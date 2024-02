Era nell’aria da tempo ma adesso è ufficiale: Google Bard, il chatbot del colosso di Mountain View, cambia nome e adesso si chiama Gemini, pur mantenendo tutte le potenzialità presenti finora. Con il “rebrand”, arriva anche l’app per smartphone Android.

In aggiunta, Google ha lanciato un piano in abbonamento per Google One chiamato Gemini Advanced che consente agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità del modello di intelligenza artificiale Made by Google. Scopriamo tutti i dettagli.

Addio Bard, benvenuto Gemini

Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa grazie alle indiscrezioni condivise su X (l’ex Twitter) da Dylan Roussel ma adesso è ufficiale: addio Google Bard, benvenuto Gemini.

Il chatbot lanciato da Google per contrastare ChatGPT è stato infatti rinominato ovunque, nell’app online (raggiungibile al nuovo sito gemini.google.com/app) e non solo, guadagnando il nome del più recente, grande e completo modello di intelligenza artificiale mai sviluppato dall’azienda, ovvero Gemini, presentato da Big G nel mese di dicembre e articolato su tre livelli: Ultra (quello più potente, destinato ai compiti più complessi), Pro (quello più versatile) e Nano (quello più efficiente, pensato per l’utilizzo on-device).

C’è anche l’app per smartphone Android

Un’altra novità di giornata è rappresentata dal lancio dell’app per smartphone Android dedicata a Gemini (che l’utente potrà scegliere di usare al posto di Google Assistant); sebbene la pagina dell’app sul Google Play Store sia raggiungibile tramite il badge sottostante, verremo accolti dalla dicitura “Questo prodotto non è disponibile nel tuo Paese”: questo perché, attualmente, l’app è disponibile esclusivamente in Inglese e negli Stati Uniti.

A ogni modo, di seguito riportiamo le informazioni sull’app prese dalla pagina dedicata sullo store:

Chatta con Gemini (ex Bard) per potenziare le tue idee. L’app mobile Gemini sta iniziando a essere implementata in località, lingue e dispositivi selezionati. Trovi ulteriori informazioni sulla disponibilità nel Centro assistenza. Questa app ufficiale è gratuita. Gemini ti offre l’accesso diretto alla migliore famiglia di modelli IA di Google sul tuo telefono, così puoi: – Ottenere aiuto per la scrittura, il brainstorming, l’apprendimento e altro ancora

– Riepilogare e trovare informazioni rapide da Gmail o Google Drive

– Generare immagini al volo

– Utilizzare testo, voce, foto e la fotocamera per ottenere aiuto in nuovi modi

– Dire “Ehi Google” per chiedere aiuto a Gemini con ciò che è visualizzato sullo schermo del tuo telefono

– Pianificare con Google Maps e Google Voli Quando lo attivi, Gemini diventerà il tuo assistente principale di Google, aiutandoti in molte delle azioni che ami nell’Assistente Google. Anche se alcune azioni non funzioneranno immediatamente, stiamo lavorando per supportarne altre a breve. Se hai accesso a Gemini Advanced, sarà proprio qui nell’app Gemini.

C’è anche il piano in abbonamento Gemini Advanced

Come avrete notato nella descrizione dell’app, si parla di Gemini Advanced. Anticipato ancora una volta dalle indiscrezioni della scorsa settimana, questo è un piano in abbonamento di Google One che, dopo due mesi di accesso gratuito, al costo di 21,99 euro al mese, mette a disposizione dell’utente l’intelligenza artificiale più performante di cui dispone Google.

Nello specifico, il piano in abbonamento offre Gemini Advanced:

Con Ultra 1.0 : Dotato di maggiori capacità di ragionare, seguire le istruzioni, programmare e collaborare in modo creativo.

: Dotato di maggiori capacità di ragionare, seguire le istruzioni, programmare e collaborare in modo creativo. Prestazioni all’avanguardia : È in grado di capire, spiegare e generare codici di alta qualità in molti linguaggi di programmazione.

: È in grado di capire, spiegare e generare codici di alta qualità in molti linguaggi di programmazione. Progettato per eseguire attività estremamente complesse: Concepito per comprendere e rispondere rapidamente a vari insiemi di input, compresi testi, immagini e codice.

Alle potenzialità di Gemini Advanced, si aggiungono tutte le caratteristiche del piano in abbonamento da 2 TB di Google One, con gli altri vantaggi di Google One Premium e, presto, la possibilità di avere Gemini in Gmail, Google Documenti e altri servizi della suite Workspace.

Per maggiori informazioni o per sottoscrivere il nuovo piano in abbonamento, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale di Google One.

