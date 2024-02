Google inaugura la settimana avviando il rilascio dell’aggiornamento contenente le nuove patch di sicurezza datate febbraio 2024 per tutti gli smartphone Pixel ancora compatibili.

Gli aggiornamenti con le patch di sicurezza sono disponibili per tutti gli smartphone ancora inclusi nel programma di aggiornamenti, vale a dire da Google Pixel 5a (5G) in avanti, e, oltre a correggere oltre 40 vulnerabilità, risolvono alcuni bug. Ecco tutti i dettagli.

Tra le novità degne di nota, oltre ai tanti miglioramenti della stabilità e delle prestazioni e le nuove patch di sicurezza (che risolvono 46 vulnerabilità con livelli che variano da “elevata” a “critica”), dobbiamo citare l’introduzione di alcuni specifici fix volti a migliorare alcune parti di sistema. Le novità introdotte da Google, come ogni mese in cui non vi è il Pixel Feature Drop, finiscono qui.

A ogni modo, il nuovo aggiornamento, che ha un peso di poco superiore ai 27 MB su Google Pixel 8 Pro, è in distribuzione tramite le build UQ1A.240205.004 (sui Pixel 8) e UQ1A.240205.002 (sugli altri modelli supportati).

Di seguito riportiamo le note di rilascio del nuovo aggiornamento mensile distribuito da Google per i suoi Pixel; nel caso in cui siate interessati a consultare il bollettino delle patch di sicurezza di febbraio 2024, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale source di Android.

The February 2024 update includes bug fixes and improvements for Pixel users – see below for details.

Camera

General improvements for system stability and performance in certain conditions *[1]

Display & Graphics

Fix for display getting corrupted in certain conditions *[1]

Fix for issue with outer display in certain conditions *[2]

Framework

Fix for stability or performance with certain third party apps *[3]

Wi-Fi

General improvements for Wi-Fi stability and performance in certain conditions *[1]

Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be Carrier/Region specific.

*[1] Pixel 8 Pro, Pixel 8

*[2] Pixel Fold

*[3] Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro