Torniamo a parlare di Gemini, il chatbot AI sviluppato da Google, precedentemente noto come Bard, negli ultimi tempi è al centro di diverse indiscrezioni, segno di come l’azienda si stia adoperando di buon grado nel tentativo di migliorare il servizio offerto ai propri utenti, così da invogliarli ad utilizzare Gemini al posto delle diverse soluzioni disponibili rivolgendosi alla concorrenza.

Tanto per fare qualche esempio e ricapitolare la situazione, di recente abbiamo avuto modo di vedere come sembri che sia in arrivo l’integrazione con i servizi di streaming musicale, come il toggle per passare da Gemini alla normale ricerca nell’app Google sia disponibile per sempre più utenti, o ancora come siano in cantiere una serie di novità per quel che riguarda la selezione del testo, le risposte veloci e il caricamento di diversi tipi di file.

Anche oggi dunque vediamo insieme due novità che interessano il chatbot AI del colosso di Mountain View, la prima riguarda la compatibilità di Gemini con le vecchie versioni di Android, mentre la seconda riguarda una comoda funzione per Gmail che sembra quasi pronta al lancio.

Google amplia il supporto di Gemini ad alcune vecchie versioni di Android

Con il lancio del nuovo chatbot mosso dall’intelligenza artificiale, Google ha inizialmente preferito limitare l’utilizzo del nuovo strumento alle versioni di Android più recenti, finora infatti Gemini era compatibile solo con Android 12 e versioni successive ma a quanto pare le cose stanno cambiando.

Come notato da alcuni utenti su X (qui e qui), Google sembra aver ampliato il supporto ad alcune versioni del sistema operativo meno recenti: nello specifico Gemini risulta ora compatibile anche con Android 10 e Android 11.

Si tratta di qualcosa che potrebbe far felici diversi utenti che magari ancora utilizzano un dispositivo non più aggiornato e non avevano ancora avuto modo di provare il chatbot di Google, ma l’estensione del supporto può far comodo anche a tutti coloro che magari tengono nel cassetto un muletto e vogliono ampliare le sue funzionalità; ad ogni modo gli utenti interessati (nei Paesi in cui Gemini è ufficialmente disponibile) possono provvedere al download dell’ultima versione disponibile (la v1.0.626720042) direttamente dal Google Play Store.

Ovviamente la compatibilità con le versioni di Android menzionate in precedenza vale anche per gli utenti italiani che provvedono al download e successiva installazione manuale.

Il riepilogo di Gemini in Gmail è sempre più vicino

Passiamo ora alla seconda novità, avevamo già visto a inizio mese (ma anche più di recente) alcuni indizi sull’arrivo di una funzionalità che può risultare comoda in diversi contesti, ovvero la possibilità di avere un riepilogo del testo di una email grazie a Gemini.

Nelle ultime ore il cacciatore di codici Assemble Debug in collaborazione con i colleghi di AndroidAuthority è riuscito ad attivare la funzione nella versione 2024.04.21.626860299 dell’app Gmail, scoprendo che tale novità è ora pienamente funzionante.

Come potete notare, l’immagine qui sopra ci mostra come funzionerà la nuova funzionalità di riepilogo assistita dall’intelligenza artificiale di Gmail per Android: grazie al pulsante “Riepiloga questa email” posto subito sotto l’oggetto della email, Gemini provvederà a fornire un breve riepilogo del testo presente, funzione molto utile soprattutto per le email particolarmente lunghe.

Per quanto la funzionalità di riepilogo sia al momento funzionante, essa non risulta ancora disponibile per gli utenti visto che prevede l’attivazione di alcuni flag per essere visualizzata e utilizzata; ad ogni modo il suo funzionamento è un interessante indizio di come i lavori da parte di Google per questa funzione siano quasi conclusi, e di come l’azienda possa essere quasi pronta per il rilascio a tutti gli utenti.