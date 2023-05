Giornata ricca di aggiornamenti quella odierna, Samsung ha avviato il rilascio delle ultime patch di sicurezza disponibili per una serie di dispositivi, mentre POCO rimane leggermente indietro, dotando un suo smartphone dell’update di sicurezza di aprile e della nuova interfaccia grafica MIUI 14; diamo uno sguardo insieme.

POCO M2 Pro riceve la MIUI 14 ma resta fermo ad Android 12

POCO M2 Pro è un dispositivo di fascia bassa del brand originariamente lanciato nel 2020, equipaggiato con MIUI 11 e Android 10, ora lo smartphone sta iniziando a ricevere l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda, presentata a dicembre 2022, per una serie di utenti indiani iscritti al programma di beta test.

L’aggiornamento ha un peso di circa 500 MB e porta la versione del firmware alla build V14.0.3.0.SJPINXM, introducendo le patch di sicurezza di aprile 2023 e alcune novità della nuova interfaccia grafica; il changelog ufficiale non menziona particolari dettagli al riguardo, anche perché considerando che lo smartphone è fermo ad Android 12, potrebbero non essere disponibili tutte le novità introdotte con la MIUI 14, limitandosi a quanto segue:

System

Updated Android Security Patch to April 2023. Increased system security

More features and improvements

Search in Settings is now more advanced. With search history and categories in results, everything looks much crisper now.

Come detto l’aggiornamento è attualmente in fase di test nel mercato indiano, una volta conclusa questa fase verrà rilasciato a tutti gli utenti tramite OTA, in tutti i mercati in cui è disponibile.

Samsung aggiorna diversi smartphone con le patch di sicurezza di maggio 2023

Abbiamo già avuto modo di vedere a inizio mese quali sono state le correzioni implementate dall’azienda con l’ultimo update di sicurezza disponibile, con le patch di sicurezza di maggio 2023 infatti Samsung si premura di risolvere 72 problemi scovati sui prodotti dell’azienda, 6 vulnerabilità di livello critico, 56 di livello elevato e 10 di livello moderato; anche in questo caso alcune correzioni sono specifiche per i dispositivi Galaxy. Vediamo nel dettaglio quali altri dispositivi stanno ricevendo gli aggiornamenti in questione.

Serie Galaxy Note 10

La famiglia Samsung Galaxy Note 10, penultima delle serie Note, ha iniziato a ricevere in Corea l’aggiornamento contenente le patch di sicurezza di maggio 2023, l’update con un peso di circa 320 MB porta il firmware del dispositivo alla versione N97xNKSU2HWD2; considerando il numero del firmware potrebbe non essere stato aggiunto solo l’aggiornamento di sicurezza, ma anche qualche nuova funzionalità, anche se per il momento non ci sono riscontri al riguardo.

Samsung Galaxy A52

Dopo aver visto la scorsa settimana il modello 5G ricevere l’ultimo aggiornamento di sicurezza di maggio, ora anche il modello Galaxy A52 standard inizia a ricevere le medesime correzioni tramite il classico update in diversi mercati.

Samsung Galaxy A23 5G

Qualche giorno fa abbiamo visto come il modello base di Galaxy A23 stesse ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2023, oggi tocca alla verione 5G dello smartphone che grazie all’update riceve la versione firmware A236BXXS3CWD4 in Croazia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Repubblica Ceca e Regno Unito.

Samsung Galaxy Z Fold3

Anche lo smartphone pieghevole della precedente generazione dell’azienda, Galaxy Z Fold3, riceve le correzioni di sicurezza del mese di maggio, l’update porta il firmware alla versione F926BXXS3EWD9 ed è attualmente in fase di distribuzione in Colombia, Guatemala, Messico, Panama, Perù e Trinidad e Tobago; nelle prossime settimane dovrebbe raggiungere anche il mercato europeo.

Serie Galaxy S20

I tre dispositivi appartenenti alla famiglia Galaxy S20 stanno ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2023 sia per le varianti 4G che per quelle 5G, che portano le versioni dei firmware rispettivamente a G98xFXXSGHWD4 e G98xBXXSGHWD4. L’aggiornamento risulta attualmente disponibile in Argentina, Bolivia, Paraguay e Uruguay, nel giro di qualche settimana verrà esteso anche agli altri mercati.

Serie Galaxy S22

Avevamo visto qualche giorno fa come gli smartphone della famiglia Galaxy S22 stessero ricevendo le ultime patch di sicurezza di maggio, l’aggiornamento era però inizialmente limitato ai dispositivi equipaggiati con SoC Snapdragon. Ora però anche le versioni con chip Exynos stanno ricevendo l’update di sicurezza in Europa, con un peso di poco inferiore ai 250 MB l’aggiornamento porta le versioni del firmware alla S90xBXXS4CWD3.

Samsung Galaxy S21 FE

Concludiamo la carrellata odierna con Samsung Galaxy S21 FE che, a differenza degli smartphone sopra citati, non beneficia dell’ultimo update in materia di sicurezza; lo smartphone riceve sì un aggiornamento, che con un peso di 300 MB porta il firmware alla versione G990BXXU4EWD2, ma questo non introduce le correzioni di sicurezza di maggio 2023, lasciando lo smartphone fermo alle patch di aprile 2023.

L’aggiornamento introduce, sui modelli presenti nel mercato europeo, una serie di modifiche volte a migliorare il comportamento del dispositivo: il changelog non rivela dettagli in merito, ma è lecito presumere che si tratti di alcune correzioni di bug recenti.

Come aggiornare gli smartphone Galaxy

Come di consueto, qualora foste possessori di uno degli smartphone sopra citati e voleste controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento di sicurezza di maggio 2023, senza aspettare la relativa notifica, vi basterà seguire il seguente percorso: Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa. Ovviamente per tutti i dispositivi che stanno ricevendo l’aggiornamento in mercati diversi dal nostro potrebbe volerci qualche tempo prima che venga notificata la sua disponibilità anche a voi.

