L’aggiornamento con HyperOS sta rimpiazzando la storica MIUI sui dispositivi Xiaomi idonei in tutto il mondo, ma finora solo i modelli più recenti avevano ricevuto l’update con Android 14. Ora che Xiaomi ha iniziato il beta test di HyperOS per i suoi smartphone Android più datati è emerso un dettaglio importante.

Recentemente le build HyperOS per tre vecchi dispositivi Xiaomi sono state pubblicate sul server dell’azienda ed è emerso che le versioni della nuova interfaccia per Redmi K40, Xiaomi 12X e Redmi Note 12 Pro 4G sono basate su Android 13. Xiaomi non ha mai promesso tre importanti aggiornamenti Android per nessuno di questi dispositivi, tuttavia le critiche non mancheranno. In ogni caso anche gli utenti di questi smartphone Xiaomi più vecchi potranno provare HyperOS.

HyperOS arriva in più versioni Android come la MIUI

A quanto pare il lupo perde il pelo ma non il vizio, in quanto Xiaomi rilascerà HyperOS in più versioni Android come fatto per la MIUI, nonostante la nuova interfaccia sia stata ampiamente riprogettata, pur rimanendo fedele alla precedente versione. HyperOS è stato lanciato nel mese di ottobre 2023 per gli smartphone, i tablet e i dispositivi a marchio Xiaomi, anche dei settori smart home e automotive e promette miglioramenti software per tutta la gamma di dispositivi.

