Il solito @AssembleDebug (in collaborazione con il portale PiunikaWeb) ci permette di scoprire in anteprima due piccole novità smart che arriveranno in futuro su Google Telefono e Gmail.

Il dialer predefinito degli smartphone Pixel e di moltri altri telefoni del panorama Android, potrebbe presto guadagnare un’altra funzionalità per combattere lo spam e le chiamate indesiderate. Il client di posta elettronica di Google, invece, continua a guadagnare nuove potenzialità targate Gemini.

Google Telefono aiuterà a identificare i numeri sconosciuti

Google Telefono ha recentemente perso la funzionalità di ricerca dei luoghi nelle vicinanze, probabilmente ritenuta ridondante e poco utilizzata dal team di sviluppo che ora, a quanto pare, sta lavorando all’introduzione di una nuova e utile funzionalità “smart” per aiutare gli utenti a identificare i numeri sconosciuti nell’elenco delle chiamate recenti.

Come potete vedere dalla seguente immagine, quando si effettua un tap su un numero che ha chiamato recentemente, comparirà il nuovo pulsante Lookup (probabilmente verrà reso con Identifica o Ricerca): selezionando questa opzione, lo smartphone chiederà all’utente con quale app di ricerca proseguire (c’è anche app Google nell’elenco). In soldoni, lo smartphone aprirà un’app di ricerca per vedere se il numero che ha chiamato appartenga a qualche azienda che ha registrato i propri dati di contatto online (ad esempio su Google). La funzionalità nulla può con i numeri privati (in questo caso ci sono app come Truecaller).

Questa funzionalità (in azione nel video sottostante) sembra la controparte global di una funzionalità che in Giappone è stata rilasciata sui dispositivi Pixel con il Pixel Feature Drop di marzo 2024. Di conseguenza, è possibile che venga resa disponibile a livello globale ma probabilmente sarà esclusiva degli smartphone del colosso di Mountain View.

Riprogettazione per l’interfaccia delle chiamate di Emergenza

Oltre alla nuova funzionalità Lookup, è emersa anche una piccola riorganizzazione dell’interfaccia utente nella chiamate verso i numeri di emergenza. La seguente galleria d’immagini mette a confronto la vecchia e la nuova versione dell’interfaccia: le informazioni e i pulsanti per accedere al tastierino numerico, terminare la chiamata e attivare l’altoparlante sono contenuti in due box; in generale, è più “presente” il Material You.

Al netto di ciò, queste novità di Google Telefono sono attualmente nascoste dietro flag sperimentali per sviluppatori (45531185 e 45428163) nel pacchetto com.google.android.dialer.directbook#com.google.android.dialer e sono stati “scovati” nella versione 127.0.620688474 dell’app.

Gmail potrà riepilogare le email grazie a Gemini

Google continua a lavorare a ritmi serrati per implementare Gemini all’interno di Gmail: nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della futura implementazione dei suggerimenti di risposta, soluzione che farà guadagnare tempo nella scrittura delle email; oggi vi parliamo invece della funzionalità di riepilogo delle email, soluzione che farà guadagnare tempo nella lettura delle email.

Come potete vedere dalla seguente immagine, all’interno di una email ricevuta, tra la riga dell’oggetto e la sezione del mittente, comparirà il pulsante “Summarize this email” (Riepiloga questa email). Lo sviluppo della funzionalità è però nelle fasi iniziali: lo strumento, infatti, non funziona ancora.

Gemini integrato profondamente in Gmail per Android

Nelle sue indagini, @AssembleDebug ha scoperto anche l’introduzione di un nuovo collegamento a Gemini che verrà inserito all’interno del menu di gestione della mail (quello a cui si accede dai tre pallini in alto).

Questo (visibile nella galleria sottostante) dovrebbe risultare equivalente al pulsante Gemini che Google ha già introdotto nel pannello laterale di Gmail per gli utenti Workspace Labs. Anche in questo caso, al momento, parliamo di qualcosa che ancora non funziona.

Queste funzionalità sono state avvistate (ma sono nascosta dietro flag sperimentali per sviluppatori) all’interno della versione 2024.03.31.621006929 di Gmail per Android e potrebbero in futuro essere distribuite a “tutti” (il virgolettato è d’obbligo perché Gemini non è ancora ufficialmente disponibile in Italia e le potenzialità dell’assistente IA possono essere sfruttate solo dagli utenti Google Workspace Labs).

