Very Mobile sorprende tutti con una mossa che potrebbe rivoluzionare il settore della telefonia mobile virtuale annunciando il supporto al VoLTE per le sue offerte con minuti, SMS e gigabyte.

Diventa di fatto il primo operatore mobile virtuale a offrire la tecnologia VoLTE ai suoi clienti e così fa segnare un bel primato a suo favore, che potrebbe fare la differenza rispetto alla concorrenza. Il VoLTE, per chi non lo sapesse, dà la possibilità di effettuare chiamate in alta definizione, con un audio più nitido e pulito, e di continuare a navigare in 4G durante le chiamate.

Smartphone supportati dal VoLTE di Very Mobile

Very Mobile ci tiene a specificare che il VoLTE è gratuito per tutti i suoi clienti, è incluso in tutte le sue offerte e che viene abilitato automaticamente negli smartphone supportati presenti nell’elenco reso disponibile online:

ASUS ZenFone 5 (ZE620KL)

Samsung Galaxy A10 A105FN/DS

Samsung Galaxy A20e A202F/DS

Samsung Galaxy A40 A405FN/DS

Samsung Galaxy A50 A505FN/DS

Samsung Galaxy A6 (A600FN)

Samsung Galaxy A6+ A605FN

Samsung Galaxy A7 2018 Duos (A750FN/DS)

Samsung Galaxy A8 2018 (A530F)

Samsung Galaxy A80 A805F/DS

Samsung Galaxy J3 2017 (J330FN)

Samsung Galaxy J5 2017 (J530F)

Samsung Galaxy J6+ J610FN

Samsung Galaxy Note 10 N970F/DS

Samsung Galaxy Note 10+ N975F/DS

Samsung Galaxy Note 9 (N960F)

Samsung Galaxy Note8 (N950F)

Samsung Galaxy S10 G973F/DS

Samsung Galaxy S10+ G975F/DS

Samsung Galaxy S10e G970F/DS

Samsung Galaxy S8 (G950F)

Samsung Galaxy S8+ (G955F)

Samsung Galaxy S9 (G960F)

Samsung Galaxy S9 G960F/DS

Samsung Galaxy S9+ (G965F)

Samsung Galaxy S9+ G965F/DS

Sfortunatamente non sono tanti gli smartphone supportati finora dal VoLTE di Very Mobile, ma siamo abbastanza sicuri che nelle prossime settimane l’elenco sarà esteso con l’aggiunta di molti nuovi modelli. Allora, felici del VoLTE per Very Mobile?

Leggi anche: migliori offerte telefoniche