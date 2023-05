La settimana di Samsung si apre, ancora una volta, nel segno degli aggiornamenti software, rilasciati per tantissimi smartphone della famiglia Galaxy in giro per il mondo.

Su alcuni smartphone pieghevoli, vecchi flagship e di fascia media, non più di primo pelo, il produttore sudcoreano sta portando le patch di sicurezza più recenti che risolvono parecchie vulnerabilità. Scopriamo tutti i dettagli di questi aggiornamenti software.

Arrivano nuovi aggiornamenti software per tanti smartphone Samsung

Samsung, come praticamente ogni giorno, rilascia nuovi aggiornamenti software per un buon numero di smartphone del suo esteso catalogo.

Questa volta, protagonisti degli aggiornamenti sono alcuni smartphone datati 2021 e 2022 delle serie Galaxy Z (i pieghevoli), Galaxy S (i modelli di punta “canonici”) e Galaxy A (gli apprezzatissimi smartphone di fascia media) del colosso sudcoreano.

Fattore comune di tutti questi aggiornamenti software, votati a migliorare principalmente la sicurezza dei dispositivi, sono le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2023, dettagliate da Samsung a inizio mese. La versione di Android rimane, per tutti, Android 13; invariata anche la versione della One UI.

Queste risolvono ben 72 problematiche legate alla sicurezza, tra cui quattro contrassegnate come “critiche” per i dispositivi con SoC targati Qualcomm, e introducono importanti miglioramenti di sicurezza per i modelli con modem Exynos.

Galaxy Z Flip3 5G

Partiamo la nostra rassegna dal Samsung Galaxy Z Flip3 5G (trovate qui la nostra recensione) che si aggiorna in varie parti del mondo.

Come potete vedere dalla seguente immagine, il pieghevole a conchiglia del 2021 sta ricevendo l’aggiornamento in Italia (e in altri paesi europei), tramite il firmware F711BXXS4EWD9 (dal peso di circa 250 MB) che porta le patch di sicurezza di maggio 2023.

Va segnalato, inoltre, che lo smartphone si aggiorna anche negli Stati Uniti tramite il firmware F711USQS4FWE3 che giunge sui modelli dell’operatore DISH.

Il Samsung Galaxy Z Flip3 5G aveva già ricevuto un corposo aggiornamento lo scorso mese, tramite il quale era stata introdotta la funzionalità Image Clipper che ha debuttato come novità sui recenti flagship della serie Samsung Galaxy S23 prima di espandersi a macchia d’olio su molti altri smartphone, più o meno recenti, tramite aggiornamento software.

Galaxy Z Fold3 5G

Proseguiamo con l’altro smartphone pieghevole del 2021, stavolta a libro, ovvero Samsung Galaxy Z Fold3 5G (trovate qui la nostra recensione).

L’ex flagship pieghevole del colosso sudcoreano sta ricevendo lo stesso aggiornamento software del modello a conchiglia, contrassegnato da un firmware (F926BXXS3EWD9) che differisce esclusivamente per le lettere del codice modello.

L’aggiornamento, che qualche giorno fa era in distribuzione sulle unità sudamericane, sembra ora disponibile anche in Italia e in altri paesi europei.

Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra (modelli con SoC Qualcomm)

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato dell’arrivo di un nuovo aggiornamento software per i Samsung Galaxy S21 (trovate qui la nostra recensione), Galaxy S21+ (recensione) e Galaxy S21 Ultra (recensione) venduti in Europa, ovvero quelli con SoC Exynos.

Un aggiornamento simile sta ora raggiungendo i tre smartphone nelle loro versioni con SoC Qualcomm, vendute sul mercato statunitense da alcuni operatori. Questi sono i firmware in distribuzione (x = 1 per Galaxy S21, 6 per Galaxy S21+ e 8 per Galaxy S21 Ultra):

G99xUSQS6EWD4 (modelli dell’operatore Sprint)

(modelli dell’operatore Sprint) G99xUSQS6EWD5 (modelli dell’operatore Comcast)

Galaxy S20 FE 5G

Dopo avere ricevuto l’aggiornamento nella sua variante 4G, anche Samsung Galaxy S20 FE 5G (trovate qui la nostra recensione) sta ricevendo il nuovo aggiornamento software con le patch di maggio 2023.

L’aggiornamento, che risulta già in distribuzione in Europa, è accompagnato dal firmware G781BXXS5HWD4.

Galaxy A53 5G

Il Samsung Galaxy A53 5G (trovate qui la nostra recensione) sta ricevendo il nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2023 in svariate parti del mondo.

Questi sono i firmware in distribuzione:

A536BXXS5CWD3 (Europa)

(Europa) A536U1UES5CWE2 (Stati Uniti, smartphone senza blocco operatore)

(Stati Uniti, smartphone senza blocco operatore) A536USQS5CWD4 (Stati Uniti, smartphone con blocco operatore)

Galaxy A52s 5G

Dopo i modelli 4G e 5G, anche il terzo e ultimo “A52”, ovvero Samsung Galaxy A52s 5G (trovate qui la nostra recensione), riceve l’aggiornamento software con le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2023.

Il nuovo firmware in distribuzione, attualmente a partire da alcuni paesi dell’America Latina come il Messico, è il A528BXXS3EWD5 e potrebbe presto arrivare su altri mercati.

Come scaricare e installare gli aggiornamenti software sugli smartphone Samsung

Sebbene i suddetti aggiornamenti potrebbero non essere ancora arrivati a bordo del vostro smartphone, non vi costerà nulla effettuare un tentativo per verificare la presenza o meno ed eventualmente procedere con l’installazione.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento via OTA su uno smartphone Samsung Galaxy vi basterà recarvi nella sezione dedicata delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Nel caso in cui, come ipotizzato, il vostro smartphone continuasse a non segnalarvi la presenza di un nuovo aggiornamento software, vi consigliamo di riprovare nuovamente tra qualche ora o, al massimo, tra qualche giorno.

