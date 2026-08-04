Nonostante manchi ancora circa un mese al rilascio in forma stabile di Android 17 QPR1 e nonostante Android 17 sia arrivato da poco meno di due mesi, Google ha già rilasciato la Beta 2 di Android 17 QPR2 su tutti i Pixel compatibili e registrati al programma Beta di Android.

Si tratta del secondo passo del ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17, un percorso che durerà alcuni mesi (il rilascio in forma stabile è previsto a dicembre 2026), che non vede più i Pixel 6 tra i protagonisti e che dovrebbe portarci a scoprire tante nuove funzionalità che non faranno parte del primo aggiornamento trimestrale che verrà rilasciato in forma stabile a settembre 2026.

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Android 17 QPR2: sui Pixel arriva la Beta 2

Con un mesetto di anticipo rispetto al rilascio in forma stabile di Android 17 QPR1 (previsto teoricamente a settembre), Google si sta già da alcune settimane occupando del secondo ciclo di sviluppo intermedio per quella che da metà giugno è diventata la più recente versione di Android.

Il colosso di Mountain View ha rilasciato, agli utenti Pixel registrati al programma beta di Android, la nuova Beta 2 di Android 17 QPR2, secondo passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale, atteso a dicembre 2026.

Durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile potranno toccare con mano tutte le novità che costituiranno il quarto (e ultimo) Pixel Drop del 2026, nonché il secondo aggiornamento delle funzionalità di Android 17.

La nuova build in anteprima che Big G sta distribuendo è la CP41.260717.006: il rilascio sta avvenendo più lentamente del previsto, dato che dopo alcune ore dall’avvio non è ancora stata ricevuta da molti utenti; in ogni caso, le patch di sicurezza rimangono quelle aggiornate a luglio 2026 (che sono state rilasciate sul canale stabile lo scorso 7 luglio su base Android 17).

Le note di rilascio

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la seconda versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio dove non vengono evidenziate novità e nemmeno i principali problemi risolti (è una cosa abbastanza inusuale con le versioni in anteprima del colosso di Mountain View).

A partire dalla versione iniziale di Android 17, continuiamo ad aggiornare la piattaforma con correzioni e miglioramenti che vengono poi distribuiti ai dispositivi supportati. Questi aggiornamenti vengono rilasciati trimestralmente tramite i Quarterly Platform Releases (QPR), che vengono distribuiti sia ai dispositivi AOSP che ai dispositivi Google Pixel nell’ambito dei Feature Drops. Sebbene questi aggiornamenti non includano modifiche alle API che influiscano sulle app, forniamo immagini delle ultime build beta dei QPR in modo che possiate testare la vostra app con queste build, se necessario (ad esempio, se sono previste nuove funzionalità che potrebbero influire sull’esperienza utente della vostra app).

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Quali Pixel supportano Android 17 QPR2?

La lista di smartphone e tablet Google Pixel supportati, ovvero quelli che riceveranno questo aggiornamento in forma stabile a dicembre 2026, ha subito modifiche rispetto a quella dei dispositivi che riceveranno Android 17 QPR1.

Come da programma, infatti, salutano la compagnia Google Pixel 6 (Oriole) e Google Pixel 6 Pro (Raven), i primi due Pixel dell’era Tensor che sono stati lanciati nel 2021 (e il cui supporto software era stato esteso fino a ottobre 2026). Di seguito invece riportiamo la lista completa dei Pixel compatibili con Android 17 QPR2 ai quali si aggiungeranno poi i Google Pixel 11, attesi più avanti nel mese di agosto:

Come installare la Beta 2 di Android 17 QPR2

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la Beta 2 di Android 17 QPR2, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la Beta 2 di Android 17 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. Coloro che già eseguono la precedente Beta 1, riceveranno la nuova Beta 2 di Android 17 QPR2 come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Cosa fare per abbandonare il programma beta

Stando a quanto riportato da Google nel post dedicato alla Beta 2 su Reddit, il momento giusto per abbandonare il programma Beta senza incorrere nella perdita dei dati è questo: da quanto si evince, infatti, anche dopo avere installato la Beta 1 di Android 17 QPR2 potrete abbandonare il programma, ignorare l’aggiornamento di “downgrade” e attendere il rilascio in forma stabile di Android 17 QPR1 (settembre 2026).

Nel caso in cui installiate la Beta 2 e decidiate solo dopo di abbandonare il programma beta, andrete incontro alla perdita di tutti i dati sul vostro dispositivo (come previsto dalle linee guida del programma Android Beta), perché lo smartphone scaricherà e installerà un pacchetto di “downgrade” via OTA che riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

La prima finestra utile per l’abbandono del programma, a questo punto, dovrebbe cadere a novembre 2026, subito prima del rilascio in forma stabile di Android 17 QPR2 e dell’avvio del ciclo di sviluppo che ci porterà alla terza e ultima versione trimestrale di Android 17 (attesa poi a marzo 2026).