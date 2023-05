Google ha da poco avviato il rilascio della nuova beta 2.1 di Android 14, la prossima versione del sistema operativo del robottino verde che lo scorso mese è entrato nella seconda fase del percorso di sviluppo che durerà ancora alcuni mesi prima del rilascio in forma stabile.

La nuova versione in anteprima si configura come “patch correttiva” e giunge a circa due settimane di distanza dalla precedente beta 2 (e a due settimane esatte dalla beta 1.1) e può essere installata su tutti gli smartphone compatibili, ovvero dal Google Pixel 4a 5G in avanti. Scopriamo tutti i dettagli.

Android 14: arriva la beta 2 .1

Come anticipato in apertura, Google ha da poco avviato, ai soli utenti registrati al programma beta di Android, il rilascio della nuova beta 2.1 di Android 14, ulteriore passo di un percorso di sviluppo che si appresta ad entrare nella terza fase dello sviluppo, ovvero quello della stabilità della piattaforma (prevista a giugno).

Questa nuova versione in anteprima fa seguito alla beta 2 dello scorso 10 maggio (potete trovare tutte le novità in questo articolo) e si configura come patch correttiva, puntando a risolvere i tanti problemi emersi, finora, durante il ciclo di sviluppo (anche dopo la beta 1 avevamo assistito al rilascio intermedio della beta 1.1 che risolveva svariati problemi segnalati dagli utenti facenti parte del programma).

Ad ogni modo, la nuova build distribuita da Big G è la UPB2.230407.019 (con le patch di sicurezza che rimangono le più recenti disponibili, ovvero quelle di maggio 2023) ed ha un peso di 2,37 GB su Google Pixel 7 Pro.

Si tratta di una patch correttiva: ecco il changelog completo

All’interno del solito post sul subreddit Android Beta, il team di sviluppo ha condiviso il changelog, piuttosto corposo, che accompagna l’aggiornamento e testimonia la vasta gamma di problemi che puntano ad essere risolti:

This minor update to Android 14 Beta 2 includes the following fixes: Fixed an issue that prevented users from completing device setup after opting a device running an Android 14 beta build out of the beta program. However, this fix is not backward compatible, so users that want to opt out of the beta program should take the following steps before opting out: Update the device to Android 14 Beta 2.1, either through the over-the-air (OTA) update prompt, or by downloading an OTA image and then applying the update manually. Reset the pin, pattern, or password that’s used on the device by navigating to Settings > Security & privacy > Screen lock . You can use the same pin, pattern, or password that was used previously, but you need to go through the setup flow. Opt out of the beta program by following the instructions listed for the “How can I opt out and return to a public Android release” question in the FAQ section of the Android Beta Program page.

Fixed more issues that could cause the battery percentage to display as 0% regardless of the actual charge level of the device. (Issue #281890661)

Fixed issues that sometimes caused audio disruptions with the device’s speakers. (Issue #282020333), (Issue #281926462), (Issue #282558809)

Fixed system stability issues that could cause apps or the device to freeze or crash. (Issue #281108515)

Fixed an issue with always-on-display mode when using a device with Android Auto. (Issue #282184174)

Fixed an issue that sometimes caused the Google Photos app to crash when trying to open certain photos.

Fixed an issue where, while gesture navigation was enabled for a device, putting a video into picture-in-picture mode in the Google TV app made the picture-in-picture window disappear, even though playback continued and audio could still be heard.

Fixed an issue that caused the Google Contacts app to crash when managing account settings.

Fixed an issue where the icon for the Google Messages app did not display for notifications when always-on-display mode was enabled.

Come installare la beta 2 di Android 14

A differenza delle Developer Preview, la cui installazione avveniva manualmente, e allo stesso modo della beta 1, la beta 2 di Android 14 può essere installata registrando al programma Android Beta uno degli smartphone compatibili:

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la beta 2 di Android 14, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), raggiungere la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma. In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la beta 2 di Android 14 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Cosa fare nel caso in cui lo smartphone sia registrato al programma beta di Android 13 QPR3

Anche nel caso in cui il vostro smartphone (compatibile) fosse registrato al programma di sviluppo di Android 13 QPR3 (attualmente siamo alla beta 3.2), vi verrà segnalata automaticamente la disponibilità dell’aggiornamento alla beta 2.1 di Android 14.

In questo caso vi sono alcune possibilità tra cui scegliere:

Procedere con l’installazione della beta 2.1 di Android 14. Ignorare l’aggiornamento alla beta 2.1 di Android 14 e attendere il prossimo aggiornamento del ramo Android 13 QPR3 beta. Abbandonare il programma beta di Android 13 QPR3 e formattare lo smartphone per tornare all’ultima release stabile (quella rilasciata lunedì 1 maggio). Abbandonare il programma beta di Android 13 QPR3 e attendere il rilascio della seguente release stabile (che arriverà a giugno), evitando così la perdita dei dati.

Va infine segnalato che, nonostante la nuova versione in anteprima, non è ancora stato avviato il programma beta di Android 14 per l’ultimo nato in casa Google, ovvero Pixel 7a.

