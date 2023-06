Google ha da poco avviato il rilascio della beta 3 di Android 14, la prossima versione del sistema operativo del robottino verde che adesso entra ufficialmente nella e ultima fase del percorso di sviluppo che durerà ancora un paio di mesi prima del rilascio in forma stabile.

La nuova versione in anteprima di Android 14 arriva a circa un mese di distanza dalla precedente beta 2 (e a circa due settimane dalla beta 2.1) e può essere installata su tutti gli smartphone compatibili, ovvero dal Google Pixel 4a 5G in avanti. Scopriamo tutti i dettagli.

Google rilascia la beta 3 di Android 14

Archiviato il mese di maggio caratterizzato dalle innumerevoli novità annunciate al Google I/O 2023, Google continua a concentrarsi sullo sviluppo senza sosta di Android 14, avviando il rilascio di una nuova versione in anteprima del prossimo sistema operativo (che probabilmente è la causa del ritardo dell’accoppiata Android 13 QPR3 e Pixel Feature Drop di giugno, non ancora rilasciato sebbene previsto).

In questo caso si tratta della nuova beta 3, la prima della terza e ultima fase del lungo percorso di sviluppo, iniziato a febbraio e già caratterizzato dal rilascio due Developer Preview (febbraio e marzo) e due Beta (aprile e maggio) con altrettante patch correttive.

Questa nuova fase, chiamata “stabilità della piattaforma” sarà caratterizzata dal rilascio di (almeno) due beta (tra giugno e luglio) e servirà a Google per perfezionare ulteriormente il sistema operativo prima che venga confezionata la release stabile, attesa nella seconda parte dell’estate (a titolo di cronaca, Android 13 venne rilasciato il 15 agosto 2022).

I dettagli della nuova build

C’è da segnalare il fatto che, per la prima volta, anche il più recente Google Pixel 7a (trovate qui la nostra recensione) viene incluso all’interno del programma beta ed è compatibile con l’installazione della nuova beta 3 di Android 14.

Al netto di ciò, la nuova build rilasciata da Google è la UPB3.230519.008 e mantiene le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2023 (le stesse che attualmente troviamo sui Pixel aggiornati ad Android 13, dato che l’aggiornamento di giugno 2023 è in ritardo rispetto alle previsioni).

Le note di rilascio

Il rilascio della beta 3 di Android 14, che come anticipato entra nella fase della “stabilità della piattaforma”, è accompagnato dalle parole di David Burke, Vicepresidente della divisione Engineering di Android presso Google:

Con Android 14 Beta 3, stiamo proseguendo nella fase successiva del ciclo di sviluppo di Android. Si basa sui nostri temi principali di privacy, sicurezza, prestazioni, produttività degli sviluppatori e personalizzazione degli utenti, continuando a migliorare l’esperienza dei dispositivi con grande schermo come i tablet, dispositivi pieghevoli e altro ancora. La beta 3 porta Android 14 alla stabilità della piattaforma, il che significa che le API degli sviluppatori e tutti i comportamenti rivolti alle app sono ora definitivi per la revisione e l’integrazione nelle tue app. Grazie per tutti i vostri continui feedback nel portarci a questo traguardo. C’è molto da esplorare in Android 14 e testare nelle tue app. Oggi con la Beta 3, mettiamo in evidenza le nuove funzionalità di accessibilità come il ridimensionamento dei caratteri non lineare, gli aggiornamenti della privacy incluso l’accesso parziale a foto/video, il nuovo supporto dell’animazione nella navigazione gestuale e le funzionalità che si allineano ulteriormente con la versione OpenJDK 17 LTS.

La stabilità della piattaforma

Come anticipato in precedenza e come sottolineato dalle parole di David Burke, questa nuova fase sarà cruciale per il sistema operativo: raggiunta la stabilità della piattaforma, gli sviluppatori dovranno preoccuparsi di preparare tutte le proprie app per la piena compatibilità con Android 14 (e, di rimando, con le nuove API, le nuove librerie e le altre caratteristiche intrinseche che sono state finalizzate) e Google ha messo tutto il necessario a loro disposizione.

L’obiettivo del colosso di Mountain View è quello di far sì che tutte le app di terze parti siano pronte e aggiornate prima che avvenga il rilascio in forma stabile della prossima versione del sistema operativo del robottino verde.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al post dedicato, pubblicato dal team di sviluppo di Android sul blog ufficiale Android Developers Blog.

Come installare la beta 3 di Android 14

A differenza delle Developer Preview, la cui installazione avveniva manualmente, e allo stesso modo delle precedenti beta 1 e beta 2, la beta 3 di Android 14 può essere installata registrando al programma Android Beta uno degli smartphone compatibili:

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la beta 3 di Android 14, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), raggiungere la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma. In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la beta 3 di Android 14 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Cosa fare nel caso in cui lo smartphone sia registrato al programma beta di Android 13 QPR3

Anche nel caso in cui il vostro smartphone (compatibile) fosse registrato al programma di sviluppo di Android 13 QPR3 (attualmente siamo alla beta 3.2), vi verrà segnalata automaticamente la disponibilità dell’aggiornamento alla beta 3 di Android 14.

In questo caso vi sono alcune possibilità tra cui scegliere:

Procedere con l’installazione della beta 2.1 di Android 14. Ignorare l’aggiornamento alla beta 2.1 di Android 14 e attendere il prossimo aggiornamento del ramo Android 13 QPR3 beta. Abbandonare il programma beta di Android 13 QPR3 e formattare lo smartphone per tornare all’ultima release stabile (quella rilasciata lunedì 1 maggio). Abbandonare il programma beta di Android 13 QPR3 e attendere il rilascio della seguente release stabile (che arriverà a giugno), evitando così la perdita dei dati.

