Anche Google è ormai da qualche tempo salita sul carro dell’intelligenza artificiale, il chatbot sviluppato dall’azienda precedentemente noto come Bard, Gemini, è nato con lo scopo di contrastare le soluzioni offerte dalla concorrenza che, per forza di cose essendo disponibili da più tempo, vantano funzioni che la soluzione proposta dal colosso di Mountain View ancora non ha.

Proprio per questo motivo la società è costantemente al lavoro nel tentativo di migliorare il proprio prodotto, sviluppando nuove funzionalità che potrebbero essere implementate in future versioni del chatbot. Quest’oggi vediamo insieme tre possibili future novità, che hanno non solo lo scopo di semplificare l’esperienza d’uso di Gemini, ma anche di migliorarne le capacità.

L’app Gemini per Android potrebbe presto permettere di copiare solo parti delle risposte

Già da qualche tempo Google ha reso disponibile il chatbot Gemini tramite un’apposita applicazione scaricabile dal Google Play Store, allo stato attuale in verità questa non è disponibile in tutti i mercati, ma abbiamo comunque già visto come, volendo, sia possibile utilizzarlo scaricando e installando l’app manualmente.

Ad ogni modo il funzionamento dell’app in questione è alquanto semplice, l’utente ha facoltà di porre una domanda a Gemini che, con i tempi necessari, fornirà una risposta; l’utente ha poi modo, qualora ne avesse necessità, di salvare la risposta fornita con un semplice copia e incolla. Attualmente però il chatbot di Google permette esclusivamente di copiare per intero la risposta fornita, negando la possibilità di estrapolare solo alcune parti del testo.

Ciò potrebbe cambiare nel prossimo futuro stando a quanto individuato da AssembleDebug tramite l’attivazione di alcuni flag nascosti: sembra infatti che Google possa implementare una nuova opzione “Seleziona testo” in Gemini per Android, presente poco sotto all’attuale opzione “Copia testo”, e che dovrebbe consentire agli utenti di selezionare solo una parte della risposta di Gemini e quindi copiare e incollare quella parte.

Sia chiaro che non si tratta di un cambiamento epocale, quanto più di una comoda aggiunta che può far risparmiare agli utenti alcuni passaggi, attualmente infatti per poter selezionare solo una parte della risposta fornita è necessario effettuare uno screenshot e affidarsi a Cerchia e cerca per copiare la parte del testo che ci interessa dall’immagine, o ancora peggio copiare e incollare l’intera risposta in un editor di testo e in seguito selezionare nuovamente solo la parte di nostro interesse.

Al momento come già detto la funzione è nascosta dietro un apposito flag e non è chiaro quando Google possa decidere di implementarla.

L’app Android potrebbe diventare veloce come la versione web

Il chatbot di Google mosso dall’intelligenza artificiale è disponibile anche in versione web e, rispetto all’applicazione per Android, può vantare una maggiore velocità nel fornire le risposte: se infatti sul web Gemini risponde istantaneamente alle richieste degli utenti, tramite l’app è necessario attendere un po’ di più.

Google, consapevole di tale discrepanza, sembra intenzionata a risolvere la situazione aggiungendo un’opzione “Risposte in tempo reale” all’app Android; sotto il nuovo interruttore si può leggere una breve spiegazione del funzionamento, ovvero “Le risposte verranno visualizzate in tempo reale mentre sono in corso”. Possiamo farci un’idea di come apparirà il nuovo interruttore grazie all’attivazione di un flag nascosto da parte di AssembleDebug.

L’introduzione di questa nuova opzione testimonia gli sforzi dell’azienda di uniformare l’esperienza offerta sul web e tramite l’app Android, migliorando di conseguenza l’esperienza d’uso di quest’ultima. Al momento non ci sono informazioni precise su quando Google implementerà la nuova opzione nell’app Gemini, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Gemini potrebbe presto consentire il caricamento di ogni tipo di file

Allo stato attuale l’app per Android di Gemini permette agli utenti il caricamento di file immagine, presto però, secondo quanto individuato da AssembleDebug, il chatbot potrebbe aumentare notevolmente le proprie potenzialità.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, sembra che Google sia al lavoro per consentire agli utenti il caricamento di qualsiasi tipo di file (PDF e altri tipi di documenti) nell’app Android Gemini; la nuova funzione, come di consueto nascosta dietro un apposito flag, permetterebbe per esempio agli utenti di chiedere al chatbot di riassumere un file PDF, funzionalità che inizialmente potrebbe anche essere rivolta agli utenti Google Workspace o Gemini Advanced.

Ad ogni modo, seppur al momento sia possibile far apparire la nuova funzionalità, essa risulta non funzionante, segno di come lo sviluppo della funzione non sia presumibilmente ancora concluso; bisognerà attendere ancora un po’ prima di vederla nella versione stabile dell’app.