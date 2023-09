Prosegue il programma di test di Android 14 e One UI 6.0 per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra: in queste ore è in distribuzione la One UI 6.0 beta 3 sull’intera serie e in diversi Paesi, con qualche cambiamento e la soluzione a diversi problemi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

I Samsung Galaxy S23 ricevono One UI 6.0 beta 3: ecco le novità

Android 14 stabile deve ancora essere rilasciato da Google, e prevediamo che la data giusta potrebbe essere proprio il 4 ottobre 2023 in concomitanza con il lancio di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Questo non significa che gli altri produttori debbano restare a guardare, e infatti Samsung sta procedendo con il suo programma beta per la serie Galaxy S23. In queste ore è stata rilasciata la One UI 6.0 beta 3 per tutti e tre flagship 2023 in Germania, Regno Unito, Polonia, Stati Uniti, Corea del Sud e India.

Il firmware in distribuzione in Europa è S91*BXXU3ZWI8 e richiede un download di circa 1,3 GB: integra le patch di sicurezza di settembre 2023 e porta con sé diversi miglioramenti. Ci sono ad esempio piccoli perfezionamenti per il comportamento del widget del media player a disposizione nell’area delle notifiche: gli utenti potevano già comprimere o espandere il lettore multimediale toccando la freccina in alto a destra, ma con la nuova beta il sistema ricorderà la preferenza, mantenendola successivamente. Potete vedere un esempio nel breve video qui sotto:

One UI 6 Beta 3 | Media Player remember its collapsed/expanded in lockscreen & notification panel#OneUI6 #GalaxyS23Ultra pic.twitter.com/VxiQrOOIcP — Tarun Vats (@tarunvats33) September 14, 2023

Il changelog completo riporta anche le seguenti modifiche:

miglioramenti per i crash e i freeze sulla home della One UI

risolti errori con Bixby Call in certe situazioni

risolto un problema che causava il blocco temporaneo quando si teneva premuto nella schermata principale

risolto un problema di chiusura dell’app quando si selezionava la modalità video nella Fotocamera

risolto un problema con le gesture di Samsung Pay

risolto problema con la routine “quando ricevi un messaggio”, che non funzionava

aggiunte impostazioni manuali per i riavvii automatici in Assistenza dispositivo

migliorata la forma delle icone di notifica per i messaggi di testo

risolti errori coi colori della barra delle notifiche durante l’esecuzione di app in Samsung DeX

Tra i problemi noti e ancora non risolti con questa beta 3 abbiamo:

impossibile installare l’app Kids, almeno per ora

errori quando si riesegue il login dopo l’inizializzazione di Samsung Pass e il logout dall’account Samsung

il riconoscimento vocale restituisce un errore durante la ricezione delle chiamate

Google Assistant restituisce un errore durante lo scorrimento verso l’alto in certe situazioni specifiche

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra a One UI 6.0 beta 3

Il programma beta della One UI 6.0 basata su Android 14 per la serie Samsung Galaxy S23 non è purtroppo disponibile in Italia, esattamente come i test degli anni precedenti. La beta è accessibile solamente se siete residenti in Germania, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti, Corea del Sud e India: in questo caso per aderire dovete passare dall’app Samsung Members. Se già lo avete fatto e state aspettando la beta 3, potete semplicemente andare alla ricerca dell’aggiornamento nel metodo tradizionale: potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

