Siete possessori di Samsung Galaxy S25 Ultra o Galaxy S24 Ultra e state avendo problemi di autonomia, surriscaldamenti o altre criticità simili? Non siete i soli, a quanto pare: diversi utenti stanno segnalando problematiche per questi due modelli in seguito all’installazione del più recente aggiornamento, anche se in realtà la causa potrebbe essere altrove. Indaghiamo un po’.

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Problemi sui Galaxy S25 Ultra e S24 Ultra: e se la causa fosse WhatsApp?

Alle volte può capitare che in seguito a un aggiornamento, anche non eccessivamente pesante, si possano riscontrare dei problemi software. Questo sembrerebbe essere il caso di Samsung Galaxy S25 Ultra e Galaxy S24 Ultra in queste ore, ma un’indagine più approfondita potrebbe rivelare qualcosa di diverso.

Su Reddit ci sono alcuni possessori dei suddetti smartphone Samsung che lamentano surriscaldamenti, consumi eccessivi e velocità di ricarica inferiori alle aspettative (problema che potrebbe essere connesso col precedente). C’è chi sostiene di essere passato dall’85% al 5% in 12 ore, con appena 2 ore di schermo acceso: un po’ poche per un Galaxy S25 Ultra dotato di 5000 mAh.

Il colpevole potrebbe essere il più recente aggiornamento, che ha portato le patch di sicurezza di luglio 2026, ma alcuni ritengono che le problematiche possano essere legate a WhatsApp e al suo backup automatico. Uno degli interventi più apprezzati all’interno del thread fa proprio riferimento a questo: sembra che in certi casi la preparazione del backup automatico di WhatsApp rimanga bloccata, provocando aumenti nelle temperature e consumi sopra la media.

Non è da escludere che la questione possa essere legata a una “combinazione” di colpe tra l’update e l’applicazione. Per il momento non è ancora chiaro come risolvere definitivamente, e se sia necessario l’intervento di Samsung o degli sviluppatori di WhatsApp. Alcuni utenti suggeriscono di disattivare la crittografia del backup di WhatsApp per riuscire a completare quest’ultimo e ad evitare le problematiche, oppure di disattivare del tutto il backup automatico dell’app (almeno temporaneamente).

Sempre su Reddit, altri utenti dichiarano di possedere smartphone di altri marchi e di avere comunque problemi simili, oppure di avere le stesse criticità con WhatsApp e vecchie patch di sicurezza. Insomma, per ora la questione sembra ancora piuttosto misteriosa, e Samsung non ha rilasciato dichiarazioni. Torneremo sull’argomento in caso di novità: se avete i problemi descritti sopra, potete provate a disabilitare il backup di WhatsApp o la crittografia dello stesso. Tentar non nuoce.