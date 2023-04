La settimana si apre con un’altra lunga lista di smartphone che ricevono un nuovo aggiornamento software. Come di consueto, all’appello non potevano mancare alcuni smartphone della serie Samsung Galaxy (non più di primo pelo) che ricevono nuove patch di sicurezza e nuove funzionalità.

Anche Xiaomi prova a tenere il passo, rilasciando nuovi aggiornamenti software per alcuni dei suoi smartphone più recenti, tra cui alcuni a marchio Redmi. Scopriamo tutti i dettagli di questi nuovi aggiornamenti.

Samsung rilascia nuovi aggiornamenti per tanti smartphone

Diamo il via a questa rassegna partendo da Samsung che, come praticamente ogni giorno, rilascia aggiornamenti software per un buon numero di dispositivi.

Questa volta, protagonisti degli aggiornamenti sono alcuni smartphone datati 2021 e 2022 delle serie Galaxy Z (i pieghevoli) e Galaxy A (gli apprezzatissimi smartphone di fascia media) del colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy Z Flip3: patch di aprile 2023 e Image Clipper

Partiamo dal Samsung Galaxy Z Flip3 5G, smartphone pieghevole a conchiglia presentato ufficialmente nell’agosto del 2021 con a bordo Android 11 e recentemente aggiornato per ricevere la One UI 5.1 basata su Android 13.

Per lo smartphone, anche qui in Italia, è disponibile un nuovo aggiornamento software che porta con sé le patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2023 e, come segnalato dal changelog, alcune ottimizzazioni, risoluzione di problemi e nuove funzionalità relative a fotocamera e galleria.

Nello specifico, la novità più importante introdotta dall’aggiornamento è la funzionalità Image Clipper, introdotta dal colosso sudcoreano con il lancio dei Samsung Galaxy S23 e che man mano sta arrivando su modelli (selezionati) delle precedenti generazioni.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Image Clipper è una funzione disponibile all’interno della Galleria Samsung che consente di ritagliare rapidamente oggetti e soggetti (come persone, animali, auto, fiori e così via) dalle immagini per poi copiarli, salvarli e condividerli separatamente come fossero degli adesivi. Utilizzarla è molto semplice: basta tenere premuto sul soggetto/oggetto desiderato all’interno di una foto o di un’immagine e il gioco è fatto.

Il nuovo aggiornamento, che porta la versione firmware alla F711BXXU4EWCC ha un peso di 1104,61 MB ed è, come detto, in distribuzione anche sui dispositivi degli utenti italiani.

Samsung Galaxy A51 5G riceve la One UI 5.1

Il secondo smartphone del produttore sudcoreano è Samsung Galaxy A51 5G, dispositivo annunciato nell’aprile del 2020 con a bordo Android 10 e qualche mese fa aggiornato alla One UI 5 basata su Android 13.

Già da alcune settimane è in distribuzione un nuovo aggiornamento software per il Galaxy A51 5G che porta con sé la One UI 5.1, ovvero la più recente versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung, e le patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2023.

L’aggiornamento in questione porta la versione del firmware alla A515FXXU6HWC7, ha un peso di circa 1260 MB e, dopo essere rimasto esclusivo di alcuni paesi come il Belgio, ha ora iniziato ad espandersi veltro altre regioni, con i Paesi Bassi in pole position.

L’arrivo della One UI 5.1 dovrebbe coincidere con il termine del supporto ai major update (quindi stop alle nuove funzionalità) per Samsung Galaxy A51 5G che dovrebbe comunque continuare a ricevere aggiornamenti per la sicurezza fino all’inizio del 2024 (anno in cui compirà quattro anni di vita).

Patch di aprile 2023 per Samsung Galaxy A31 e Galaxy A32 5G

Samsung ha avviato il rilascio di aggiornamenti software per altri due smartphone di fascia media: nello specifico, per il Galaxy A31 (del 2020) e il Galaxy A32 5G (del 2021).

Il primo, lanciato con Android 10 e aggiornato fino ad Android 12, sta ora ricevendo il firmware A315GDXS2DWD1; il secondo, lanciato con Android 11 e aggiornato ad Android 13, sta ricevendo il firmware A326BXXS5CWD5. In entrambi i casi, il fattore comune è dettato dalle patch di sicurezza di aprile 2023 che puntano a risolvere oltre 60 vulnerabilità riscontrate sugli smartphone del colosso sudcoreano.

L’aggiornamento per il Galaxy A31 risulta in distribuzione nel mercato sudamericano (potrebbe essere presto il turno anche di quello europeo); quello per il Galaxy A32 5G è in distribuzione su scala più ampia, coinvolgendo anche le unità italiane.

Anche Xiaomi prova a tenere il passo ma…

Terminata la parte dedicata al panorama aggiornamenti in casa Samsung, ci spostiamo in casa Xiaomi dove alcuni recentissimi smartphone stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software.

Il produttore cinese non ha mai brillato in termini di velocità di rilascio e numero di aggiornamenti rilasciati o dispositivi aggiornati; dalle parti di Pechino stanno comunque cercando di recuperare terreno nei confronti della concorrenza, anche se il team di sviluppo continua a dare priorità agli aggiornamenti legati alla MIUI che ad aggiornare la versione di Android (non che sia un male in senso assoluto ma chi mastica un po’ del panorama Xiaomi sarà al corrente della moda di rilasciare accoppiate MIUI nuova/Android vecchio).

Xiaomi 13 Pro riceve il primo aggiornamento software della sua storia

Annunciato in Cina lo scorso dicembre e portato in Italia il 26 febbraio assieme al fratello minore Xiaomi 13, lo Xiaomi 13 Pro ha fatto parlare di sé per svariati motivi. Sebbene si tratti di uno smartphone premium, dotato di specifiche tecniche di primo livello (a fronte di un prezzo decisamente salato), lo smartphone ha dovuto attendere un paio di mesi prima di ricevere il primo aggiornamento software della sua storia.

L’aggiornamento in questione, contrassegnato dal firmware 14.0.22.TMBEUXM, ha un peso di circa 650 MB e porta con sé le patch di sicurezza più recenti (aprile 2023), oltre alle fisiologiche ottimizzazioni e risoluzioni di bug (anche se non vengono menzionate nelle note di rilascio).

April update rolling out to Xiaomi 13 Pro pic.twitter.com/mxGjWW64Rv — Max Weinbach (@MaxWinebach) April 23, 2023

Redmi Note 12 Pro e Pro+ ricevono la MIUI 14 ma ancora con Android 12

L’account Twitter ufficiale di MIUI India ha annunciato l’aggiornamento alla MIUI 14 per i Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G (trovate qui la nostra recensione) che, lanciati con la MIUI 13 basata su Android 12, accolgono ora la più recente versione dell’interfaccia personalizzata targata Xiaomi (più precisamente, la MIUI Global 14.0.2 stabile accompagnata dal firmware 14.0.2.0.SMOINXM).

Il problema è che, purtroppo, nonostante l’aggiornamento gli smartphone restano con Android 12: questo significa che ricevono le funzionalità introdotte dalla MIUI 14 ma non ricevono quelle introdotte con Android 13.

Sorprende il fatto che alcuni smartphone Redmi più datati abbiano già ricevuto Android 13; in ogni caso, l’aggiornamento porta su questi due smartphone una nuova interfaccia utente con le “super icone” e altre piccole cose.

Sebbene l’aggiornamento per Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G sia attualmente in fase di distribuzione in India, è molto probabile che presto lo vedremo anche dalle nostre parti.

✨ It's 11:11, which means it's time to make a wish come true! 👉 You've been asking us about this and we're excited to announce that our all-new #MIUI14 is now available for update on @RedmiIndia's #RedmiNote12ProPlus5G & #RedmiNote12Pro5G! Update now! #ReadySteadySmooth pic.twitter.com/rtgkI5acya — MIUI India (@miuiIND) April 20, 2023

Come aggiornare gli smartphone Samsung Galaxy e Xiaomi

Sebbene i suddetti aggiornamenti potrebbero non essere ancora arrivati a bordo del vostro smartphone, non vi costerà nulla effettuare un tentativo.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento via OTA sul vostro Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A32 5G o Galaxy A31 vi basterà recarvi nella sezione dedicata delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Se siete possessori di uno Xiaomi 13 Pro o di uno tra Redmi Note 12 Pro 5G e Note 12 Pro+ 5G, potete invece verificare la presenza degli aggiornamenti seguendo il percorso per “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Nel caso in cui, come ipotizzato, il vostro smartphone continuasse a non segnalarvi la presenza di un nuovo aggiornamento software, vi consigliamo di riprovare nuovamente tra qualche ora o, al massimo, tra qualche giorno.

