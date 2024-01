Very Mobile ha aggiornato le liste dei dispositivi compatibili con i servizi VoLTE e Wi-Fi Calling: il primo consente di effettuare chiamate rimanendo sotto rete 4G, mentre il secondo è pensato per le chiamate tramite rete Wi-Fi. Andiamo a scoprire quali smartphone sono stati aggiunti dall’operatore virtuale di WINDTRE.

Lista aggiornata dei modelli compatibili con VoLTE Very Mobile

Partiamo dal servizio VoLTE, introdotto nella primavera del 2020 per i primi modelli. Per chi non sapesse di cosa si tratta, il VoLTE (Voice over LTE) consente di effettuare e ricevere chiamate vocali in alta definizione utilizzando la rete 4G al posto di quella 3G (o addirittura di quella 2G, adesso che gli operatori hanno dismesso il 3G): offre indubbi vantaggi, come una maggiore qualità delle chiamate e la possibilità di navigare durante le stesse telefonate.

Very Mobile mette a disposizione il VoLTE senza costi aggiuntivi con le sue offerte, ma per l’utilizzo è necessario essere sotto copertura della rete 4G e possedere uno degli smartphone compatibili indicati sul sito ufficiale, nell’apposita sezione. È anche necessario avere l’impostazione abilitata sul dispositivo stesso (spesso è attiva di default). L’ultima modifica alla lista dei modelli compatibili risaliva al mese di ottobre, ma in queste ore l’operatore virtuale ha aggiunto ulteriori modelli di diversi marchi, come Google, Samsung, OPPO, Xiaomi, HONOR, Motorola, OnePlus, Nothing, Huawei, TCL e ZTE. Sembra siano stati rimossi alcuni modelli precedentemente indicati come compatibili: è possibile che si tratti di un errore e che vengano reinseriti successivamente.

La lista degli smartphone e dei tablet compatibili con il VoLTE di Very Mobile è particolarmente lunga e comprende, oltre ai marchi già citati, anche prodotti Apple, Realme, Nokia, ASUS, Vivo e Alcatel. Ecco tutti i modelli indicati sul sito ufficiale dell’operatore virtuale:

Google

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Samsung

Galaxy A02s (A025G/DSN)

Galaxy A03 (A035G/DSN)

Galaxy A03s (A037G)

Galaxy A04s (A047F/DSN)

Galaxy A10 (A105FN/DS)

Galaxy A10s (A107F/DS)

Galaxy A12 (A125F/DSN)

Galaxy A12 (A127F/DSN)

Galaxy A13 (A135F/DSN)

Galaxy A13 4G NE (A137F/DSN)

Galaxy A13 5G (A136B/DSN)

Galaxy A14 LTE (A145R/DSN)

Galaxy A14 5G (A146P/DSN)

Galaxy A20e (A202F/DS)

Galaxy A21s (A217F/DS)

Galaxy A22 (A225F/DS)

Galaxy A22 5G (A226B/DSN)

Galaxy A22 (A225F/DSN)

Galaxy A23 5G A236B/DSN

Galaxy A25 5G (A256B/DSN)

Galaxy A30s (A307FN/DS)

Galaxy A31 (A315G/DS)

Galaxy A32 5G (A326B/DS)

Galaxy A32 (A325F/DS)

Galaxy A33 5G (A336B/DS)

Galaxy A33 5G (A336B/DSN)

Galaxy A34 5G (A346B/DSN)

Galaxy A41 (A415F/DSM)

Galaxy A41 (A415F/DSN)

Galaxy A5 (2017) Duos (A520F/DS)

Galaxy A50 (A505FN/DS)

Galaxy A51 (A515F/DS)

Galaxy A51 5G (A516B/DS)

Galaxy A51 (A515F/DSN)

Galaxy A52 4G (A525F/DS)

Galaxy A52 5G (A526B/DS)

Galaxy A52s 5G (A528B/DS)

Galaxy A53 5G (A536B/DS)

Galaxy A7 2018 DUOS (A750FN/DS)

Galaxy A70 (A705FN/DS)

Galaxy A71 (A715F/DS)

Galaxy A8 2018 (A530F)

Galaxy A9 2018 Duos (A920F/DS)

Galaxy J7 (2017) Duos (J730F/DS)

Galaxy M11 (M115F/DSN)

Galaxy M12 (M127F/DSN)

Galaxy M20 (M205FN/DS)

Galaxy M21 (M215F/DSN)

Galaxy M22 (M225FV/DS)

Galaxy M23 5G (M236B/DS)

Galaxy M30s (M307FN/DS)

Galaxy M31 (M315F/DSN)

Galaxy M31s (M317F/DSN)

Galaxy M32 (M325FV/DS)

Galaxy M33 5G (M336B/DS)

Galaxy M51 (M515F/DS)

Galaxy M51 (M515F/DSN)

Galaxy M52 5G (M526BR/DS)

Galaxy Note 9 (N960F/DS)

Galaxy Note 10 Lite (N770F/DSM)

Galaxy Note 10 Lite (N770F/DS)

Galaxy Note 10+ (N975F/DS)

Galaxy Note 10+ 5G (N976B)

Galaxy Note 20 (N980F/DS)

Galaxy Note 20 5G (N981B/DS)

Galaxy S9+ (G965F/DS)

Galaxy S10 (G973F/DS)

Galaxy S10 5G (G977B)

Galaxy S10 Lite (G770F/DS)

Galaxy S10+ (G975F/DS)

Galaxy S10e (G970F/DS)

Galaxy S20 (G980F/DS)

Galaxy S20 5G (G981B/DS)

Galaxy S20 FE (G780F/DS)

Galaxy S20 FE (G780G/DS)

Galaxy S20 FE 5G (G781B/DS)

Galaxy S20 Ultra 5G (G988B/DS)

Galaxy S20+ (G985F/DS)

Galaxy S20+ 5G (G986B/DS)

Galaxy S21 5G (G991B/DS)

Galaxy S21 5G FE (G990B/DS)

Galaxy S21 5G FE NV (G990B2/DS)

Galaxy S21 Ultra 5G (G998B/DS)

Galaxy S21+ 5G (G996B/DS)

Galaxy S22 5G (S901B/DS)

Galaxy S22+ 5G (S906B/DS)

Galaxy S22 Ultra 5G (S908B/DS)

Galaxy S23 5G (S911B/DS)

Galaxy S23+ 5G (S916B/DS)

Galaxy S23 Ultra 5G (S918B/DS)

Galaxy S23 FE 5G (S711B/DS)

Galaxy Tab A7 Lite T225

Galaxy Tab A8 (SM-X205)

Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B

Galaxy Tab S7 FE 5G T736B

Galaxy Tab S8 (SM-X706B)

Galaxy Tab S8 Ultra 5G X906B

Galaxy Tab S8+ 5G X806B

Galaxy Tab S9 (SM-X716B)

Galaxy Tab S9 Ultra 5G (X916B)

Galaxy Xcover 4 (G390F)

Galaxy Xcover 4s (G398FN/DS)

Galaxy Xcover 5 (G525F/DS)

Galaxy Xcover Pro (G715FN/DS)

Galaxy Xcover6 Pro 5G G736B/DS

Galaxy Z Flip (F700F/DS)

Galaxy Z Flip 5G (F707B)

Galaxy Z Flip3 5G (F711B/DS)

Galaxy Z Flip4 5G (F721B/DS)

Galaxy Z Fold2 5G (F916B)

Galaxy Z Fold3 5G F926B

Galaxy Z Fold4 5G (F936B/DS)

Galaxy Z Flip5 (F731B)

Galaxy Z Fold5 (F946B/DS)

Apple

iPhone 11 (A2111)

iPhone 11 (A2221)

iPhone 11 (A2222)

iPhone 11 (A2223)

iPhone 11 Pro (A2160)

iPhone 11 Pro (A2215)

iPhone 11 Pro (A2216)

iPhone 11 Pro (A2217)

iPhone 11 Pro Max (A2161)

iPhone 11 Pro Max (A2218)

iPhone 11 Pro Max (A2219)

iPhone 11 Pro Max (A2220)

iPhone 12 (A2172)

iPhone 12 (A2402)

iPhone 12 (A2403)

iPhone 12 (A2404)

iPhone 12 mini (A2176)

iPhone 12 mini (A2398)

iPhone 12 mini (A2399)

iPhone 12 mini (A2400)

iPhone 12 Pro (A2341)

iPhone 12 Pro (A2406)

iPhone 12 Pro (A2407)

iPhone 12 Pro (A2408)

iPhone 12 Pro Max (A2342)

iPhone 12 Pro Max (A2410)

iPhone 12 Pro Max (A2411)

iPhone 12 Pro Max (A2412)

iPhone 13 (A2482)

iPhone 13 (A2631)

iPhone 13 (A2633)

iPhone 13 (A2634)

iPhone 13 (A2635)

iPhone 13 mini (A2481)

iPhone 13 mini (A2626)

iPhone 13 mini (A2628)

iPhone 13 mini (A2629)

iPhone 13 mini (A2630)

iPhone 13 Pro (A2483)

iPhone 13 Pro (A2636)

iPhone 13 Pro (A2638)

iPhone 13 Pro (A2639)

iPhone 13 Pro (A2640)

iPhone 13 Pro Max (A2484)

iPhone 13 Pro Max (A2641)

iPhone 13 Pro Max (A2643)

iPhone 13 Pro Max (A2644)

iPhone 13 Pro Max (A2645)

iPhone 14 (A2649)

iPhone 14 (A2881)

iPhone 14 (A2882)

iPhone 14 (A2883)

iPhone 14 (A2884)

iPhone 14 Plus (A2632)

iPhone 14 Plus (A2885)

iPhone 14 Plus (A2886)

iPhone 14 Plus (A2887)

iPhone 14 Plus (A2888)

iPhone 14 Pro (A2650)

iPhone 14 Pro (A2889)

iPhone 14 Pro (A2890)

iPhone 14 Pro (A2891)

iPhone 14 Pro (A2892)

iPhone 14 Pro Max (A2651)

iPhone 14 Pro Max (A2893)

iPhone 14 Pro Max (A2894)

iPhone 14 Pro Max (A2895)

iPhone 14 Pro Max (A2896)

iPhone 15 (A3090)

iPhone 15 (A2846)

iPhone 15 (A3089)

iPhone 15 (A3092)

iPhone 15 Plus (A3094)

iPhone 15 Plus (A2847)

iPhone 15 Plus (A3093)

iPhone 15 Plus (A3096)

iPhone 15 Pro (A3102)

iPhone 15 Pro (A2848)

iPhone 15 Pro (A3101)

Phone 15 Pro (A3104)

iPhone 15 Pro Max (A3106)

iPhone 15 Pro Max (A2849)

iPhone 15 Pro Max (A3105)

iPhone 15 Pro Max (A3108)

iPhone 6S (A1633)

iPhone 6S (A1688)

iPhone 6S (A1691)

iPhone 6S (A1700)

iPhone 6S Plus (A1634)

iPhone 6S Plus (A1687)

iPhone 6S Plus (A1690)

iPhone 6S Plus (A1699)

iPhone 7 (A1660)

iPhone 7 (A1778)

iPhone 7 (A1779)

iPhone 7 (A1780)

iPhone 7 (A1853)

iPhone 7 (A1866)

iPhone 7 Plus (A1661)

iPhone 7 Plus (A1784)

iPhone 7 Plus (A1785)

iPhone 7 Plus (A1786)

iPhone 7 Plus (A1854)

iPhone 7 Plus (A1867)

iPhone 8 (A1863)

iPhone 8 (A1905)

iPhone 8 (A1906)

iPhone 8 (A1907)

iPhone 8 Plus (A1864)

iPhone 8 Plus (A1897)

iPhone 8 Plus (A1898)

iPhone 8 Plus (A1899)

iPhone SE (A1662)

iPhone SE (A1723)

iPhone SE (A1724)

iPhone SE 2020 (A2275)

iPhone SE 2020 (A2296)

iPhone SE 2020 (A2297)

iPhone SE 2020 (A2298)

iPhone SE 3rd edition (A2595)

iPhone SE 3rd edition (A2782)

iPhone SE 3rd edition (A2783)

iPhone SE 3rd edition (A2784)

iPhone SE 3rd edition (A2785)

iPhone X (A1865)

iPhone X (A1901)

iPhone X (A1902)

iPhone X (A1903)

iPhone XR (A1984)

iPhone XR (A2105)

iPhone XR (A2106)

iPhone XR (A2107)

iPhone XR (A2108)

iPhone XS (A1920)

iPhone XS (A2097)

iPhone XS (A2098)

iPhone XS (A2099)

iPhone XS (A2100)

iPhone XS MAX (A1921)

iPhone XS MAX (A2101)

iPhone XS MAX (A2102)

iPhone XS MAX (A2103)

Alcatel

Alcatel 1B (2022)

ASUS

ROG Phone 2 Ultimate (ZS660KL)

ROG Phone 3 (ZS661KS)

ROG Phone 5 (ZS673KS)

Zenfone 6 Pro (ZS630KL)

ZenFone 7 5G (ZS670KS)

ZenFone 7 Pro 5G (ZS672KS)

Zenfone 8 (ZS590KS)

Zenfone 8 Flip (ZS672KS)

HONOR

50 5G (NTH-NX9)

50 Lite (NTN-LX1)

70 (FNE-NX9)

70 Lite (RBN-NX1)

90 (REA-NX9)

90 Lite (CRT-NX1)

Magic Vs (FRI-NX9)

Magic4 Lite 5G (ANY-NX1)

Magic4 Pro 5G (LGE-NX9)

Magic5 Lite 5G (RMO-N21)

Magic5 Pro (PGT-N49)

Magic6 Lite 5G (ALI-NX1)

X6 (VNE-LX1)

X7 (CMA-LX1)

X8 (TFY-LX1)

X8 5G (VNE-N41)

Huawei

Mate 10 Pro (BLA-L09)

Mate 10 Pro (BLA-L29)

Mate 20 Lite (SNE-LX1)

Mate 40 Pro (NOH-NX9)

Nova 9 (NAM-LX9)

Nova 9 SE (JLN-LX1)

P Smart (FIG-LX1)

P Smart 2019 (POT-LX1)

P Smart 2020 (POT-LX1A)

P Smart 2021 (PPA-LX2)

P smart Z (STK-LX1)

P20 (EML-L09)

P20 Lite (ANE-LX1)

P30 (ELE-L29)

P30 lite (MAR-LX1A)

P30 lite (MAR-LX2B) new edition

P40 Pro+ 5G (ELS-N39)

Motorola

edge 20 (XT2143-1)

edge 20 Lite (XT2139-2)

edge 30 Neo (XT2245-1)

edge 5G (XT2063-3)

edge Plus 5G (XT2061-3)

moto e7i power (XT2097-13)

moto g 5G (XT2113-3)

moto g Power (XT2041-3)

moto g10 (XT2127-2)

moto g13 (XT2331-2)

moto g14 (XT2341-3)

moto g20 (XT2128-2)

moto g22 (XT2231-2)

moto g30 (XT2129-2)

moto g40 (XT2133-2)

moto g50 (XT2137-1)

moto g53 5G (XT2335-2)

moto g54 5G (XT2343-2)

moto g8 Power Lite (XT2055-1)

moto g9 Play (XT2083-3)

one zoom (XT2010-1)

razr 40

razr 40 ultra

razr 5G (XT2071-4)

razr 5G 2022 (XT2251-1)

Nokia

G11 (TA-1401)

G21 (TA-1418)

Nothing

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2)

OnePlus

Nord 2T 5G (CPH2399)

Nord 3 5G (CPH2437)

OPPO

OPPO A15 (CPH2185)

A15s (CPH2179)

A16 (CPH2269)

A16k (CPH2349)

A31 (CPH2015)

A5 2020 (CPH1943)

A53 (CPH2127)

A53s (CPH2135)

A54 (CPH2239)

A54 5G (CPH2195)

A54s (CPH2273)

A55 (CPH2325)

A57 (CPH2387)

A57s (CPH2385)

A58 (CPH2577)

A72 (CPH2067)

A73 5G (CPH2161)

A74 5G (CPH2197)

A76 (CPH2375)

A77 (CPH2385)

A77 5G (CPH2339)

A9 2020 (CPH1941)

A91 (CPH2021)

A92 (CPH2059)

A93 (CPH2121)

A94 (CPH2205)

A94 5G (CPH2211)

A95 (CPH2365)

A96 (CPH2333)

A98 5G (CPH2529)

F17 (CPH2095)

F19 (CPH2219)

Find X2 Neo 5G (CPH2009)

Find X3 Lite (CPH2145)

Find X3 Neo 5G (CPH2207)

Find X3 Pro (CPH2173)

Find X5 (CPH2307)

Find X5 Lite (CPH2371)

Reno4 Z 5G (CPH2065)

Reno5 (CPH2159)

Reno6 (CPH2251)

Reno6 Pro (CPH2247)

Reno6 Z 5G (CPH2237)

Reno7 (CPH2363)

Reno8 5G (CPH2359)

Reno8 Lite 5G (CPH2343)

Reno8 Pro 5G (CPH2357)

Reno8 T (CPH2481)

Reno9 5G (PHM110)

Reno9 Pro+ 5G (PGW110)

Reno10 5G (CPH2531)

RX17 Neo (CPH1893)

Realme

C25Y (RMX3289)

C53 (RMX3760)

TCL

TCL 20L+ (T775H)

30 SE (6165H1)

40 NXTPAPER (T612B)

40 NXTPAPER 5G (T771K3)

40 R 5G

40 SE (T610K2)

403 (T431D)

406 (T506K)

408

T306 (6102H)

Vivo

V23 5G (V2102)

Y21 (V2111)

Y33s (V2109)

Y55 5G (V2127)

Y72 5G (V2041)

Y76 5G (V2124)

Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi 11 Lite 5G NE (2109119DG)

11 Lite 5G NE (2109119DG) 11T (21081111RG)

11T Pro (2107113SG)

12 (2201123G)

12 Lite (2203129G)

12 Pro (2201122G)

12T 5G (22071212AG)

12T Pro 5G (22081212UG)

12x 5G (2112123AC)

13 (2211133G)

13 Lite (2210129SG)

13 Pro (2210132G)

13 Ultra 5G 2304FPN6DC

13T (2306EPN60G)

13T Pro (23078PND5G)

Mi 10 5G (M2001J2G)

Mi 10 Lite 5G (M2002J9G)

Mi 10 Lite 5G M2002J9S

Mi 10 Pro 5G (M2001J1G)

Mi 10T 5G (M2007J3SY)

Mi 10T Lite 5G (M2007J17G)

Mi 10T Pro 5G (M2007J3SG)

Mi 11 (M2011K2G)

Mi 11 Lite (M2101K9AG)

Mi 11 Lite 5G (M2101K9G)

Mi 11 Ultra 5G M2102K1C

Mi 11 Ultra 5G M2102K1G

Mi Note 10 (M1910F4G)

POCO C40 220333QPG

C40 220333QPG F3 5G (M2012K11AG)

F4 5G 22021211RG

F4 GT 5G 21121210G

F5 5G 23049PCD8G

F5 Pro 5G 23013PC75G

M3 Pro 5G M2103K19PI

M4 Pro

M5 22071219CG

M5s 2207117BPG

X3 GT 21061110AG

X3 NFC (M2007J20CG)

X4 GT 5G 22041216G

X4 Pro 5G 2201116PG

X5 5G 22111317PG

X5 Pro 5G 22101320G

Redmi 9 (M2004J19AG)

9 (M2004J19AG) Redmi 9C (M2006C3MG)

Redmi 9T (M2010J19SG)

Redmi 9T (M2010J19SY)

Redmi 10 21061119AG

Redmi 10 21061119AL

Redmi 10 (21061119DG)

Redmi 10 5G (22041219NY)

Redmi 10 2022 (22011119UY)

Redmi 10A 220233L2G

Redmi 10C 220333QAG

Redmi 10C (220333QNY)

Redmi 10 Power 220333QBI

Redmi 12 23053RN02A

Redmi 12 23053RN02Y

Redmi 12 5G (23076RN8DY)

Redmi 12C (22126RN91Y)

Redmi 13C (23108RN04Y)

Redmi A1 (220733SG)

Redmi A1+ 220733SFG

Redmi A2 (23028RN4DG)

Redmi A2+ 23028RNCAG

Redmi Note 8T (M1908C3XG)

Redmi Note 9 (M2003J15SG)

Redmi Note 9 M2003J15SS

Redmi Note 9T 5G (M2007J22G)

Redmi Note 10 (M2101K7AG)

Redmi Note 10 5G (M2103K19G)

Redmi Note 10 Pro (M2101K6G)

Redmi Note 10S M2101K7BG

Redmi Note 10S M2101K7BL

Redmi Note 10S (M2101K7BNY)

Redmi Note 11 (2201117TG)

Redmi Note 11 2201117TI

Redmi Note 11 2201117TL

Redmi Note 11 (2201117TY)

Redmi Note 11 21121119SC

Redmi Note 11 Pro 2201116TG

Redmi Note 11 Pro 5G (2201116SG)

Redmi Note 11E Pro 5G 2201116SC

Redmi Note 11S 2201117SG

Redmi Note 11S 2201117SY

Redmi Note 11S 5G (22031116BG)

Redmi Note 12 (23021RAA2Y)

Redmi Note 12 5G (22111317G)

Redmi Note 12 Pro 2209116AG

Redmi Note 12 Pro 5G (22101316G)

Redmi Note 12 Pro+ 5G (22101316UG)

Redmi Note 12S 23030RAC7Y

Redmi Note 12S 2303CRA44A

Redmi Note 13 (23124RA7EO)

Redmi Note 13 5G (2312DRAABG)

Redmi Note 13 Pro 5G (2312DRA50G)

ZTE

Blade A5 2020

Blade A33s

Blade A51

Blade A52

Blade A53

Blade A72

Blade A72 5G

Blade A72s

A73 5G

Lista aggiornata dei modelli compatibili con Wi-Fi Calling Very Mobile

Very Mobile ha anche aggiornato la lista dei modelli compatibili con il Wi-Fi Calling. Quest’ultimo è un servizio che consente di effettuare chiamate tramite qualsiasi rete Wi-Fi (utilizzando il protocollo VoIP) nel caso in cui il dispositivo non sia collegato a una normale rete cellulare. Può risultare molto utile in ambienti domestici (e non solo) dove non è presente una buona copertura. Come abbiamo visto, dallo scorso settembre i clienti Very Mobile (e WINDTRE) possono sfruttare il servizio anche tramite reti Wi-Fi di altri operatori fissi.

Per poterlo utilizzare è comunque necessario possedere un dispositivo compatibile. La lista dei modelli supportati dal Wi-Fi Calling di Very Mobile è appena stata aggiornata con l’integrazione di ulteriori modelli Samsung, Xiaomi e Vivo, e di dispositivi Google, OPPO, Motorola, HONOR, Nothing, Nokia, Realme, Alcatel, TCL e ZTE. Anche in questo caso sembra siano stati rimossi alcuni modelli indicati in precedenza: non sappiamo se si tratti di un semplice errore o meno.

Ecco la lista completa aggiornata di smartphone e tablet compatibili con il Wi-Fi Calling di Very Mobile:

Google

Google Pixel 8 Pro

Samsung

Galaxy A02s (A025G/DSN)

Galaxy A03 (A035G/DSN)

Galaxy A03s (A037G/DSN)

Galaxy A04s (A047F/DSN)

Galaxy A10s (A107F/DS)

Galaxy A12 (A125F/DSN)

Galaxy A12 (A127F/DSN)

Galaxy A13 (A135F/DSN)

Galaxy A13 4G NE (A137F/DSN)

Galaxy A13 5G (A136B/DSN)

Galaxy A14 LTE (A145R/DSN)

Galaxy A22 (A225F/DS)

Galaxy A22 5G (A226B/DSN)

Galaxy A22 (A225F/DSN)

Galaxy A23 5G A236B/DSN

Galaxy A30s (A307FN/DS)

Galaxy A31 (A315G/DS)

Galaxy A32 5G (A326B/DS)

Galaxy A33 5G (A336B/DS)

Galaxy A33 5G (A336B/DSN)

Galaxy A41 (A415F/DSM)

Galaxy A41 (A415F/DSN)

Galaxy A51 (A515F/DS)

Galaxy A51 5G (A516B/DS)

Galaxy A51 (A515F/DSN)

Galaxy A52 4G (A525F/DS)

Galaxy A52 5G (A526B/DS)

Galaxy A52s 5G (A528B/DS)

Galaxy A53 5G (A536B/DS)

Galaxy A70 (A705FN/DS)

Galaxy A71 (A715F/DS)

Galaxy M21 (M215F/DSN)

Galaxy M23 (M236B/DS)

Galaxy M31 (M315F/DSN)

Galaxy M31s (M317F/DSN)

Galaxy M52 5G (M526BR/DS)

Galaxy Note 9 (N960F/DS)

Galaxy Note 10 Lite (N770F/DSM)

Galaxy Note 10 Lite (N770F/DS)

Galaxy Note 10+ (N975F/DS)

Galaxy Note 10+ 5G (N976B)

Galaxy Note 20 (N980F/DS)

Galaxy Note 20 5G (N981B/DS)

Galaxy S10e (G970F/DS)

Galaxy S20 (G980F/DS)

Galaxy S20 5G (G981B/DS)

Galaxy S20 FE (G780F/DS)

Galaxy S20 FE (G780G/DS)

Galaxy S20 FE 5G (G781B/DS)

Galaxy S20 Ultra 5G (G988B/DS)

Galaxy S20+ (G985F/DS)

Galaxy S20+ 5G (G986B/DS)

Galaxy S21 5G (G991B/DS)

Galaxy S21 5G FE (G990B/DS)

Galaxy S21 5G FE NV (G990B2/DS)

Galaxy S21 Ultra 5G (G998B/DS)

Galaxy S21+ 5G (G996B/DS)

Galaxy S22 5G (S901B/DS)

Galaxy S22+ 5G (S906B/DS)

Galaxy S22 Ultra 5G (S908B/DS)

Galaxy S23 5G (S911B/DS)

Galaxy S23+ 5G (S916B/DS)

Galaxy S23 Ultra 5G (S918B/DS)

Galaxy S23 FE 5G (S711B/DS)

Galaxy Tab A7 Lite T225

Galaxy Tab A8 (SM-X205)

Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B

Galaxy Tab S7 FE 5G T736B

Galaxy Tab S8 (SM-X706B)

Galaxy Tab S8 Ultra 5G X906B

Galaxy Tab S8+ 5G X806B

Galaxy Tab S9 (SM-X716B)

Galaxy Tab S9 Ultra 5G (X916B)

Galaxy Xcover 4s (G398FN/DS)

Galaxy Xcover 5 (G525F/DS)

Galaxy Xcover Pro (G715FN/DS)

Galaxy Xcover6 Pro 5G G736B/DS

Galaxy Z Flip (F700F/DS)

Galaxy Z Flip 5G (F707B)

Galaxy Z Flip3 5G (F711B/DS)

Galaxy Z Flip4 5G (F721B/DS)

Galaxy Z Fold2 5G (F916B)

Galaxy Z Fold3 5G F926B

Galaxy Z Fold4 5G (F936B/DS)

Galaxy Z Flip5 (F731B)

Alcatel

Alcatel 1B (2022)

HONOR

50 5G (NTH-NX9)

50 Lite (NTN-LX1)

70 (FNE-NX9)

70 Lite (RBN-NX1)

90 (REA-NX9)

90 Lite (CRT-NX1)

Magic Vs (FRI-NX9)

Magic4 Lite 5G (ANY-NX1)

Magic4 Pro 5G (LGE-NX9)

Magic5 Lite 5G (RMO-N21)

Magic5 Pro (PGT-N49)

Magic6 Lite 5G (ALI-NX1)

X6 (VNE-LX1)

X7 (CMA-LX1)

X8 (TFY-LX1)

Motorola

edge 20 Lite (XT2139-2)

moto g10 (XT2127-2)

moto g13 (XT2331-2)

moto g50 (XT2137-1)

one zoom (XT2010-1)

razr 40

Nokia

Nokia G21 (TA-1418)

Nothing

Nothing Phone (1)

OPPO

A16k (CPH2349)

A31 (CPH2015)

A57s (CPH2385)

Reno9 Pro+ 5G (PGW110)

Realme

Realme C53 (RMX3760)

TCL

30 SE (6165H1)

40 NXTPAPER (T612B)

40 NXTPAPER 5G (T771K3)

T306 (6102H)

Vivo

V23 5G (V2102)

Y21 (V2111)

Y33s (V2109)

Y55 5G (V2127)

Y72 5G (V2041)

Y76 5G (V2124)

Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi 11 Lite 5G NE (2109119DG)

11T (21081111RG)

11T Pro (2107113SG)

12 (2201123G)

12 Lite (2203129G)

12 Pro (2201122G)

12T | 5G (22071212AG)

12x 5G (2112123AC)

13 (2211133G)

13 Lite (2210129SG)

13 Ultra 5G 2304FPN6DC

13T (2306EPN60G)

Mi 10T Pro | 5G (M2007J3SG)

Mi 11 Lite (M2101K9AG)

MI 11 Ultra 5G M2102K1G

POCO X5 Pro 5G 22101320G

Redmi 9C (M2006C3MG)

Redmi 10 21061119AL

Redmi 10 (21061119DG)

Redmi 10C 220333QAG

Redmi 12 23053RN02A

Redmi 12 23053RN02Y

Redmi 12 5G (23076RN8DY)

Redmi 12C (22126RN91Y)

Redmi A1+ 220733SFG

Redmi Note 8T (M1908C3XG)

Redmi Note 10 (M2101K7AG)

Redmi Note 10 5G (M2103K19G)

Redmi Note 10S (M2101K7BNY)

Redmi Note 11 2201117TL

Redmi Note 11 Pro 2201116TG

Redmi Note 11S 2201117SG

Redmi Note 11S 2201117SY

Redmi Note 11S 5G (22031116BG)

Redmi Note 12 (23021RAA2Y)

Redmi Note 12 Pro 2209116AG

Redmi Note 12 Pro 5G (22101316G)

Redmi Note 12S 2303CRA44A

Redmi Note 13 (23124RA7EO)

Redmi Note 13 5G (2312DRAABG)

Redmi Note 13 Pro 5G (2312DRA50G)

ZTE

Blade A5 2020

Blade A51

Blade A52

Blade A53

Blade A72 5G

Blade A72s

Blade A73 5G

Potrebbe interessarti: Migliori offerte operatori virtuali