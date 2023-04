Gli attuali top di gamma della serie Samsung Galaxy S23 sono stati latori di importanti aggiornamenti tecnici sotto il profilo del comparto fotografico, per questo motivo gli utenti più attenti hanno già subodorato — con parecchi mesi di anticipo — aria di conferme per i successori della serie Samsung Galaxy S24 e le ultime indiscrezioni su questo punto vanno esattamente in quella direzione.

Samsung Galaxy S24: ultime voci sulle fotocamere di tutti i modelli

Sono passati pochi mesi dalla presentazione ufficiale del trio composto da Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra, che ha saputo strappare consensi sia agli addetti ai lavori che agli utenti. Già a ridosso dell’annuncio, avevamo inserito la fotocamera principale del modello Ultra nella top 5 delle novità introdotte dalla serie — per le peculiarità del sensore ISOCELL HP2 a 200 MP vi rimandiamo al nostro articolo dedicato —, mentre per i modelli “base” e Plus si parla soprattutto di conferme rispetto ai predecessori. Ebbene, quando mancano ancora diversi mesi dall’esordio dei top di gamma Samsung di nuova generazione, le voci continuano a rincorrersi numerose e le ultime emerse non sorprendono ma potrebbero lasciare un po’ di amaro in bocca: per la serie Samsung Galaxy S24 non sarebbero previsti stravolgimenti, anzi una sostanziale conferma delle fotocamere principali dei modelli attuali.

A riportarlo è il leaker Revegnus su Twitter: a suo dire, Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24+ rimarranno fedeli al sensore GN3 a 50 megapixel, lo stesso già visto sugli S23 e ancora prima sugli S22; Samsung Galaxy S24 Ultra, dal canto suo, dovrebbe riproporre l’ISOCELL HP2 a 200 megapixel del suo predecessore. Insomma, il produttore sudcoreano avrebbe scelto un approccio del tipo “squadra che vince, non si cambia”, anche se questo discorso potrebbe valere per i soli sensori principali: il modello Ultra dovrebbe fregiarsi di un teleobiettivo di nuova generazione, mentre le restanti fotocamere di tutti i modelli sono ancora avvolte nel mistero.

Fino a questo momento, infatti, si è parlato soprattutto di Mobile Platform — col possibile ritorno del dualismo Exynos-Snapdragon —, display e connettività, dotazione di memorie e poco altro. Del resto, i tempi non sono ancora maturi e ci stiamo ancora muovendo nel campo delle mere indiscrezioni.

