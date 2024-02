Continua l’espansione dell’app di Google Gemini, persino in anticipo sulla tabella di marcia prevista. Il debutto in lingua inglese e riservato ad alcuni Paesi (partendo dagli Stati Uniti) è già un ricordo, visto che l’app è ufficialmente disponibile in Italia e in lingua italiana: vediamo come installarla sul vostro smartphone Android.

L’app Google Gemini è disponibile in Italia e in italiano

Qualche giorno fa Google Gemini ha preso il posto di Bard, anche attraverso la nuova applicazione per Android. Il nuovo chatbot IA lanciato dalla casa di Mountain View per contrastare ChatGPT è ora disponibile non solo tramite il sito, ma anche attraverso l’apposita applicazione (“indipendente” ma comunque collegata all’App Google): è possibile scegliere se sfruttare l‘intelligenza artificiale solo dall’app stessa come chatbot, oppure se impostare Gemini al posto di Google Assistant.

I giorni scorsi era già possibile utilizzare Gemini con risposte in italiano, ma interfaccia, impostazioni e tutto il resto risultavano ancora in inglese: come potete vedere negli screenshot qui sotto, a partire da oggi l’applicazione risulta completamente in italiano e scaricabile liberamente dal Google Play Store per i dispositivi compatibili.

L’app Gemini è gratuita e offre l’accesso diretto ai modelli IA di Google direttamente sullo smartphone. Consente di sfruttare non solo le varie funzioni che risultavano già disponibili con Google Assistant, ma anche di ottenere risposte più dettagliate, generare immagini, ottenere aiuto nella scrittura, riepilogare dei testi, pianificare percorsi su Google Maps e tanto altro.

Per ora sembra che solamente i Google Pixel risultino compatibili con il download tramite Google Play Store, ma se avete uno smartphone di altri marchi potete comunque provare l’app Gemini in italiano scaricando e installando manualmente l’APK tramite APKMirror. Probabilmente nei prossimi giorni sarà possibile effettuare il download per tutti attraverso il Google Play Store, seguendo il badge qui in basso. Avete già avuto modo di provare le funzionalità di Google Gemini sul vostro smartphone Android? Fateci sapere cosa ne pensate.

