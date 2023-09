In attesa che Google apra le danze, avviando il rilascio di Android 14 su tutti i Pixel compatibili, gli altri principali produttori di dispositivi Android lavorano per preparare la propria interfaccia personalizzata basata sull’ultima versione del robottino verde.

Tra questi c’è Samsung che sta lavorando alla One UI 6, attualmente disponibile in beta anche se solo su alcuni mercati, Italia esclusa.

Tuttavia la società sta gradualmente espandendo la disponibilità della beta della One UI 6.0 a più dispositivi. Ora l’azienda ha iniziato a distribuire il firmware anche per il suo ultimo smartphone premium di fascia media Samsung Galaxy A54.

Al via il rollout della One UI 6 beta per Samsung Galaxy A54

L’azienda ha iniziato il rollout della beta dell’interfaccia OneUI 6.0 per Samsung Galaxy A54 in Corea del Sud. A breve Samsung la renderà disponibile in più mercati, inclusi Stati Uniti, India, Germania e Regno Unito.

La beta One UI 6.0 per Galaxy A54 offre ai possessori di dispositivi Galaxy A54 la possibilità di provare Android 14 prima del rilascio definitivo.

La nuova One UI apporta molti miglioramenti all’interfaccia personalizzata di Samsung. Oltre a numerose nuove funzionalità, introduce anche miglioramenti per le notifiche, un facile accesso al pannello rapido completo, un nuovo layout dei pulsanti e altro ancora, inoltre aggiunge nuovi widget, migliora le app native di Samsung e introduce nuove funzionalità per la fotocamera. Recentemente Samsung Galaxy A54 ha ricevuto anche le patch di sicurezza di agosto.

Leggi anche: migliori smartphone Samsung, la classifica di settembre 2023