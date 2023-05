Bisogna riconoscere al team di sviluppatori di Samsung il merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei tanti dispositivi di questa azienda e ciò comprende anche le patch di sicurezza che vengono rilasciate ogni mese.

Già disponibili per Samsung Galaxy S10e, le patch di sicurezza di maggio 2023 nei prossimi giorni raggiungeranno via via tutti i più recenti smartphone e tablet del colosso coreano.

Le novità di Samsung per l’aggiornamento di sicurezza di maggio

Stando a quanto è possibile apprendere, le patch di sicurezza di maggio 2023 includono la risoluzione per 72 problemi trovati negli smartphone e nei tablet di Samsung.

Sei di questi fix vanno a risolvere vulnerabilità di livello critico (4 riguardano tutti i dispositivi Android e 2 soltanto quelli del colosso coreano) mentre 56 fix sono relativi a vulnerabilità classificate con livello elevato. Samsung, inoltre, con questo aggiornamento va a risolvere anche 10 vulnerabilità di livello moderato.

Per quanto riguarda le 4 vulnerabilità di livello critico risolte dal team di sviluppatori di Google, c’è da precisare che due sono già state risolte da Samsung con l’aggiornamento di aprile 2023 mentre una non riguarda i device del colosso coreano.

Alcune delle vulnerabilità di sicurezza riscontrate (e risolte) negli smartphone e nei tablet di Samsung sono relative alla funzione FactoryTest, ad ActivityManagerService, a Theme Manager, a GearManagerStub e all’app Tips.

Sono state riscontrate falle di sicurezza anche nel modem Shannon (si trova nei processori Exynos), nel bootloader, nel framework di telefonia, nei componenti delle impostazioni di chiamata e nel controllo degli accessi AppLock, tutte risolte con l’update di maggio.

Ai possessori di smartphone e tablet del colosso coreano non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza e attendere che il suo team di sviluppatori dia il via alle procedure di rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di maggio 2023 per i vari device dell’azienda.

Potete trovare il sito di Samsung dedicato alla sicurezza dei suoi dispositivi seguendo questo link.