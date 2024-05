Come molti di voi sapranno l’accessibilità è senz’ombra di dubbio una delle prerogative più importanti alla base di qualsiasi app per smartphone, contribuendo significativamente alla facilità d’uso e alla navigabilità da parte dell’utente.

In particolare Google ha introdotto nel corso delle ultime settimane la funzionalità Cerchia e cerca, che con il supporto di Google Lens permette di integrare la ricerca Google in un modo completamente nuovo rispetto al passato: è infatti possibile cerchiare una qualsiasi parola o immagine presente all’interno di una pagina web per cercarne immediatamente il contenuto su Google, senza la necessità di passare ad un’altra app.

Si tratta di una novità davvero molto interessante, che permette all’utente di risparmiare un bel po’ di tempo rispetto a quanto avveniva in passato. Già numerosi dispositivi Google e Samsung di recente uscita hanno cominciato a supportarla, cominciando dal nuovissimo Samsung Galaxy S24 che ne ha già ricevuto l’aggiornamento a partire dai primissimi mesi del 2024 (grazie all’implementazione all’interno di One UI 6.1), con Google Pixel 8 e tutti gli altri smartphone della compagnia a seguire poco dopo.

I dispositivi compatibili

Ecco dunque l’elenco attualmente completo degli smartphone con sistema operativo Android che attualmente supportano questa nuova funzionalità, divisi rispettivamente in base alla compagnia produttrice:

Google

Pixel 8a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 7a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 6a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel Fold

Samsung

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Tab S9 series

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S22 series

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S21 series

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

È ragionevole a questo punto aspettarsi la presenza della funzionalità Cerchia e Cerca nei dispositivi di prossima uscita. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da Google in merito alle nuove funzionalità che verranno introdotte in app, nel corso dei prossimi mesi a venire.