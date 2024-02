Da pochi minuti, per tutti gli utenti in possesso di un Pixel compatibile e registrati al programma Android Beta, Google ha avviato il rilascio (via OTA, in forma graduale) della beta 1 di Android 14 QPR3, nonostante l’aggiornamento “stabile” ad Android 14 QPR2 non sia ancora stato distribuito (arriverà a marzo).

Il team di sviluppo ha giocato di anticipo ancora una volta, avviando il terzo (e probabilmente ultimo) ciclo di sviluppo intermedio di Android 14 che terminerà a giugno con il rilascio della versione stabile di Android 14 QPR3 e del Pixel Feature Drop di giugno. Scopriamo i dettagli della nuova build, le note di rilascio e come fare per procedere con l’installazione.

È già tempo di Android 14 QPR3: arriva la beta 1

Come successo già al termine del primo ciclo di sviluppo intermedio di Android 14, ancora una volta, Google ha avviato il ciclo di sviluppo seguente prima del rilascio in forma stabile di Android 14 QPR2 (che avverrà a marzo assieme al prossimo Pixel Feature Drop). Il team di sviluppo ha infatti rilasciato la beta 1 di Android 14 QPR3 su tutti i Pixel compatibili.

Questa nuova versione in anteprima è, come anticipato in apertura, il primo passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale atteso a giugno 2024: durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile riceveranno tante nuove funzionalità che andranno a costituire il Pixel Feature Drop di giugno 2024, nonché il terzo aggiornamento delle funzionalità di Android 14.

A ogni modo, la nuova build distribuita da Big G è la AP21.240119.009 e porta con sé le patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2024, le stesse rilasciate sul canale stabile lo scorso 5 febbraio). Su Google Pixel 7 Pro l’aggiornamento ha un peso di 309 MB (provenendo dalla beta 3.1 di Android 14 QPR2).

Le note di rilascio

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano il terzo aggiornamento del ciclo di sviluppo corrente dove, come da prassi, non vengono evidenziate le vere novità (quelle emergeranno nelle ore successive al rilascio).

Oggi stiamo rilasciando il prossimo aggiornamento beta per Android 14 QPR3 Beta 1 (AP21.240119.009) che include le ultime correzioni dei bug e ottimizzazioni per prestazioni e stabilità includes the latest bug fixes and optimizations to performance and stability. Per maggiori dettagli, consulta le nostre note di rilascio. Le correzioni includono:

Problemi risolti Android 14 QPR3 Beta 1 risolve il problema seguente e include anche correzioni per alcuni problemi non indicati qui. Risolto il problema per cui Cerchia e ricerca non era disponibile per gli utenti beta. Questa funzionalità è stata involontariamente rilasciata solo agli utenti non beta. (Issue n. 323331515) Principali problemi da risolvere Consulta top open issues per l’elenco più recente dei problemi segnalati dagli sviluppatori. Altri problemi noti

In base ai nostri test, potresti riscontrare i seguenti problemi quando utilizzi Android 14 QPR3 beta 1. Questi problemi sono già noti, quindi non è necessario inviare altre segnalazioni per problemi simili. App Google Il widget Riepilogo dell’assistente a volte mostra le informazioni meteo relative alla posizione errata.



Come installare la beta 1 di Android 14 QPR3



Alla pari di qualsiasi altra versione in anteprima, anche la nuova beta 1 di Android 14 QPR3 può essere installata registrando al programma Android Beta uno degli smartphone e tablet compatibili:

I già iscritti al programma Android Beta che eseguono la precedente beta 3.1 di Android 14 QPR2, stanno ricevendo la beta 1 (quella che inaugura il ciclo di sviluppo) come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Qualora invece vogliate ricevere le versioni in anteprima del terzo ciclo di sviluppo intermedio di Android 14 ma non avete partecipato al programma beta, vi basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), raggiungere la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

A questo punto, lo smartphone registrato riceverà la nuova versione in anteprima di Android 14 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA (da scaricare e installare con la stessa procedura descritta poco sopra).

Ai seguenti link potrete trovare invece le factory images (qui) e i file OTA (qui) per tutti i dispositivi, utili per procedere eventualmente con l’installazione manuale.

Come uscire dal programma e attendere Android 14 QPR2 “stabile”

Nel caso in cui ne abbiate abbastanza del programma Beta e vogliate respirare aria di stabilità, è questa l’occasione per abbandonare il programma Beta e attendere il rilascio in forma stabile di Android 14 QPR2.

Per fare questa operazione senza perdere i dati, tuttavia, dovrete prestare attenzione. Sarà necessario, innanzitutto, abbandonare il programma prima di installare la beta 1 di Android 14 QPR3: basterà raggiungere la pagina dedicata, effettuare un tap su “Visualizza i tuoi dispositivi idonei” e poi su “Annulla registrazione”.

Il pop-up che compare vi avvisa del fatto che “se sul dispositivo è installata una versione beta di Android, verrà inviato un aggiornamento OTA che cancellerà tutti i dati dal dispositivo e installerà l’ultima versione pubblica stabile di Android”: non allarmatevi; vi basterà ignorare il “downgrade ad Android 14” che vi verrà proposto tra gli aggiornamenti di sistema e attendere il rilascio della release stabile di Android 14 (UQ2A). A questo punto basterà effettuare un tap su “Esci dal programma beta” e scegliere di partecipare o meno al sondaggio sull’uscita dal programma.

Cosa succede se installo la beta 1 di Android 14 QPR3 e dopo abbandono il programma?

Nel caso in cui installiate la beta 1 di Android 14 QPR3 sul vostro Pixel compatibile e poi decidiate di abbandonare il programma beta, andrete incontro alla perdita di tutti i dati sul vostro dispositivo (come previsto dalle linee guida del programma Android Beta), perché lo smartphone scaricherà e installerà un pacchetto di “downgrade” via OTA che riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

La prima finestra utile per l’abbandono del programma, a questo punto, cadrà a giugno, momento in cui dovrebbe avvenire, qualora le previsioni (e la tradizione) venissero rispettate, il rilascio in forma stabile di Android 14 QPR3 e, assieme a lui, del Pixel Feature Drop di giugno 2024.

