WINDTRE ha deciso di rendere disponibile il Wi-Fi Calling anche sulle reti Wi-Fi di altri operatori di telefonia fissa. La novità riguarda pure gli utenti dell’operatore virtuale Very Mobile, che ora possono effettuare e ricevere chiamate telefoniche attraverso la rete Wi-Fi senza la principale limitazione.

WINDTRE e Very Mobile consentono le chiamate Wi-Fi Calling con altri operatori fissi

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Wi-Fi Calling (VoWiFi) è una funzione che consente di effettuare e ricevere chiamate telefoniche sfruttando la rete Wi-Fi al posto di quella cellulare. Può rivelarsi particolarmente utile nelle abitazioni o negli edifici dove abbiamo una rete Wi-Fi stabile e una rete cellulare instabile: lo smartphone dovrebbe essere in grado in quel caso di passare al Wi-Fi automaticamente e viceversa (nel caso di perdita di connessione) nei momenti di mancanza di linea.

Una delle principali limitazioni di questo servizio entra in gioco nel caso di differenze tra gli operatori telefonici: in alcuni casi è necessario disporre dello stesso operatore telefonico sia sul fisso sia sulla rete mobile, cosa che non capita così spesso. Ebbene, in base alle segnalazioni raccolte da TelefoniaTech, alcuni utenti WINDTRE e Very Mobile sarebbero riusciti a utilizzare il VoWiFi anche quando collegati a una rete fissa di un altro operatore.

Il Wi-Fi Calling WINDTRE è stato lanciato ufficialmente lo scorso dicembre, e nel corso dei mesi l’operatore sta allungando sempre di più la lista di smartphone Android compatibili (qui per quella completa). È incluso nell’offerta e, come abbiamo avuto modo di vedere, non serve alcuna configurazione su questi ultimi e nemmeno l’installazione di una particolare applicazione. I clienti possono usufruirne per effettuare chiamate alle stesse condizioni dell’offerta attiva, utilizzando eventualmente i minuti inclusi. Come riconoscere una chiamata VoWiFi? Alcuni smartphone Android visualizzano un’apposita icona accanto al simbolo del Wi-Fi, altri mostrano direttamente la dicitura “Chiamata Wi-Fi”.

Vi ricordiamo che lo scorso giugno anche TIM ha allargato il “suo” Wi-Fi Calling, denominato Voce WiFi, ad altri operatori. Avete avuto modo di provare una chiamata attraverso la funzione Wi-Fi Calling?

Leggi anche: Le migliori offerte telefoniche WINDTRE