Con l’avvicinarsi dell’evento Google I/O aumentano contestualmente i rumor inerenti ad alcuni dei dispositivi che l’azienda dovrebbe presentare, nello specifico abbiamo visto un paio di giorni fa le ultime indiscrezioni circa prezzi e tempistiche di commercializzazione di Google Pixel 7a e Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso.

Ora giungono alcune conferme e informazioni aggiuntive dalla CNBC, che cita come fonti alcune comunicazioni interne.

Google Pixel Fold sarà resistente all’acqua e costerà fino a 1.700 dollari

Stando a quanto riportato, l’azienda avrebbe intenzione di presentare il suo primo smartphone pieghevole in occasione dell’evento Google I/O di maggio 2023, iniziando la commercializzazione del dispositivo nel mese giugno.

Google Pixel Fold potrebbe avere la cerniera più durevole su un pieghevole attualmente sul mercato e potrebbe vantare anche la resistenza all’acqua, anche se al momento non ci sono indicazioni precise circa il tipo di certificazione. A titolo di esempio, il Samsung Galaxy Z Fold4 vanta una certificazione di resistenza all’acqua IPX8 (“basato su condizioni di test per l’immersione fino a 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti”).

Il nuovo pieghevole dovrebbe inoltre avere una batteria in grado di garantire almeno 24 ore di utilizzo, fino a 72 in modalità basso consumo, esattamente come quanto dichiarato per gli smartphone Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro; ad alimentare il dispositivo dovrebbe esserci il processore Google Tensor 2.

Pixel Fold dovrebbe essere equipaggiato con un display esterno da 5,8 pollici, mentre quello interno dovrebbe avere una diagonale da 7,6 pollici, il peso complessivo del dispositivo dovrebbe essere di 283 grammi.

Infine viene confermato a grandi linee il prezzo dello smartphone pieghevole, che potrebbe costare fino a 1.700 dollari, ma pare che Google abbia in serbo alcune campagne di incentivo per i preordini, come permute e Pixel Watch in omaggio.

