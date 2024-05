Se volete provare la cosiddetta “esperienza Pixel” acquistando uno smartphone della gamma, allora siete capitati nel posto giusto: stiamo infatti per mostrarvi le proposte di Amazon su Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro e Google Pixel 7a, i tre attuali componenti della serie (in attesa di Pixel 8a, in arrivo tra qualche giorno). Vediamo le offerte a disposizione sul noto sito di e-commerce.

Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 7a: le attuali offerte su Amazon

Partiamo dai modelli più costosi, lanciati lo scorso ottobre: stiamo ovviamente parlando di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, due smartphone Android che condividono diverse specifiche ma che si distinguono sotto alcuni aspetti chiave (comparto fotografico e dimensioni, con tutto ciò che ne consegue).

Google Pixel 8 è il più compatto (e meno costoso) dei due e offre uno schermo OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus e lettore d’impronte digitali integrato. Il SoC è il Tensor G3 ed è supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico offre tre sensori: sul retro è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display.

Non mancano naturalmente connettività 5G dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.2. A disposizione anche certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa.

Come anticipato, Google Pixel 8 Pro condivide diverse specifiche col fratello minore, ma si distingue nello schermo, in questo caso un OLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ con Gorilla Glass Victus 2, e nelle fotocamere posteriori: a bordo troviamo infatti non solo un sensore principale da 50 MP, ma anche un sensore ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo periscopico da 48 MP (con OIS). Anche la batteria cambia: stavolta è da 5050 mAh, con ricarica rapida cablata a 30 W e ricarica wireless a 23 W.

Se volete spendere meno potete considerare Google Pixel 7a, ossia il modello di fascia media lanciato quasi un annetto fa. Mette a disposizione uno schermo OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, e il SoC Google Tensor G2, al cui fianco trovano spazio 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna UFS 3.1 e il coprocessore di sicurezza Titan M2. A livello fotografico lo smartphone offre tre sensori in tutto: sul retro, nella camera-bar tipica della gamma, abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale grandangolare da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera da 13 MP integrata tramite foro nello schermo. Ci sono poi 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.2 Gen 2. La batteria è da 4385 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W e la ricarica wireless (qui per le specifiche tecniche complete).

Tutti e tre i modelli possono già provare la Beta 1 di Android 15, in attesa di accogliere la release stabile prevista tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Vi ricordiamo che la tabella di marcia prevede generalmente una nuova beta ogni mese. Solo Pixel 8 e Pixel 8 Pro offrono il supporto software da record di Google, che promette 7 anni di aggiornamenti, grazie ai quali il dispositivo dovrebbe arrivare fino ad Android 21. Pixel 7a è uscito con Android 13 e arriverà almeno fino ad Android 16.

Veniamo al dunque, perché su Amazon potete acquistare tutti e tre gli smartphone con prezzi ribassati. Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro hanno debuttato a rispettivamente 799 euro e 1099 euro, e potete acquistarli in offerta sul sito a partire da 549 euro e 879 euro: le colorazioni sono tutte in sconto (Grigio verde, Nero ossidiana e Rosa per Pixel 8, Azzurro cielo, Nero ossidiana e Grigio creta per Pixel 8 Pro). Per le versioni da 639 GB si parte da 659 euro e 939 euro.

Google Pixel 7a ha fatto il suo esordio al prezzo consigliato di 509 euro, ma in queste ore potete portarvelo a casa a partire da 349 euro nella colorazioni Celeste, con le altre colorazioni disponibili a 379 euro. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui sopra o qui sotto, mentre in fondo potete consultare le nostre recensioni per eventuali dubbi dell’ultimo momento.

Per concludere, potete abbinare al nuovo smartphone Google l’ultimo modello di cuffie e smartwatch della serie Pixel, Google Pixel Buds Pro e Google Pixel Watch 2, anche loro in forte sconto su Amazon: le cuffie sono disponibili a partire da 139 euro e lo smartwatch è disponibile a partire da 279,90 euro e per entrambi i dispositivi sono i prezzi più bassi di sempre.