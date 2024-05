Google Foto si aggiorna sul Google Play Store alla versione 6.81 e introduce una novità sulla schermata principale: si tratta del componente “Carousel” della libreria Material 3 di Google, che va a modificare la visualizzazione della parte superiore dell’app. Scopriamo insieme cosa cambia e come aggiornare subito.

Google Foto accoglie il nuovo scorrimento con “Carousel”

Torniamo a parlare di Google Foto perché con la nuova versione in distribuzione c’è un cambiamento nello scorrimento delle immagini della schermata principale. L’app si sta preparando ad aggiungere una nuova funzionalità di editing video e la possibilità di effettuare il backup automatico delle nuove cartelle, ma fin da subito accoglie una novità con la versione 6.81 disponibile da poche ore.

Come potete vedere nel breve video qui sotto, Google ha introdotto il nuovo componente “Carousel” della libreria Material 3 di cui si erano già notate tracce diversi mesi fa: lo scorrimento offre ora un effetto parallasse, differente rispetto al normale scorrimento laterale proposto fino alla versione 6.80.

Il nuovo componente è arrivato nella parte superiore della schermata principale, nella sezione dove si possono scorrere i vari ricordi. Per attivare il nuovo scorrimento non dovete fare nulla, se non aggiornare Google Foto alla versione 6.81.

Come aggiornare Google Foto

La versione 6.81 di Google Foto è in distribuzione tramite il Google Play Store: per verificarne l’arrivo ed eventualmente procedere con il download o l’aggiornamento potete seguire il badge qui sotto. Se lo store di Big G ancora non vi segnala l’update, potete scaricare e installare manualmente il più recente APK tramite APKMirror a questo link.