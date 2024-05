Se state cercando di acquistare un Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta, siete capitati nel posto giusto: il flagship del produttore sud-coreano è infatti disponibile in sconto a un super prezzo per la versione da 512 GB di memoria interna, sia su Amazon sia da Unieuro. Vediamo come approfittarne subito, prima che le scorte vadano esaurite.

Samsung Galaxy S24 Ultra in super offerta in versione 12-512 GB

Come sicuramente saprete, la serie Samsung Galaxy S24 è composta da tre modelli, e Galaxy S24 Ultra costituisce la punta di diamante: condivide alcuni aspetti con i fratelli minori Galaxy S24 e Galaxy S24+, ma alza l’asticella sotto quasi ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Contrariamente allo scorso anno, il modello Ultra è anche l’unico della serie a disporre di un SoC firmato Qualcomm e non di un Exynos.

Samsung Galaxy S24 Ultra offre infatti il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, supportato in questo caso da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna (non espandibile). A bordo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 2600 nit. A livello fotografico propone una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Anche la batteria aumenta, spingendosi fino a 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (inversa).

Lo smartphone ha portato al debutto la One UI 6.1 e le funzionalità Galaxy AI, che in questi giorni si stanno facendo almeno in parte vedere su diversi altri modelli. A livello software, Samsung ha promesso ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, come Google con i suoi Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Samsung Galaxy S24 Ultra ha esordito a fine gennaio con un prezzo di 1499 euro (12-256 GB), 1619 euro (12-512 GB) e 1859 euro (12 GB – 1 TB), ma in queste ore potete acquistare la versione “di mezzo” con uno sconto davvero importante e in tutte le colorazioni. Su Amazon potete trovare la versione Titanium Yellow da 512 GB a 1199 euro (con caricabatterie da 25 W incluso), ma se preferite altri colori potete volgere lo sguardo da Unieuro, dove potete trovare anche quelle Titanium Gray, Titanium Black e Titanium Violet allo stesso prezzo (senza caricabatterie). Se siete interessati, potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra 12-512 GB in offerta su Amazon (Yellow)

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra 12-512 GB in offerta da Unieuro (Gray)

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra 12-512 GB in offerta da Unieuro (Black)

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra 12-512 GB in offerta da Unieuro (Violet)

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra 12-512 GB in offerta da Unieuro (Yellow)