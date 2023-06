Google ha da poco avviato il rilascio della nuova beta 3.1 di Android 14, la prossima versione del sistema operativo del robottino verde che ha da poco raggiunto la terza e ultima fase di un percorso di sviluppo che durerà ancora un paio di mesi prima del rilascio in forma stabile.

La nuova versione in anteprima si configura come “patch correttiva” e giunge a una settimana esatta di distanza dalla precedente beta 3 e può essere installata su tutti gli smartphone compatibili, ovvero dal Google Pixel 4a 5G in avanti. Scopriamo tutti i dettagli.

Arriva la beta 3 .1 di Android 14



Come anticipato in apertura, Google ha da poco avviato, ai soli utenti registrati al programma beta di Android, il rilascio della nuova beta 3.1 di Android 14, ulteriore passo di un percorso di sviluppo che è ormai giunto alla terza e ultima fase dello sviluppo, ovvero quello della stabilità della piattaforma.

Questa nuova versione in anteprima fa seguito alla beta 3 dello scorso 7 giugno (potete trovare la lunga lista delle novità introdotte in questo articolo) e si configura come patch correttiva, puntando a risolvere alcuni problemi emersi con la precedente build.

Il rilascio di queste patch correttive è ormai una prassi: dopo la beta 1 avevamo assistito al rilascio intermedio della beta 1.1 che risolveva alcuni problemi segnalati dagli utenti facenti parte del programma; dopo la beta 2 era arrivata la beta 2.1 con una lunghissima lista di fix.

Ad ogni modo, la nuova build distribuita da Big G è la UPB3.230519.014 (con le patch di sicurezza che vengono aggiornate alle più recenti disponibili, ovvero quelle di giugno 2023) ed ha un peso di circa 65 MB su Google Pixel 7 Pro.

Si tratta di una patch correttiva: ecco il changelog completo

All’interno del solito post pubblicato sul subreddit Android Beta, il team di sviluppo ha condiviso il changelog che accompagna l’aggiornamento; raccontando della risoluzione di un paio di problemi “gravi” riscontrati dagli utenti e dell’introduzione delle patch di sicurezza aggiornate a giugno 2023, le stesse rilasciate nella serata di ieri sui dispositivi aggiornati ad Android 13.

Today we’re sending you an Android 14 Beta 3.1 patch (UPB3.230519.014) which includes the latest June security update and the following fixes: Fixed issues where Fingerprint Unlock was either unavailable or unusable on some devices. (Issue #284360298, Issue #284529436, Issue #284436572)

Fixed platform compatibility issues that were affecting mapping SDKs, which caused dependent apps to crash in some cases.

Come installare la beta 3.1 di Android 14

A differenza delle Developer Preview, la cui installazione avveniva manualmente, e allo stesso modo delle precedenti versioni beta, anche la beta 3.1 di Android 14 può essere installata registrando al programma Android Beta uno degli smartphone compatibili:

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la beta 3.1 di Android 14, basterà andare sulla pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), raggiungere la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la beta 3.1 di Android 14 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Con il rilascio di Android 13 QPR3, avvenuto come anticipato nella serata di martedì 13 giugno, si è concluso il percorso di sviluppo di Android 14. Tutti gli utenti che hanno mantenuto la registrazione al programma beta continueranno, dunque, a ricevere le versioni in anteprima della prossima versione del sistema operativo del robottino verde.

