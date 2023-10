Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per la Fotocamera Pixel, l’app fotocamera che, come dice il nome stesso, è esclusiva degli smartphone Made by Google della serie Pixel.

Un noto insider, invece, ha scovato i lavori in corso per una nuova funzionalità che potrebbe arrivare in futuro all’interno dell’app Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e, più in generale, progettata per essere la raccolta perfetta per tutti gli smartphone grazie a molti strumenti interessanti.

La Fotocamera Pixel si aggiorna per correggere alcuni bug

A poche settimane di distanza dal rilascio dell’aggiornamento (versione 9.1.098.570503546.23) che ha introdotto il supporto all’Ultra HDR e allo standard Display P3, oltre ad alcune novità grafiche, Google torna ad aggiornare la Google Fotocamera, da poco rinominata in Fotocamera Pixel per sottolineare il fatto che si tratti di un’app esclusiva dei dispositivi della gamma Pixel.

Il nuovo aggiornamento porta il numero di versione alla 9.1.098.575362725.29: a giudicare dal numero di versione, si tratta di un aggiornamento minore, utile per correggere possibili bug presenti nella precedente versione.

La versione 9.1.098.575362725.29 di Fotocamera Pixel è in via di rilascio graduale attraverso il Google Play Store su tutti i Pixel supportati che eseguono Android 14 (ovvero da Google Pixel 4a 5G in poi): per verificare la disponibilità, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, eventualmente, selezionare “Aggiorna”.

Nel caso in cui, invece, abbiate “fretta” di ricevere le novità, potrete ricorrere all’installazione manuale (sideload) del pacchetto, scaricabile tramite il portale APKMirror (la pagina di download è raggiundibile tramite questo link) e installabile attraverso un’applicazione che installa i “bundle” (file .akpm), come quella ufficiale di APKMirror (si può installare, attraverso il Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante).

Google lavora a una novità per l’app Foto

Secondo quanto riportato dal solito @AssembleDebug sul suo canale Telegram GApps Flags & Leaks, il team di sviluppo di Google Foto sta lavorando a una funzionalità chiamata “Photo Stack” (letteralmente “pila di fotografie”).

All’interno del codice sorgente della versione 6.59 dell’app, il noto insider ha trovato alcune stringhe di codice che fanno riferimento a tale funzionalità:

“Photo stacks automatically groups similar photos that were taken together.”

“Turn on photo stacks to organize similar photos that were taken together.”

“Change top pick or edit stack”

“Manage photo stacks anytime”

In soldoni, la funzionalità dovrebbe raggruppare le foto simili tra loro e permettere all’utente di scegliere lo scatto miglioretra di esse; è prevista l’introduzione, nelle impostazioni dell’app, di una voce specifica per attivare o disattivare “Photo Stack”.

Essendo qualcosa in via di sviluppo, è al momento difficile capire quando (e se) potrebbe essere implementata all’interno dell’app che, recentemente, ha ricevuto tante novità come il foglio di condivisione di Android 14 o la funzionalità “Highlight Video”.

Come scaricare o aggiornare Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).

