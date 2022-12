Samsung Galaxy A04s è la nuova proposta della casa coreana per chi cerca uno smartphone economico. Si tratta di una fascia poco apprezzata dagli addetti al settore e dai più smanettoni ma oggettivamente richiesta per chi non ha particolari esigenze. Bisogna tenere in considerazione che ci saranno indubbiamente dei compromessi ma è ovvio che aspetti come gli aggiornamenti o la qualità di realizzazione giochino un ruolo chiave.

Essendo arrivato da poco sul mercato è il momento di scoprirne di più in questa recensione di Samsung Galaxy A04s.

Video Recensione Samsung Galaxy A04s

Design & Ergonomia

Galaxy A04s è caratterizzato dal classico design alla Samsung, specialmente nella fascia medio – bassa. Il corpo è completamente in plastica di buona fattura e nella colorazione in cui lo abbiamo potuto provare è molto piacevole da vedere e potrebbe tranquillamente essere scambiato per un dispositivo di fascia superiore. L’unico difetto è purtroppo un trattamento oleofobico insufficiente che si traduce in un dispositivo sempre sporco a meno di non andare a mettere una cover.

Da un certo punto di vista però anticipa anche il design della prossima generazione di smartphone più costosi, stiamo parlando del modulo fotografico che per tutto il 2023, pare, i modelli di Samsung dovrebbero adottare questo stile a isola per ciascun sensore fotografico.

Frontalmente troviamo un display da 6.5” PLS LCD con risoluzione HD+ e per la prima volta su un dispositivo in questa fascia di prezzo un refresh rate a 90 Hz. Si tratta di un pannello di buona qualità in relazione al prezzo anche se la luminosità sotto fonti luminose dirette lascia un pochino a desiderare con i suoi 400 nits di picco, che in alcune situazioni sono insufficienti per una visibilità ottimale.

Viste tutte queste premesse è evidente che si tratti di uno smartphone dalle dimensioni importanti, che tuttavia è abbastanza semplice da utilizzare anche con una sola mano. Il lettore d’impronte digitali posto sul lato destro è infatti molto facile da raggiungere e anche abbastanza veloce nel riconoscimento. Peccato invece per l’assenza del sensore di prossimità fisico, che esattamente come per altri dispositivi di provenienza cinese si traduce in qualche saltuario problemino quando ascoltiamo dei messaggi vocali all’orecchio o quando siamo al telefono.

Hardware & Prestazioni

La fascia di mercato di questo Galaxy A04s è la più bassa del mercato, è quindi evidente che ci siano determinati compromessi ai quali dobbiamo sottostare dal punto di vista hardware. A bordo troviamo il processore Exynos 850 con 3 GB di memoria RAM e 32 GB di archivizione di tipo eMMC 5.1.

Poca RAM quindi e storage appena sufficiente, se si scarica qualche applicazione e si fanno un po’ di video. Peccato inoltre l’assenza di una memoria di tipo UFS, almeno di tipo 2.0. Queste mancanze si traducono in un andamento abbastanza rallentato del dispositivo, specialmente nei primi momenti di utilizzo. Dopo qualche secondo infatti lui comincia a carburare e garantisce prestazioni sufficienti in quasi tutte le situazioni. Un comportamento analogo lo avevamo già osservato anche su altri dispositivi di casa Samsung nella stessa fascia di prezzo.

I soli 3 GB di RAM, unitamente all’interfaccia One UI di Samsung non contribuiscono ad una gestione ottimale del multitasking che si traduce in qualche caricamento di troppo quando si passa da un’app all’altra.

Funzionalità

La grande sorpresa di Galaxy A04s è il software. Troviamo infatti la One UI 5.0 aggiornata ad Android 13, esattamente la stessa che troviamo anche sui dispositivi di fascia alta del produttore coreano. Il problema che spesso accada in questa fascia è quello di avere device con vecchie versioni del robottino verde che difficilmente vengono aggiornate in seguito.

Questo rappresenta sicuramente un buon motivo per scegliere il dispositivo e preferirlo magari ad altri modelli sotto ai 150 euro.

Fotocamera

Samsung Galaxy A04s è caratterizzato da un comparto fotografico con tre sensori. Il principale è da 50 megapixel mentre i due secondari sono da 2 megapixel. In questa fascia di prezzo non possiamo certamente parlare di scatti di qualità, tuttavia, in determinate condizioni di luminosità ambientale, abbiamo risultati più che sufficienti per un utilizzo social.

I video hanno invece una risoluzione massima di 1080P a 30 fps e sono come è facile immaginare di qualità abbastanza scadente.

Previous Next Fullscreen

Autonomia

Il connubio tra un processore poco energivoro e una batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia da primo della classe. Con un uso senza compromessi siamo infatti riusciti a superare abbondantemente la singola giornata di utilizzo. Vi ricordiamo però di ordinare con lo smartphone anche un caricabatterie adeguato perché all’interno della confezione di vendita non ci sarà. Quello ufficiale di Samsung costa poco più di 10 euro su Amazon.

In Conclusione

Samsung Galaxy A04s non è uno smartphone per tutti, qui il vincolo non è ovviamente il prezzo dato che si trova in commercio a circa 130 euro, bensì capire se soddisfi oppure no le proprie esigenze. Il principale punto di forza rispetto alla concorrenza è l’encomiabile supporto software dove Samsung offre di base Android 13, pur essendo uscito pochi mesi fa, e non mancherà il rilascio costante delle patch di sicurezza. Altro punto di forza è la batteria e il comparto fotografico, quest’ultimo punto in riferimento alla fascia di prezzo. Dove mostra più il fianco è sulle prestazioni dove tentennamenti e qualche lag sono all’ordine del giorno ma, se nell’utilizzo dello smartphone avete i vostri tempi, risulterà soddisfacente.

Samsung Galaxy A04s è disponibile su Amazon ad un prezzo intorno ai 130 euro in base alle offerte.