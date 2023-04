Il web non si ferma mai, c’è sempre qualcuno pronto a divulgare qualche informazione sui prossimi prodotti in uscita per la gioia degli appassionati di tecnologia; è il caso di oggi in cui diamo insieme uno sguardo alle ultime indiscrezioni su alcuni dispositivi che riscuotono già particolare interesse da parte della community. Vediamo dunque quali sono le ultime voci che circolano riguardo Samsung Galaxy S24, Galaxy Tab S9, Galaxy Z Flip5 e Z Fold 5.

Samsung Galaxy S24 potrebbe utilizzare un processore Exynos in alcuni mercati

Sappiamo tutti come l’azienda coreana abbia adottato, sui dispositivi di punta di quest’anno, una soluzione differente rispetto al passato per quel che concerne il processore; Samsung ha infatti abbandonato la dicotomia Exynos – Snapdragon, puntando a commercializzare la famiglia Galaxy S23 con lo stesso processore in tutti i mercati, affidando a Qualcomm la realizzazione di un SoC appositamente modificato.

La decisione è stata presa probabilmente in seguito alle svariate critiche ricevute dagli utenti nel corso degli anni, soprattutto da quelli che avevano la possibilità di acquistare esclusivamente un flagship Samsung mosso da processori Exynos, meno performanti e ottimizzati rispetto agli stessi dispositivi mossi da chip Snapdragon.

Nonostante le informazioni attualmente in nostro possesso vogliano l’utilizzo di un’unica soluzione anche per il prossimo anno, sempre affidata a Qualcomm, ci sono voci provenienti dalla Corea che vedono la situazione in modo diverso: secondo quanto riportato infatti, pare che la società abbia intenzione di ripristinare il duopolio Exynos – Snapdragon, ritornando a commercializzare i prossimi flagship con processori proprietari in alcuni mercati.

Non è chiaro quanto siano attendibili queste voci, Cristiano Amon (CEO di Qualcomm) aveva infatti definito la partnership tra le due aziende come “pluriennale”, anche se ciò non andrebbe necessariamente a scontrarsi con l’eventualità di commercializzare i prossimi Galaxy S24 con processori Exynos in alcuni mercati.

Ecco le presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab S9

Un paio di giorni fa abbiamo avuto modo di sbirciare quello che dovrebbe essere il design di Samsung Galaxy Tab S9+, modello centrale della futura famiglia di tablet del brand; oggi invece, grazie a quanto condiviso dal leaker Ice Universe, possiamo dare uno sguardo ad alcune presunte caratteristiche tecniche del modello di punta della gamma, Galaxy Tab S9 Ultra.

Exclusive: Galaxy Tab S9 Ultra

208.6 x 326.4 x 5.5mm Same as S8 Ultra

14.6” 2960 x 1848 (WQXGA+) 11200mAh 45w

737g,IP68,8Gen2 for Galaxy,16GB LPDDR5X。 — Ice universe (@UniverseIce) April 5, 2023

Come potete notare il leaker condivide innanzitutto le dimensioni del dispositivo, analoghe a quelle dell’attuale modello Galaxy Tab S8 Ultra, così come simili sono anche altre specifiche, come il display da 14,6 pollici 2.960 x 1.848, i 16 GB di RAM (LPDDR5X) e la batteria da 11.200 mAh con velocità di ricarica cablata di 45 W.

È interessante notare due altri dati, il primo riguarda il processore che muoverà il tablet in questione che, secondo Ice Universe, sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, quindi appositamente modificato per l’azienda coreana; il secondo riguarda la presunta certificazione IP68, precedenti indiscrezioni volevano Samsung dotare la nuova gamma di tablet della certificazione IP67, ma qualora le indiscrezioni si rivelassero vere, rappresenterebbe qualcosa in più sicuramente apprezzato dagli utenti.

Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 potrebbero essere disponibili in queste colorazioni

Anche i prossimi smartphone pieghevoli di Samsung sono al centro di diverse indiscrezioni negli ultimi tempi, se infatti abbiamo già visto come potrebbe essere il display esterno di Galaxy Z Flip5 e alcune informazioni come peso, spessore e nuova cerniera di Galaxy Z Fold5, oggi diamo uno sguardo alle presunte colorazioni con cui verranno commercializzati i suddetti prodotti.

Z Flip 5 Colors:

– Beige, Gray, Light Green and Light Pink

Z Fold 5 Colors:

Beige, Black and Light Blue

I am sure they will have some good flashy names when launched along with some bespoke and lower volume colors. — Ross Young (@DSCCRoss) April 4, 2023

Le informazioni provengono da una fonte solitamente molto affidabile, Ross Young, amministratore delegato e co-fondatore di Display Supply Chain Consultants (DSCC), raramente sbaglia con le proprie previsioni.

Secondo Young, Samsung Galaxy Z Flip5 sarà disponibile nelle colorazioni beige, grigio, verde chiaro e rosa chiaro, mentre Galaxy Z Fold5 dovrebbe essere disponibile in beige, nero e azzurro; ovviamente il reparto marketing dell’azienda troverà dei nomi più accattivanti (ammesso che a qualcuno interessi il nome dato ad una colorazione) per attirare gli utenti, ma i colori disponibili dovrebbero comunque essere questi.

