Nonostante l’aggiornamento ad Android 14 stabile si stia facendo attendere sui Pixel, Samsung sta procedendo spedita con i suoi test: prende infatti il via anche il programma One UI 6 beta per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, a partire dalla Corea del Sud.

One UI 6 beta anche sulla serie Samsung Galaxy S22

Samsung è partita da qualche giorno con il rilascio della One UI 6 beta basata su Android 14, che abbiamo già avuto modo di provare sul nostro Galaxy S23+. Sui flagship della serie Galaxy S23 siamo già arrivati alla beta 3, ma il programma di test è in corso anche su smartphone di fascia media come Galaxy A54 e Galaxy A34 (in arrivo anche su Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 entro qualche giorno). Oggi tocca a Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra a partire dalla Corea del Sud, come suggerito da Tarun Vats.

Il primo firmware è il S90*NKSU3ZWIA ed è già in distribuzione per chi ha aderito al programma beta nel Paese: integra non solo le tante novità che stiamo imparando a conoscere in questi giorni, ma anche le patch di sicurezza di settembre 2023 (già proposte in Italia sul canale stabile). L’installazione richiede un download di circa 3 GB e porta tanti cambiamenti all’interno del sistema: tra questi le modifiche al pannello delle notifiche e ai quick settings (con qualche “tocco” di Android stock), il corposo effetto blur, il nuovo font, le maggiori possibilità di personalizzazione della schermata di blocco e di quella Always On Display, la separazione più netta delle notifiche, il ritorno del menu separato per la batteria, il rinnovamento delle varie app preinstallate, i nuovi widget per la fotocamera e così via.

Il programma beta della One UI 6.0 basata su Android 14 dovrebbe allargarsi ad altri Paesi nei prossimi giorni, ma purtroppo non ci sarà in lista l’Italia: per la gamma Galaxy S23 il test riguarda Corea del Sud, Stati Uniti, Germania, Polonia, Regno Unito e India, quindi ci aspettiamo che anche con la serie Galaxy S22 non si esca da questi confini. Nel caso ci seguiate da uno di questi Paesi, sappiate che la beta sarà accessibile dall’app Samsung Members: basterà iscriversi premendo sull’apposito banner e andare a cercare aggiornamenti nel modo classico, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: migliorato più di quanto sembri