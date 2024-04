Torniamo a parlare di intelligenza artificiale perché sono spuntate novità per quanto riguarda Gmail per Android e la funzione sperimentale delle Note all’interno delle ricerche Google. Più in particolare, diamo un’occhiata alla funzione di riepilogo delle email e alla nuova possibilità di generare immagini per utilizzarle come sfondo nelle note.

Google al lavoro sul riepilogo delle email su Gmail per Android

Partiamo da Gmail, perché Google continua a lavorare per l’integrazione di Gemini. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, la casa di Mountain View ha intenzione di implementare una funzionalità di riepilogo delle email all’interno dell’app, pensata per far guadagnare tempo nella lettura (in particolare nei testi lunghi).

Lo sviluppo di questa novità sta proseguendo: come mostrato dal solito AssembleDebug, la funzione di riepilogo all’interno dell’app Gmail per Android funzionerà nello stesso modo della versione web. Basterà premere sul comando “Summarize this email” per aprire un pannello inferiore con un riassunto effettuato attraverso l’intelligenza artificiale di Google Gemini.

Al momento non funziona, e l’opzione relativa a Gemini presente nel menu a tre punti è scomparsa: probabile che la casa di Mountain View stia ancora decidendo i dettagli relativi all’implementazione.

Generazione immagini con IA nelle Note delle ricerche Google

Lo scorso novembre Google ha avviato in alcuni Paesi (tra cui gli Stati Uniti) un nuovo esperimento con le Note, che sono state inserite all’interno della Ricerca Google. Questa funzione consente di inserire delle note, o forse sarebbe meglio dire commenti, e di condividere informazioni direttamente nella ricerca, così da aiutare altri utenti a trovare le risposte più adeguate alle proprie domande e a scovare le informazioni utili.

Inizialmente Google consentiva agli utenti di utilizzare immagini predefinite come sfondi per testo e adesivi, ma a quanto pare sta proponendo in queste ore la possibilità di utilizzare la generazione di immagini con intelligenza artificiale. La distribuzione dovrebbe essere partita anche stavolta dagli Stati Uniti, ma non è da escludere che prima o poi vedremo qualcosa anche qui da noi. Google consente di aggiungere note direttamente da Google Discover, sia su Android sia su iOS.

Come potete vedere negli screenshot qui sopra (via AssembleDebug), la nuova funzione di generazione immagini risulta piuttosto semplice, visto che è composta da una sola finestra per la descrizione di quanto desiderato e da un pulsante “Crea”. Una volta premuto quest’ultimo, vengono mostrate quattro immagini tra cui scegliere (come sfondo) e quindi una pagina finale dover apporre modifiche e inserire del testo (fino a un massimo di 1000 parole). Purtroppo, una volta scelta un’immagine non è possibile tornare indietro per selezionarne un’altra, e per cambiarla sarà necessario ripartire da capo. Allo stato attuale, vale la pena segnalare che le immagini vengono generate con un rapporto 1:1, che comporta uno zoom e una conseguente perdita di qualità.

Trattandosi di una funzione sperimentale riservata ad alcuni mercati, sarà difficile poterla provare nel breve periodo. Torneremo sull’argomento non appena avremo maggiori informazioni.