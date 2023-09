La Google Fotocamera, l’app fotocamera che troviamo a bordo degli smartphone Made by Google della serie Pixel sta ricevendo un nuovo importante aggiornamento, giungendo alla versione 9.

L’aggiornamento in questione, stando a quanto condiviso dal canale Telegram Google News, sembra a tutti gli effetti portare con sé ciò che era trapelato qualche settimana fa, ovvero la nuova interfaccia che ritroveremo a bordo degli attesissimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Nuovo e importante aggiornamento la Google Fotocamera

Google ha da poco avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per la Google Fotocamera, l’app fotocamera predefinita dei propri smartphone capace di fare miracoli a prescindere dall’hardware a disposizione.

L’applicazione, come anticipato in apertura, si aggiorna alla versione 9.0.115.561695573.37 e porta con sé tante novità che investono principalmente l’interfaccia utente ma non solo. Prima di analizzarle in maniera approfondita, vi lasciamo a una galleria immagini di recap con tutte le novità.

Previous Next Fullscreen

Le novità dell’aggiornamento

Gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel avranno già notato le novità all’interfaccia, al contempo leggermente e profondamente diversa rispetto al passato: la novità principale riguarda la divisione in due macro-sezioni delle modalità, una interamente dedicata alle modalità di scatto e una interamente dedicata alle modalità di registrazione video.

Schede nella modalità “Fotocamera“: Panning, Esposizione lunga, Ritratto, Fotocamera (è la scheda principale), Panoramica, Foto sferica.

Schede nella modalità “Video“: Panning, Video (è la scheda principale), Slow motion, Time-lapse.

Al netto di questa riorganizzazione, le impostazioni delle modalità di stabilizzazione video (quelle a cui attualmente si accede tramite l’icona con la mano che trema) sono state spostate all’interno del menu delle impostazioni rapide che, a differenza del passato, si apre attraverso uno swipe verso l’alto (il collegamento rimane ma viene spostato in basso a sinistra).

Con l’aggiornamento, inoltre, tutti i Google Pixel 6 guadagnano lo slider dello zoom finora esclusivo dei Pixel 7. Un’ultima, piccola (ma probabilmente difficile da digerire all’inizio), modifica all’interfaccia riguarda i pulsanti di accesso alla galleria e del passaggio tra fotocamera anteriore e posteriore: questi sono stati, infatti, scambiati di posto.

Andando oltre, il team di sviluppo ha modificato l’icona a tema dell’app (la fotocamera risulta più grande all’interno dell’icona) e ha implementato la piena compatibilità con Android 14 (Min SDK 34).

Come anticipato in apertura, tutte queste novità erano state avvistate a metà agosto e si diceva costituissero l’app Google Fotocamera che avremmo conosciuto per la prima volta sui prossimi flagship Made by Google, ovvero Pixel 8 e Pixel 8 Pro (che arriveranno il prossimo 4 ottobre).

Come scaricare la versione 9 di Google Fotocamera sui Pixel

L’aggiornamento alla versione 9.0.115.561695573.371 di Google Fotocamera è in via di rilascio graduale attraverso il Google Play Store: per verificare la disponibilità, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, eventualmente, selezionare “Aggiorna”.

Nel caso in cui, invece, abbiate “fretta” di ricevere la nuova interfaccia, potrete ricorrere all’installazione manuale (sideload) del pacchetto, scaricabile tramite questo link che rimanda a un post dedicato (sul canale Telegram Google News | En) dove troverete anche le istruzioni per l’eventuale installazione.

Potresti esserti perso: Google svela ufficialmente il design dei Pixel 8 e Pixel Watch 2 e Guardate che belli questi nuovi sfondi esclusivi dei Google Pixel, pronti al download