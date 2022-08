Samsung ha silenziosamente presentato un nuovo smartphone Android di fascia bassa della famiglia Galaxy A, caratterizzato da un SoC Exynos e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP: il nuovo arrivato si chiama Samsung Galaxy A04s ed è apparso sul sito di Samsung in paesi come Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

Questo smartphone si pone come successore del Galaxy A03s, presentato nello stesso periodo dello scorso anno dal colosso sudcoreano, che viene migliorato sotto numerosi aspetti da Samsung che continua ad affidarsi ad una versione alleggerita della One UI sui dispositivi di fascia bassa.

Samsung Galaxy A04s è ufficiale

A circa una settimana di distanza rispetto al fratello Samsung Galaxy A04, il produttore sudcoreano ha inserito a catalogo senza troppa enfasi e senza eventi dedicati un nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa che si configura come successore del Galaxy A03s dello scorso anno e si chiama semplicemente Samsung Galaxy A04s.

Lo smartphone, come anticipato in apertura, è apparso nel catalogo delle divisioni di Samsung nel Nord Europa (Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia), divenendo di fatto ufficiale in tutto e per tutto (tranne per i prezzi ma ci arriveremo).

Samsung Galaxy A04s non andrà a rivoluzionare il senso di questo dispositivo, continuando ad essere un dispositivo di fascia bassa che punta principalmente sulla concretezza, non rinunciando però a migliorare da parecchi punti di vista il modello 2021: il primo aspetto su cui Samsung è intervenuta è il display che, pur rimanendo un PLS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (in 20:9), offre una sensazione di maggiore fluidità grazie alla frequenza di aggiornamento che passa da 60 a 90 Hz.

La fotocamera anteriore rimane da 5 MP con apertura f/2.2 ed è ancora una volta incastonata in un notch a goccia (Infinity-V display di Samsung) mentre il comparto fotografico posteriore viene aggiornato, almeno per quanto concerne il sensore principale: a differenza di Galaxy A03s che offriva una configurazione tripla con 13+2+2 MP, il nuovo Samsung Galaxy A04s gode di un rivisto sensore principale da 50 MP (f/1.8), mantenendo comunque i due sensori accessori da 2 MP (f/2.4) per macro e profondità di campo.

Al posteriore, più che riprendere i concetti del predecessore, si rifà al fratello più recente, ovvero Galaxy A04, proponendo i sensori fotografici all’interno di tre oblò circolari impilati a semaforo; la back cover, realizzata in plastica, mostra una particolare lavorazione a prescindere dalla colorazione. Più in generale, lo smartphone misura 164,7 x 76,7 x 9,1 mm e pesa 195 g ed è realizzato in plastica anche nella zona del frame laterale.

Un’altra grossa differenza rispetto a Galaxy A03s e soprattutto rispetto al Galaxy A04 risiede nel SoC: il primo offriva un Helio P35 di MediaTek (12 nm), il secondo offre un SC9863A di Unisoc (28 nm); il nuovo Samsung Galaxy A04s, invece, si affida all’Exynos 850 ad 8 nm, con CPU octa-core e GPU Mali-G52, affiancato da 3 o 4 GB di memoria RAM e 32, 64 o 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite scheda micro SD).

Per quanto concerne reti mobili e connettività, Samsung Galaxy A04s offre il supporto dual SIM su reti 4G, il Wi-Fi 5 (802.11 ac), il Bluetooth 5.0, l’NFC, i servizi di geolocalizzazione e una porta USB Type-C 2.0, oltre ad un jack audio da 3,5 mm (con supporto al Dolby Atmos). Lato sensoristica, troviamo accelerometro, sensore di prossimità e sensore di luminosità “virtuali” e un lettore delle impronte digitali montato lateralmente, nel tasto di accensione-spegnimento.

Chiudono il cerchio i dati relativi a batteria e software: l’autonomia non dovrebbe essere un problema per lo smartphone, che può contare su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 15 W; lato software, infine, troviamo la One UI Core 4.1 basata su Android 12 ma alleggerita di alcune funzionalità rispetto alla versione standard senza la dicitura “Core” (per non penalizzare di troppo l’esperienza utente).

Mancano le informazioni su prezzi ed effettiva disponibilità

Al netto di tutte queste informazioni ufficiali, di Samsung Galaxy A04s non conosciamo la data dell’effettiva disponibilità e, soprattutto, i prezzi a cui verrà proposto nelle varie configurazioni di memoria.

Infatti, sebbene lo smartphone sia riportato nei cataloghi ufficiali di Samsung Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia, risulta attualmente come “non in vendita” nella sola variante proposta, ovvero quella con 3 GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione (il taglio base).

Samsung Galaxy A04s, a seconda dei vari mercati, arriverà nelle quattro colorazioni Green, White, Copper e Black (solo le prime due sono presenti nelle pagine di vendita di cui abbiamo parlato in precedenza) e in svariate configurazioni di memoria: 3+32 GB, 4+64 GB e 4+128 GB.

Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Samsung che dovrebbe fare chiarezza sui prezzi, sull’effettiva disponibilità e sull’eventuale arrivo dalle nostre parti della nuova proposta base gamma della serie Galaxy A.

