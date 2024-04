Sembra che negli ultimi tempi Gemini, il chatbot mosso dall’intelligenza artificiale sviluppato da Google e precedentemente noto come Bard, stia ricevendo particolari attenzioni da parte dell’azienda e del relativo team di sviluppatori; negli ultimi tempi abbiamo visto per esempio come sembri che sia in arrivo l’integrazione con i servizi di streaming musicale, come il toggle per passare da Gemini alla normale ricerca nell’app Google sia disponibile per sempre più utenti, o ancora come siano in cantiere una serie di novità per quel che riguarda la selezione del testo, le risposte veloci e il caricamento di diversi tipi di file.

Il colosso di Mountain View si prefigge quindi l’obbiettivo di migliorare quanto più possibile il proprio chatbot AI, implementando continuamente nuove funzionalità e aggiustamenti vari così da renderlo una valida alternativa a tutti quei prodotti simili offerti dalla concorrenza. Anche oggi dunque, diamo insieme uno sguardo all’ennesima novità in lavorazione che potrebbe in futuro diventare disponibile per tutti gli utenti, grazie al lavoro di AssembleDebug condiviso con i colleghi di piunikaweb.

Google Gemini si prepara a ricevere una nuova modalità Conversazione su Android

Come molti di voi ricordano, Google offre da qualche tempo agli utenti la possibilità di scegliere tra lo storico assistente e il nuovo Gemini, per quanto il chatbot sia per certi versi uno strumento più avanzato rispetto a Google Assistant, pecca ancora di alcune funzionalità. Per esempio l’assistente Google ci permette di abilitare la modalità “Conversazione continua” nelle impostazioni, grazie alla quale possiamo porre tutta una serie di domande continuative al nostro “interlocutore” visto che l’assistente riapre automaticamente il microfono del dispositivo dopo ogni risposta fornita.

Ciò al momento non è possibile con Gemini, l’utente è infatti attualmente costretto a riattivare manualmente il chatbot nel momento in cui vuole porre un’ulteriore domanda: tutto questo però sembra che possa cambiare nel prossimo futuro, come potete notare dallo screenshot qui sotto.

L’immagine qui sopra ci mostra come potrebbe cambiare l’interfaccia del chatbot nel prossimo futuro, potete infatti notare una nuova icona nell’angolo in basso a sinistra, icona che se premuta al momento blocca il chatbot: proprio questo arresto anomalo ha permesso al cacciatore di codici già menzionato in apertura di individuare il nome della funzione nei registri degli arresti anomali come “CONVERSATION_MODE”.

L’intento di Google è alquanto palese, migliorare l’esperienza d’uso di Gemini dotandolo di una modalità Conversazione che lo renda più naturale, facendo sì che gli utenti possano interagire con lo strumento in modo analogo a quanto farebbero parlando con una persona.

Al momento l’esatto funzionamento della nuova modalità non è noto considerando che il progetto si trova ancora nelle sue fasi iniziali, così come non è noto se e quando Big G deciderà di renderla disponibile per tutti, anche se considerando il notevole passo in avanti che comporterebbe la sua implementazione, è lecito presumere che l’azienda stia semplicemente attendendo la fine dello sviluppo; bisognerà pazientare ancora un po’ per saperne di più.