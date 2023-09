Google ha deciso di passare alla beta di Android 14 QPR1 prima ancora di rilasciare il sistema operativo in versione stabile, mentre Samsung prosegue con i suoi programmi beta: oggi veniamo a sapere che la One UI 6.0 beta con Android 14 è in arrivo anche per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Fold4, ma non nell’immediato. Nel frattempo, spuntano nuovi interessanti dettagli su Samsung Galaxy A05, il prossimo smartphone di fascia bassa del produttore. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

One UI 6 beta in arrivo per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold3 5G e Z Fold4

In questi giorni Samsung sta avviando il programma beta della One UI 6 per diversi suoi smartphone, nonostante l’uscita della versione stabile di Android 14 si stia facendo attendere (probabilmente fino al 4 ottobre, in concomitanza coi Google Pixel 8): dopo essere partita con i Galaxy S23 (ora siamo giunti alla beta 3), è passata a Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy A54 e Galaxy A34. Sembrerebbe che il produttore voglia fare le cose in grande quest’anno, bissando l’ottimo lavoro fatto lo scorso anno con l’aggiornamento di quasi tutta la gamma entro la fine dell’anno.

Come segnalato su X (o ancora Twitter, se preferite), uno dei moderatori del forum ufficiale di Samsung ha rivelato che la beta della One UI 6.0 arriverà su Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G durante il mese di ottobre. Probabile che prima tocchi agli ultimi arrivati, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, che dovrebbero accoglierla a giorni. Le novità dovrebbero essere le stesse per tutti, almeno in questa fase di beta test: abbiamo visto che ci saranno modifiche al pannello delle notifiche e ai quick settings (con un “pizzico” di Android stock), un rinnovato e corposo effetto blur, un nuovo font, maggiori possibilità di personalizzazione della schermata di blocco e di quella Always On Display, una separazione più netta delle notifiche, il ritorno del menu separato per la batteria, un rinnovamento di tutte (o quasi) le app preinstallate, nuovi widget per la fotocamera e tanto altro.

Come al solito il programma beta riguarderà altri Paesi. Anche quest’anno niente da fare per l’Italia: esattamente come per i Galaxy S23, al massimo sarà reso disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud, ma anche in Germania, Polonia, Regno Unito e India. Per aderire basterà seguire il banner presente all’interno dell’app Samsung Members e procedere alla ricerca dell’aggiornamento nel solito modo (“Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“).

Ecco Samsung Galaxy A05: colori, design e prime specifiche tecniche

Restiamo nel mondo Samsung con le ultime indiscrezioni spuntate sul prossimo smartphone di fascia bassa. Si tratta di Samsung Galaxy A05, del quale ora dovremmo conoscere alcuni interessanti dettagli: si parte dalle colorazioni, che dovrebbero essere tre (Black, Silver e Light Green) e che verrebbero confermate dalle immagini qui sotto. Come potete vedere, il dispositivo Android dovrebbe offrire uno schermo con un piccolo notch a goccia che conterrebbe la fotocamera da 8 MP, e una doppia fotocamera posteriore con singoli obiettivi incastonati nella scocca. Queste ultime dovrebbero disporre di un sensore grandangolare da 50 MP e di un sensore secondario per la profondità di campo da 2 MP. La scocca posteriore, molto probabilmente in plastica, sembra esibire una particolare texture.

Per il resto, Galaxy A05 dovrebbe avere uno schermo da 6,7 pollici a risoluzione HD+ (dunque più grande rispetto al predecessore) e un processore octa-core affiancato da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna. A bordo dovrebbero trovare spazio anche la porta per il jack audio da 3,5 mm e una generosa batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W.

Il predecessore Galaxy A04 è stato lanciato alla fine di agosto, praticamente affiancato a Galaxy A04s (qui la nostra recensione): ci aspettiamo dunque un lancio imminente per questo Samsung Galaxy A05.

