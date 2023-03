Come ogni anno, gli appassionati del settore tecnologico attendono con ansia l’evento del Google I/O, il colosso di Mountain View è infatti solito non solo lanciare alcuni nuovi prodotti in occasione della conferenza, ma anche e soprattutto dare tutta una serie di informazioni e anticipazioni sulla prossima versione di Android, sulle future funzionalità in lavorazione, nonché sui prossimi dispositivi sui quali i fan potranno mettere le mani.

Nella giornata di ieri, in pieno stile Google, l’azienda aveva rilasciato una sorta di gioco virtuale grazie al quale scoprire la data esatta stabilita per l’evento, diversi appassionati si sono cimentati sul web nella risoluzione dell’enigma, fornendo una soluzione in seguito confermata dallo stesso Sundar Pichai.

Il Google I/O 2023 si terrà il 10 maggio

Il CEO del colosso tecnologico ha dunque ufficializzato, tramite il post Twitter che potete vedere qui sotto, la data dell’evento Google I/O 2023, fissata per il 10 maggio prossimo venturo.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023

Ora che conosciamo la data, ci stiamo ponendo tutti la stessa domanda, cosa aspettarci dall’evento? Bè è difficile dirlo con certezza, quello che sappiamo è che l’evento avrà inizio con un discorso di Sundar Pichai, al quale seguiranno oltre 100 sessioni tecniche durante le quali verranno presumibilmente mostrate tutta una serie di novità in arrivo; nelle prossime settimane dovrebbe comunque essere condiviso il programma completo.

Ad ogni modo non saranno solo le sessioni tecniche a farla da padrone, è molto probabile che, visto il periodo, l’azienda possa fare qualche annuncio riguardante l’intelligenza artificiale e il chatbot proprietario Bard.

Per quanto riguarda i dispositivi invece, si dà quasi per scontata la presentazione del nuovo smartphone di fascia media del brand, ovvero Google Pixel 7a, ma potrebbero essere rilasciate interessanti informazioni anche su Google Pixel Tablet e sul presunto Pixel Fold; infine, ci aspetta anche qualche anticipazione (magari con un teaser trailer) sui prossimi flagship del colosso, ovvero i dispositivi della serie Pixel 8.

Insomma c’è sicuramente parecchia carne al fuoco per l’evento, nonostante per ora sia stata fissata un’unica giornata e non due come in passato (l’evento si terrà in presenza e verrà contestualmente trasmesso in streaming online), non ci rimane che attendere per scoprire quali sorprese mamma Google ha in serbo per i propri fedeli utenti.

