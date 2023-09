La beta della One UI 6.0 ha debuttato sulla serie Samsung Galaxy S23 e attualmente è disponibile anche per un paio di smartphone Samsung di fascia media, tuttavia anche i più recenti smartphone pieghevoli di Samsung lanciati con Android 13 e One UI 5.1.1 saranno tra i primi dispositivi Galaxy a ricevere l’aggiornamento Android 14 e One UI 6.0.

Ora sembra che la beta della nuova One UI potrebbe arrivare già tra pochi giorni per Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5 potrebbero ottenere One UI 6.0 beta questa settimana

Secondo quanto riportato da Sam Mobile, la beta dell’interfaccia One UI 6.0 potrebbe essere attiva già questa settimana per Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5

Tuttavia la fonte fa notare che esiste sempre la possibilità che ci siano ritardi, come accaduto anche con la beta della One UI 6.0 sulla serie Galaxy S23, inoltre non riporta quali mercati riceveranno la beta per i dispositivi pieghevoli Samsung del 2023.

Su Samsung Galaxy S23 la beta della One UI 6.0 è attualmente disponibile in India, Corea, Germania, Polonia, Cina, Stati Uniti e Regno Unito, ma non è detto che la beta per Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 sarà disponibile negli stessi paesi.

