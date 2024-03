Samsung prosegue con la distribuzione di nuovi aggiornamenti software per i suoi smartphone Android: in queste ore sono partiti i rollout di nuovi update per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. Andiamo a scoprire insieme quali sono le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+ e S21 Ultra

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento in queste ore. In rollout ci sono i firmware S90*BXXS7DXBD, che portano le patch di sicurezza di marzo 2024 e poco altro. Come abbiamo visto nel più recente bollettino diffuso dal produttore sud-coreano, le ultime patch includono correzioni per più di 40 vulnerabilità, tra quelle comuni al sistema operativo di Google (CVE) e quelle più specifiche per i dispositivi Samsung (CVE). Non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti, se non qualche miglioramento generico di stabilità. La distribuzione riguarda già diversi Paesi europei, quindi potrebbe arrivare in Italia da un momento all’altro.

Discorso simile per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, che in queste ore stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento attraverso i firmware G99*BXXS9FXBD. Le novità comprendono le patch di sicurezza di marzo 2024, oltre a qualche generico perfezionamento di stabilità. La nuova release è in rollout in alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti (in quest’ultimo caso con i firmware G99*USQSAFXC2 o G99*U1UESAFXBC)

Per nuove funzioni dovremo aspettare l’arrivo della One UI 6.1, tuttora disponibile soltanto sulla serie Galaxy S24 insieme alle funzionalità Galaxy AI. È possibile che vedremo la One UI 6.1 sulle serie Galaxy S22 e Galaxy S21 verso la fine del mese di aprile, ma priva delle funzionalità IA (perlomeno di alcune).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

Si aggiornano anche Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, gli ultimi esponenti (per ora) della gamma Note del produttore. I due smartphone Android stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di marzo 2024 a partire dagli Stati Uniti con i firmware che terminano con HXC1.

Pure in questo caso non parliamo di un update particolarmente corposo per quanto concerne le novità: sono state integrate le più recenti correzioni di sicurezza insieme a generici miglioramenti di stabilità. Come sicuramente saprete, i due phablet si sono fermati ad Android 13 e non andranno oltre: sono infatti usciti con Android 10 e One UI 2.5 e hanno ricevuto le promesse tre major release.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra potete fare un salto nelle impostazioni di sistema. Più precisamente potete passare dal percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch.

