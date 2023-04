Questo leak svela tutto del Google Pixel Fold, comprese le specifiche complete

Negli ultimi giorni ci siamo spesso ritrovati a parlare dei nuovi dispositivi che Google potrebbe svelare in occasione del keynote di apertura del Google I/O 2023. In prima linea ci sarebbero Google Pixel 7a e Google Pixel Fold, rispettivamente il nuovo smartphone di fascia media e il primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View.

Del pieghevole si parla già da tanto tempo ma mai come adesso, a soli venti giorni dall’inizio della conferenza annuale, il dispositivo fa parlare di sé quasi giornalmente. In fin dei conti, del Google Pixel Fold sappiamo praticamente tutto, tra specifiche, design, dettagli sulla disponibilità, prezzi e, da poche ore, sappiamo anche che Google ce lo mostrerà tramite un teaser molto presto.

Google Pixel Fold: tutto ciò che sappiamo finora

Sul Google Pixel Fold, come anticipato in apertura, piovono indiscrezioni a catinelle già da mesi ma ora che ci andiamo avvicinando al momento della verità, i dettagli che vanno trapelando sono sempre più concreti.

Gli ultimi, in ordine temporale, riguardano il SoC che animerà il primo pieghevole del colosso di Mountain View. Se, da un lato, esso dovrebbe rimanere il Google Tensor G2 che troviamo sui Pixel 7 (trovate qui la nostra recensione) e Pixel 7 Pro (trovate qui la nostra recensione), dall’altro pare che verrà prodotto con un processo produttivo (5LPP) più affinato rispetto alla controparte presente sui flagship 2022. Al SoC verranno affiancati 12 GB di RAM (LPDDR5) e 256 o 512 GB di memoria interna (UFS 3.1).

Un recente report della CNBC ci aveva inoltre informati del fatto che lo smartphone potrebbe vantare la resistenza all’acqua (possibilmente IPX8), ottima notizia per uno smartphone pieghevole. Dal punto di vista dimensionale, lo smartphone dovrebbe misurare 139,7 x 78,74 x 12,7 mm (da chiuso) e pesare circa 283 grammi.

Per il resto, Google Pixel Fold dovrebbe essere un pieghevole dal form factor quasi quadrato, dotato di due display OLED a 120 Hz: quello interno, sarebbe da 7,6 pollici con risoluzione 2240 x 1840 pixel (in 6:5); quello esterno, sarebbe da 5,8 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9).

Lato fotocamere, lo smartphone dovrebbe offrire un totale di cinque sensori: in un primo momento era lecito aspettarsi lo stesso comparto fotografico principale presente sul flagship Google Pixel 7 Pro; in realtà il comparto fotografico sarà leggermente meno performante, pur mantenendo bene o male la stessa formazione (in termini di destinazione d’uso dei sensori).

Il sensore principale dovrebbe essere da 48 megapixel; ad affiancarlo, dovremmo trovare un sensore tele da 10,8 megapixel (per lo zoom ottico 5x) e un sensore ultra-grandangolare da 10,8 megapixel (con angolo di visione a 121°). Entrambi i display ospiterano, in un apposito foro circolare, una fotocamera “anteriore”, tutte e due a fuoco fisso: sul display esterno ci sarà un sensore da 9,5 MP; sul display interno ci sarà un sensore da 8 MP.

A completare il pacchetto dovremmo trovare un comparto connettività in linea con quello del Pixel 7 Pro, una batteria con capacità tale da garantire 24 ore di utilizzo (si dice superiore ai 4400 mAh) e supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless (immaginiamo a 23 W). Nessun dubbio sul software che sarà Android 13, almeno nelle prime fasi (dato che Android 14 in tarda estate).

Un teaser atteso il prossimo 26 aprile

Oltre a confermare praticamente ogni dettaglio sul primo pieghevole della storia di Google, Jon Prosser ha anche svelato una informazione che, probabilmente, non farà molto piacere al colosso di Mountain View.

Secondo il leaker, Big G avrebbe (già da tempo) in programma di pubblicare una sorta di teaser per il Google Pixel Fold, una specie di antipasto in vista dell’imminente lancio, in data 26 aprile.

Immaginiamo che, come spesso fatto da Google e qualora questa indiscrezione trovasse riscontro, il teaser verrà pubblicato sul canale YouTube ufficiale Made by Google (raggiungibile attraverso questo link); tra circa cinque giorni avremo la risposta.

La presunta scheda tecnica

Di seguito riportiamo la presunta scheda tecnica del Google Pixel Fold, assemblata mettendo insieme tutte le indiscrezioni trapelate finora.

Dimensioni: 139,7 x 78,74 x 12,7 mm (da chiuso)

x x (da chiuso) Peso: 283 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), plastica (interno), alluminio (frame laterale)

(fronte e retro), (interno), (frame laterale) Certificazione: IPX8 (resistenza all’acqua)

(resistenza all’acqua) Display esterno: OLED da 5,8″ FHD+ (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a Display interno: Foldable OLED da 7,6″ con risoluzione 2240 x 1840 pixel (in 6:5) e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (in 6:5) e refresh rate a SoC: Google Tensor G2 (5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e Security chip Titan M2

(5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU e Security chip Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 1/2″ con risoluzione 48 MP , pixel da 0,8 μm , apertura f/1.7 Sensore tele da 1/3,1″ con risoluzione 10,8 MP , pixel da 1,22 μm , apertura f/3.05 per lo zoom ottico 5x (zoom digitale fino al 20x) Sensore ultra-grandangolare da 1/3″ con risoluzione 10,8 MP , pixel da 1,25 μm , apertura f/2.2 e angolo di visione a 121°

con flash LED Fotocamera anteriore: Sensore da 9,5 MP con pixel da 1,22 μm , apertura f/2.2 e fuoco fisso (esterna) Sensore da 8 MP con pixel da 1,12 μm , apertura f/2.0 e fuoco fisso

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band), NFC , USB Type-C 3.2 , UWB (Ultra Wideband)

(802.11 ax, tri-band), (A2DP, LE, aptX HD), (dual-band), , , (Ultra Wideband) Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , bussola , barometro

, , , , Lettore delle impronte digitali: si

Batteria: Li-Po con capacità superiore a 4400 mAh Ricarica rapida cablata e wireless a 23 W Autonomia da 24 ore di utilizzo (fino a 72 ore in modalità di risparmio energetico)

con capacità superiore a Sistema operativo: Android 13 QPR3 VPN di Google One inclusa



Quando arriverà Google Pixel Fold?

In accordo con tutti i rumor circolati finora, l’edizione 2023 del Google I/O dovrebbe essere il palcoscenico scelto da Big G per presentare il proprio primo smartphone pieghevole.

Stando a quanto vi raccontavamo qualche giorno fa e aggiungendo la nuova indiscrezione condivisa da Jon Prosser, queste sarebbero le date più importanti relative al Google Pixel Fold:

26 aprile 2023: teaser ufficiale da parte di Google

teaser ufficiale da parte di Google 10 maggio 2023 : giorno della presentazione e inizio dei pre-ordini attraverso il Google Play Store

: giorno della presentazione e inizio dei pre-ordini attraverso il Google Play Store 30 maggio 2023 : inizio dei pre-ordini con gli operatori telefonici e venditori di terze parti

: inizio dei pre-ordini con gli operatori telefonici e venditori di terze parti 27 giugno 2023: esordio sul mercato

Vista la cautela con cui Google ha finora importato i propri nuovi prodotti, è molto probabile che, almeno in un primo momento, il Pixel Fold possa non arrivare in Italia: mancano appena venti giorni per scoprire se sarà effettivamente così o se ci saranno sorprese (in tutti i sensi).

Prezzi di vendita e possibile promo lancio (almeno negli USA)

Riprendendo nuovamente ciò che vi avevamo raccontato nella giornata di lunedì, Google Pixel Fold sarà disponibile nelle due colorazioni Chalk (bianco) e Obsidian e in due differenti configurazioni di memoria, 12+256 GB e 12+512 GB.

Per la versione “base”, disponibile in entrambe le colorazioni, il prezzo di lancio dovrebbe essere pari a 1799 dollari; per la versione “top”, disponibile nella sola colorazione Obsidian, saranno necessari 1919 dollari.

Si tratta indubbiamente di un prezzo di listino decisamente salato (rispetto a quanto fatto finora da Google coi propri smartphone canonici), specie considerando che il Pixel Fold sarà in assoluto il primo pieghevole del colosso di Mountain View.

Pare che Big G, per rendere più attraente il proprio pieghevole nella fase dei pre-ordini, potrebbe offrire (almeno agli utenti statunitensi) un Google Pixel Watch (trovate qui la nostra videorecensione).

Il Google Pixel I/O 2023 è sempre più vicino e la curiosità attorno al Google Pixel Fold, ma anche attorno al Google Pixel 7a, al Google Pixel Tablet e ai prossimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro (qui trovate un assaggio di cosa aspettarci dai prossimi flagship), dei quali Google potrebbe svelare, al pari dello scorso anno, almeno il design e le specifiche chiave.