Il chatbot Google Gemini si sta lentamente espandendo nell’ecosistema di Google e sta diventando anche un sostituto più praticabile di Google Assistant.

Nonostante le sue ampie capacità di intelligenza artificiale, nella pianificazione delle attività e nelle funzionalità di automazione Google Gemini è ancora inferiore rispetto a Google Assistant, ma ora l’azienda sta lavorando per colmare questo gap.

Google Gemini sta per ottenere la funzionalità “Live Prompts”

Esplorando il codice dell’app Gemini per Android, AssembleDebug ha scoperto una nuova funzionalità denominata “Live Prompts” che secondo quanto riferito consentirebbe agli utenti di programmare i comandi da far eseguire al chatbot in un determinato momento.

La descrizione di Google per la funzionalità è la seguente:

“Tocca qualsiasi richiesta per modificare i dettagli o la pianificazione. Puoi anche metterli in pausa o eliminarli per fare spazio a quelli nuovi.”

Inoltre le stringhe trovate nel codice dell’app Android rivelano una nuova sezione “Elenco di istruzioni attive” che potrebbe memorizzare un set di comandi creati dall’utente.

Questo tornerebbe utile a coloro che stanno utilizzando prematuramente l’app Gemini come sostituto di Google Assistant, tuttavia Google deve ancora annunciare quando rilascerà ufficialmente questa funzionalità.

L’attesa dovrebbe essere comunque breve, poiché la funzionalità sembra essere sul punto di essere lanciata, ma il giorno in cui Gemini spodesterà totalmente Google Assistant sembra ancora abbastanza lontano.