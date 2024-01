Il mese di gennaio si sta confermando prospero di offerte per i nuovi clienti degli operatori semivirtuali Very Mobile, ho. Mobile e Kena i quali, in questi giorni, hanno reso disponibili alcune allettanti offerte di rete mobile che mettono disposizione minuti e SMS illimitati e almeno 100 Giga di traffico dati per un costo mensile inferiore ai 6 euro al mese.

Una buona notizia per tutti quegli utenti desiderosi di risparmiare in questo ambito ma senza rinunciare a un buon quantitativo di traffico dati; scopriamole insieme.

Very Esclusiva 4,99 euro e Very 5,99 Flash Back

Partiamo con una premessa ovvero che per sottoscrivere le seguenti offerte è necessario richiedere la portabilità del numero da specifici operatori, come ad esempio Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile tra i più noti.

Partiamo con Very Mobile – operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE – che permette di navigare in 4G sfruttando servizi come il VoLTE e il Wi-Fi Calling.

In questo caso le offerte disponibili al di sotto della soglia dei 6 euro mensili sono due ovvero la Very Esclusiva 4,99 euro e Very 5,99 Flash Back.

Very Esclusiva propone a 4,99 euro mensili minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G a una velocità fino a 30 Mbps sia in download che upload. Qualora voleste attivarla sappiate che l’offerta è stata inizialmente resa disponibile a partire dal mese di ottobre 2023 ed è poi stata prorogata fino al 31 gennaio 2024.

Passiamo all’offerta più corposa di casa Very ovvero Flash Back a 5,99 la quale mette a disposizione minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati mensile in 4G anch’essi con velocità fino a 30 Mbps.

Con la sottoscrizione di questa offerta, inoltre, si otterrà una ricarica gratuita dell’importo dell’offerta mobile attivata dunque un mese di abbonamento sarà gratuito.

Le suddette offerte comprendono sempre i servizi di reperibilità quali Ti Ho Cercato e RingMe nonché il servizio di hotspot, i quali sono gratuiti.

Il Roaming nei Paesi dell’UE (Regno Unito compreso) di Very comprende sempre minuti ed SMS illimitati mentre il traffico dati prevede una soglia massima di Giga mensili che varia a seconda dell’offerta sottoscritta, per la Very Flash Back è pari a 6,40 Giga.

Ricordiamo che con Very Mobile le nuove attivazioni online propongono offrono gratuitamente sia il costo di attivazione che quello della SIM mentre nei punti vendita dedicati si pagherà solo l’acquisto della SIM fisica che è sempre di 10 euro una tantum.

Qualora foste interessati qui sotto trovate il link per attivare subito l’offerta:

Attiva Very Flash Back online a 5,99 euro al mese

ho. 5,99 100GB

Passiamo a ho. Mobile, operatore virtuale di telefonia mobile del gruppo VEI controllata da Vodafone Italia e della quale ne utilizza la tecnologia 2G e 4G.

Attualmente l’offerta di spicco dell’azienda è la ho. 5,99 100 GB che propone minuti illimitati, SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 Giga di traffico internet sotto rete 4G Vodafone fino a 30 Mbps sia in download che upload al costo di 5,99 euro mensili.

Anche in questo caso il costo di attivazione è gratuito dunque sia online che nei punti vendita dedicati sarà sufficiente pagare il prezzo del primo mese attraverso una ricarica di 6 euro che coprirà il primo rinnovo dell’abbonamento.

La suddetta offerta è sottoscrivibile dai clienti che richiedono la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, TDM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), Withu, Spusu, Wings Mobile Italia, Elimobile, Italia Power e Conexo Technologies._

Con l’offerta ho. Mobile 5,99 100 GB sono compresi alcuni servizi aggiuntivi gratuiti come il 42121 per il credito residuo, il servizio SMS ho. Chiamato nonché l’hotspot e i servizi di trasferimento chiamata.

Per quanto riguarda il Roaming in Unione Europea, così come accade con Very Mobile Flash Back i minuti e sms rimangono validi alle stesse condizioni nazionali mentre il traffico dati varia a seconda del costo mensile dell’offerta: in questo caso gli utenti ho. potranno usufruire di 6,40 Giga mensili di traffico internet per tutto il 2024, anche in Regno Unito.

Ricordiamo, peraltro, che l’operatore mette a disposizione un comodo servizio, disponibile una volta al mese, chiamato Riparti attraverso il quale anticipare il rinnovo del proprio abbonamento mensile nel momento in cui il proprio traffico dati è inferiore alla soglia dei 5 Giga.

Attiva ho. Mobile 5,99 100 GB online a 5,99 euro al mese

Kena 5,99 Smart 100

Concludiamo questa carrellata di offerte dall’elevato rapporto qualità prezzo con la proposta di Kena, brand virtuale di TIM del quale ne utilizza le reti 4G.

In questo caso l’offerta, denominata Kena 5,99 Smart 100, include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G TIM con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, il tutto a 5,99 euro al mese.

Per sottoscrivere Kena 5,99 Smart 100, sarà necessario richiedere la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile o Withu.

Il costo di attivazione iniziale è di 10 euro dei quali 5,99 vengono utilizzati per coprire il primo mese di attivazione mentre i restanti 4,01 vengono allocati nel credito residuo.

Il costo di attivazione e della SIM sono gratuiti (con consegna a domicilio) per chi attiva l’offerta online dal sito dell’operatore.

Anche in questo caso Kena include alcuni servizi aggiuntivi gratuiti come quelli di reperibilità Chiama Ora e la segreteria telefonica.

Per quanto concerne il Roaming nei Paesi dell’Unione Europea (e Regno Unito) i minuti e SMS rimangono gli stessi e valgono i criteri nazionali mentre i Giga, come già affermato, variano a seconda dell’offerta sottoscritta; con Kena 5,99 Smart 100 il quantitativo disponibile al mese è di 6,50 Giga.

Qualora voleste attivare l’offerta Kena e approfittare del costo di attivazione e della SIM gratuita vi basterà cliccare sul link sottostante:

Attiva Kena 5,99 Smart 100 online a 5,99 euro al mese

