potete notare dal video qui sopra, sembra che verrà introdotto un pulsante “salva” nel menu a comparsa che appare dopo aver selezionato un’area dello schermo utilizzando Circle to search, il sistema catturerà dunque lo screenshot parziale che non verrà però salvato nella libreria di Google Foto, ma piuttosto nella scheda “salvati” dell’app Google. Non è chiaro se questo sarà il comportamento predefinito anche in futuro, o se Google possa decidere di salvare gli sceenshot nell’app Foto quando rilascerà la nuova funzione (sarebbe decisamente più comodo).

Le altre due novità riguardano due ulteriori possibili funzioni in arrivo nel prossimo futuro, individuate in alcune stringhe di codice e già presenti in Google Lens:

<item type=”id” name=”omnient_region_action_save” />

<item type=”id” name=”omnient_text_action_copy_button” />

<item type=”id” name=”omnient_text_action_listen_button” />

<item type=”id” name=”omnient_text_action_search_button” />

<item type=”id” name=”omnient_text_action_select_all_button” />

<item type=”id” name=”omnient_text_action_translate_button” />

<item type=”id” name=”omnient_text_actions” />

<item type=”id” name=”omnient_text_actions_back_button” />

<item type=”id” name=”omnient_text_actions_container” />

<item type=”id” name=”omnient_text_actions_overflow_button” />

<item type=”id” name=”omnient_text_actions_parent />

Dalle stringhe di codice riportate qui sopra si intuisce chiaramente come Cerchia e cerca potrebbe ottenere i pulsanti “ascolta” e “seleziona tutto”: non ci sono per il momento riscontri visivi del possibile funzionamento, ma è lecito presumere che questo possa essere simile a quanto già offerto da Lens. Nello specifico il pulsante ascolta potrebbe consentire la riproduzione del testo selezionato grazie ad un motore di sintesi vocale, caratteristica utile in ambito accessibilità, mentre il pulsante seleziona tutto dovrebbe evidenziare tutto il testo nel mirino della fotocamera o in un’immagine, semplificando la vita degli utenti che magari hanno bisogno di copiare o incollare porzioni di testo.

Come sempre non ci sono indicazioni circa le eventuali tempistiche di implementazione delle novità sopra elencate, bisognerà attendere per scoprire se Google ha realmente intenzione di rilasciarle in forma stabile o meno.