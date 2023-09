Come tutti gli altri produttori di smartphone anche Samsung sta aspettando che Google rilasci in forma stabile l’ultima versione del robottino verde, Android 14, per gli smartphone Pixel compatibili, così da poter iniziare la distribuzione dell’ultima incarnazione dell’interfaccia proprietaria One UI 6.

Il colosso coreano ha in realtà già avviato il programma beta della One UI 6 e di recente ha rilasciato una versione aggiornata e migliorata dell’interfaccia per i dispositivi della serie Galaxy S23 e per Galaxy A54. L’azienda ha però deciso di portarsi avanti nonostante i ritardi del colosso di Mountain View e, nelle ultime ore, ha avviato il rilascio della One UI 6 beta anche per Galaxy A34.

Inizia il rilascio della One UI 6 beta basata su Android 14 per Galaxy A34

Sembra che quest’anno Samsung si sia data da fare più del solito, si tratta infatti della prima volta che l’azienda rilascia una versione beta della One UI per uno smartphone della serie Galaxy A3x; secondo quanto riportato dai colleghi di Sammobile, nelle ultime ore è stato avviato il rilascio dell’ultima versione beta dell’interfaccia proprietaria nel Regno Unito per Samsung Galaxy A34, con la versione firmware A346BXXU4ZWI1.

L’aggiornamento ha un peso di circa 2 GB e dovrebbe diventare disponibile anche in una serie di altri mercati nel corso delle prossime ore, tra cui Cina, Germania, India, Polonia e Corea del Sud (il Bel Paese come sapete non rientra fra i mercati idonei).

Gli utenti del Regno Unito possono ora registrare il proprio Galaxy A34 grazie all’app Samsung Members, così da accedere al programma beta della One UI 6, grazie al quale potranno testare in anteprima tutta una serie di novità implementate dall’azienda nell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria. Volete scoprire nel dettaglio tutti i miglioramenti della One UI 6? Vi lasciamo qui sotto il nostro video di approfondimento, buona visione.

