Samsung prosegue con gli aggiornamenti di aprile: dopo le novità per la serie Galaxy S23 (e non solo) sono in distribuzione firmware anche per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Samsung Galaxy A52. Andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra seguono a ruota i successori e accolgono in Italia un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di aprile 2024. In distribuzione ci sono i firmware S90*BXXS8DXD2, che richiedono un download di poco sopra i 260 MB.

Le novità non sono molte: abbiamo le già citate patch di aprile, che come dichiarato da Samsung con il suo bollettino più recente vanno a correggere 27 vulnerabilità comuni al sistema operativo Google (CVE) e 17 vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa di Seoul (SVE); non sembrano essere stati inclusi altri cambiamenti tangibili, anche se la schermata di aggiornamento cita generici perfezionamenti di stabilità e delle prestazioni e bugfix non specificati.

Come abbiamo visto, i Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere coinvolti nella seconda tranche di aggiornamenti alla One UI 6.1, finora arrivata sulle serie Galaxy S23 e Galaxy Tab S9 e sui pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 (oltre che ovviamente sui Galaxy S24). L’update è atteso entro il mese di aprile 2024, ma sembra che qualcosa si stia già muovendo, come segnalato da Tarun Vats: con l’aggiornamento potrebbero arrivare alcune delle funzionalità Galaxy AI, e l’arrivo dell’update di Samsung on-device Resource alla versione 2.2.03.3 sembra puntare in quella direzione. Terremo monitorata la situazione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE segue a breve distanza i fratelli della serie Galaxy S21 e inizia ad accogliere a partire da alcuni Paesi dell’America Latina il firmware G990EXXS7FXC5. Le novità non sono particolarmente generose nemmeno questa volta: abbiamo infatti le patch di sicurezza di aprile 2024, che includono la correzione alle già citate 27 vulnerabilità comuni al sistema operativo Google (CVE) e alle 17 vulnerabilità per i dispositivi della casa sud-coreana (SVE).

È possibile che con lo stesso firmware il produttore sia andato a risolvere qualche bug non specificato e a migliorare la stabilità generale del sistema. L’update resta alla One UI 6.0, e per accogliere la One UI 6.1 sarà necessario attendere ancora qualche settimana: la serie Galaxy S21 potrebbe dover aspettare il mese di maggio 2024, visto che Samsung darà probabilmente la priorità a modelli più recenti (come i Galaxy S22).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

Proseguiamo con gli aggiornamenti Samsung con Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, due smartphone che sono da poco passati al ciclo di rilascio trimestrale delle patch. Nonostante il mese scorso i due phablet avessero già ricevuto le patch di marzo 2024, in questi giorni sono in distribuzione quelle di aprile 2024, che portano le correzioni di sicurezza citate più su. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti: stiamo pur sempre parlando di smartphone usciti quasi quattro anni fa.

Non è da escludere che il rilascio possa riguardare solo alcuni mercati: la distribuzione sembra infatti partita dal Brasile con i firmware HXD1. Nei prossimi giorni scopriremo se l’aggiornamento arriverà anche da noi, e in tal caso potrebbe essere l’ultimo prima dell’arrivo dell’estate.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52

Le patch di sicurezza di aprile 2024 arrivano anche sui modelli di fascia media: in queste ore è in distribuzione in Italia un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy A52, che integra proprio le più recenti correzioni di sicurezza. Il firmware in rollout è il A525FXXS6EXC9 e non sembra includere ulteriori novità, se non qualche generico perfezionamento di stabilità e qualche bugfix non specificato. Il download richiesto è di circa 240 MB.

Lo smartphone dovrebbe fermarsi ad Android 14, vista la promessa di tre aggiornamenti del sistema operativo e l’uscita con Android 11, ma nei prossimi mesi dovrebbe accogliere la One UI 6.1 con i suoi tanti miglioramenti (funzionalità Galaxy AI escluse).

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE, Note 20, Note 20 Ultra e A52

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti a bordo del vostro Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy A52 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potreste provare a collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch. In caso di esito negativo vi consigliamo di attendere qualche ora per poi riprovare.

grazie a Mattia B. per lo screenshot di Galaxy S22 Ultra