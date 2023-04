Gli appassionati Android probabilmente sanno già che il 10 maggio aprirà i battenti l’edizione 2023 di Google I/O, atteso appuntamento in occasione del quale il team del colosso di Mountain View presenterà Google Pixel 7a e Google Pixel Fold.

In queste settimane si è parlato tanto di Google Pixel 7a mentre meno certezze vi sono per il momento sul primo smartphone pieghevole di Google ma, ad ogni modo, entrambi dovrebbero arrivare sul mercato in tempi non troppo lunghi.

Presunti prezzi e data di esordio di Google Pixel 7a e Pixel Fold

Nelle scorse ore alcuni interessanti dettagli sono stati svelati dal leaker Jon Prosser, che su Twitter ha reso noto che Google Pixel Fold negli Stati Uniti dovrebbe essere venduto al prezzo ufficiale di 1.799 dollari.

Queste sarebbero le date più importanti relative al primo smartphone pieghevole di Google:

10 maggio 2023 – giorno della presentazione e inizio dei pre-ordini dal Google Play Store

30 maggio 2023 – inizio dei pre-ordini con gli operatori telefonici e le aziende partner

27 giugno 2023 – esordio sul mercato

Passando a Google Pixel 7a, il prezzo del nuovo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View sarà decisamente più contenuto ma Jon Prosser non si sbilancia su questo aspetto (stando alle indiscrezioni, negli Stati Uniti dovrebbe essere disponibile a 499 dollari).

A dire di Jon Prosser, Google Pixel 7a sarà presentato il 10 maggio 2023 e da subito sarà venduto in quattro colorazioni: Charcoal, Snow, Sea e Coral (quest’ultimo sarà disponibile soltanto sul Google Store).

Sempre secondo Jon Prosser, il colosso di Mountain View continuerà a vendere Google Pixel 6a (probabilmente con un abbassamento di prezzo).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del colosso statunitense per scoprire se entrambi gli smartphone saranno disponibili con le medesime tempistiche anche nel nostro Paese e a quali prezzi saranno venduti.

