Molti di voi avranno sentito parlare della GCam, una popolare mod della Google Fotocamera (da un mese diventata Fotocamera Pixel) che porta le capacità fotografiche degli smartphone della serie Pixel del colosso di Mountain View su tutti gli smartphone Android compatibili. Recentemente è stata pubblicata una nuova versione della mod, chiamata GCam 9.1, che consente di sfruttare gli algoritmi fotografici dei più recenti Pixel su molti altri dispositivi.

Gli smartphone della serie Pixel di Google, infatti, sono da sempre smartphone in grado di catturare scatti straordinari ma senza l’ausilio di un hardware particolare o troppo prestante: sebbene con le ultime generazioni di Pixel, ovvero i Pixel 6, Pixel 7 e Pixel 8, le cose siano cambiate lato hardware, anche con i vecchi Google Pixel 4 e Pixel 5 è possibile raggiungere ottimi livelli di scatto, tutto grazie alla Google Fotocamera (una delle migliori app fotocamera Android, se non la migliore) che può contare su algoritmi di imaging avanzati, supporto all’HDR+ e tante altre chicche.

Cosa è GCam, la Fotocamera Pixel per tutti

La Fotocamera Pixel è, ad oggi, uno dei principali punti di forza degli smartphone Made by Google, capace di donare agli utenti fotografie degne di nota grazie agli algoritmi fotografici di cui è pervasa, a prescindere dall’hardware fotografico a disposizione.

Il team di sviluppo del colosso di Mountain View continua incessantemente a migliorare i propri algoritmi fotografici, a prescindere dai sensori di cui sono dotati i propri smartphone: con il nuovo corso inaugurato dai Pixel 6, Google ha cambiato un po’ il proprio approccio rispetto al passato, aggiornando i sensori fotografici e ampliando (sui modelli Pro) il comparto a tre sensori. Nonostante ciò, la Fotocamera Pixel continua a fare la propria magia ma, grazie ai sensori più avanzati, può andare ancora oltre.

Con l’obiettivo di sfruttare i potenti algoritmi fotografici targati Google su altri dispositivi Android, alcuni sviluppatori hanno iniziato, nel tempo, a compilare alcune mod per portare la Google Fotocamera su dispositivi che non fanno parte della gamma Pixel: la mod più famosa tra i membri della community è proprio la GCam.

Si tratta di una mod sempre più ottimizzata, aggiornata e affidabile, che oggi è (quasi) pienamente compatibile con molti dispositivi di terze parti tra cui Xiaomi, OnePlus, Realme e tanti altri. Il fatto che dietro il progetto vi siano tanti sviluppatori, fa sì che esistano tantissime versioni della GCam, ciascuna ottimizzata per un singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi.

In generale, comunque sia, tutti gli sviluppatori della GCam stanno lavorando per realizzare una mod con compatibilità universale: probabilmente, a quel punto, non tutte le funzionalità saranno disponibili su ogni dispositivo ma le opzioni principali, come l’HDR avanzato, tendono a funzionare ovunque.

Novità della GCam 9.1 “Stabile”



La più recente versione di questa popolare mod è la GCam 9.1 Stabile, pubblicata dallo sviluppatore Shamim e datata 10 novembre 2023: il codice di versione completo è SGCAM.9.1.098.24_STABLE_V9, sintomo del fatto che si tratta di una versione assolutamente stabile di questa mod.

Il registro delle modifiche della GCam 9.1.098.24_V9 recita quanto segue:

Added 24fps recording support.

Added 8k video recording support. Can use manual video resolution and all video settings as sgcam 8.8.

Fixed pixel 8 and 8 pro interface.

Added viewfinder buttons.

Added gallery support.

Fixed previously reported many bugs and many more things.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che questa versione della GCam porta su tutti gli smartphone Android che eseguono almeno Android 11 le funzionalità della versione 9.1 della Fotocamera Pixel, quella attualmente disponibile per i più recenti Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro (al netto della modalità Pro) e che si sta diffondendo pian piano sugli altri Pixel supportati e aggiornati ad Android 14.

Le novità della mod sono tutte quelle introdotte da Google all’interno della propria app fotografica con le versioni 9.0 (trovate qua le novità) e 9.1 (trovate qua le novità), come la nuova interfaccia a doppia sezione (foto e video), i nuovi controlli per bilanciamento del bianco, luminosità e colore, supporto all’Ultra HDR e non solo.

Come installare la mod sui dispositivi Android

Chi ha già familiarità con l’installazione di questa mod (o di altre mod) non avrà problemi ad effettuare questo aggiornamento, che, a detta degli sviluppatori, funziona senza problemi su tutti i Pixel da Google Pixel 3 in avanti ma anche su altri smartphone Android (con Android 11 e versioni successive).

Di seguito ecco il procedimento per installare questa mod:

Dal post dedicato alla GCam 9.1.098.24 dello sviluppatore Shamim, scarica il pacchetto APK fornito. Procedendo con l’installazione, verrà richiesto di consentire l’installazione dell’app da fonti esterne; è una cosa normale che accada, ma l’app è sicura). Una volta terminata l’installazione, nel launcher dello smartphone Android comparirà la nuova app Fotocamera Google che potrà essere aperta e utilizzata.

In caso di incompatibilità con il vostro dispositivo, potrete ricorrere all’installazione di un’altra mod della GCam 9.1 o a una versione precedente, scaricabili tramite questo link (in fondo alla pagina sono presenti i link per il download).

