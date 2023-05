Giornata ricca di aggiornamenti per Samsung, che sta rilasciando novità per diversi suoi smartphone Android: più precisamente abbiamo update per Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy A13. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in distribuzione in queste ore.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4

Iniziamo dai pieghevoli con gli aggiornamenti in arrivo per Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, che portano le patch di sicurezza di maggio 2023. Galaxy Z Flip4 sta accogliendo il firmware F721BXXS2CWD9, mentre Galaxy Z Fold4 il firmware F936BXXS2CWD9: entrambi sono in distribuzione a partire da alcuni Paesi del Sud America, tra i quali Argentina, Cile, Colombia, Paraguay e Uruguay.

Come abbiamo visto, con le ultime patch di sicurezza il produttore sud-coreano va a risolvere circa 70 vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico e relative nello specifico ai prodotti Samsung. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, a parte qualche miglioramento generico di stabilità e i soliti bugfix non specificati.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A53 5G

Aggiornamento simile sulla fascia media con Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A53 5G: per entrambi è in distribuzione un update con le patch di sicurezza di maggio 2023. I firmware in arrivo sono rispettivamente A546BXXU2AWDB e A536EXXS5CWE1: il primo è disponibile anche in Italia, mentre il secondo parte da alcuni Paesi del Sud America, tra i quali Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia e Paraguay.

Le vulnerabilità corrette sono sostanzialmente quelle nominate qui sopra, descritte dal produttore all’apposita pagina. L’aggiornamento per Galaxy A54 5G porta anche l’attesa funzione Image Clipper per la Galleria Samsung, che consente di ritagliare rapidamente i soggetti ritratti nelle foto per copiarli a piacimento. Per attivarla non dovete fare nulla, oltre ovviamente ad aggiornare lo smartphone: una volta fatto, per utilizzarla dovete solo tenere premuto sui soggetti all’interno degli scatti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Aggiornamento in arrivo per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra: in distribuzione i firmware G99*BXXU7EWE1 in alcuni Paesi europei, tra i quali la Svizzera. Le novità non sono particolarmente numerose: abbiamo le patch di sicurezza di maggio 2023 con più di 70 correzioni alle vulnerabilità scovate di recente, unite a miglioramenti di stabilità generici e bugfix vari.

La serie Galaxy S21 è uscita con Android 11 e attualmente offre Android 13 e la One UI 5.1. Sarà tra le prime a ricevere Android 14, probabilmente anche in beta con il programma dedicato alla One UI 6.0. Secondo le promesse dell’azienda, arriverà almeno fino ad Android 15.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy S20 FE

Proseguiamo perché ci sono aggiornamenti anche per Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy S20 FE: entrambi accolgono le patch di sicurezza di maggio 2023 e lo fanno rispettivamente con i firmware G990EXXS5EWD4 e G780GXXU4EWD2. Il primo è in distribuzione a partire da alcuni Paesi del Sud America, il secondo riguarda per ora il modello 4G con SoC Snapdragon (SM-G780G) a partire dalla Russia.

Anche in questi casi sono state risolte più di 70 vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico e specifiche per i prodotti Samsung. Non sembrano essere state integrate altre novità di rilievo: il changelog cita solamente miglioramenti generici per la stabilità e qualche bugfix. Entrambi i prodotti hanno già ricevuto Android 13, ma solo Galaxy S21 FE proseguirà: uscito con Android 12, arriverà fino ad Android 16 secondo le promesse del produttore.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A13

Chiudiamo con Samsung Galaxy A13, che sta ricevendo in queste ore a partire da alcuni Paesi americani le patch di sicurezza di maggio 2023. I firmware in distribuzione sono A135U1UES3BWD2 negli Stati Uniti e A135MUBS3BWD2 in Sud America, partendo da Colombia e Paraguay. Ci aspettiamo un allargamento della distribuzione nei prossimi giorni. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità oltre alla correzione alle diverse decine di vulnerabilità già descritte più su. Lo smartphone ha già ricevuto Android 13 i mesi scorsi.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Z Fold4, Galaxy A54 5G, A53 5G, S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, S20 FE e A13

Non tutti gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero aver raggiunto i modelli corrispondenti anche nel nostro Paese. Per verificare l’arrivo di update via OTA sul vostro Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy A54 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE o Galaxy A13 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete semplicemente attendere qualche giorno.

