La serie Samsung Galaxy S23 è disponibile sul mercato soltanto da alcune settimane ma i riflettori degli addetti ai lavori sono già puntati su Samsung Galaxy S24, la serie di smartphone che il colosso coreano lancerà il prossimo anno.

Tra i punti di forza di Samsung Galaxy S23 vi è senza dubbio il processore, chiamato Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, in modo da mettere in risalto che si tratta di una versione leggermente potenziata rispetto a quella “originale” e anche per i modelli del prossimo anno il produttore coreano seguirà questa strada.

Cosa sappiamo del processore di Samsung Galaxy S24

Nelle scorse ore è stato il popolare leaker Kuba Wojciechowski a diffondere attraverso Twitter quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità ).

Il nuovo processore di punta di Qualcomm dovrebbe poter contare su una configurazione 2+3+2+1, con i core di prossima generazione di ARM e su una GPU Adreno 750.

La sigla prodotto di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 è SM8650 mentre il nome in codice dovrebbe essere Lanai o Pineapple e il lancio di questa CPU dovrebbe essere in programma per la parte finale del 2023.

Per quanto riguarda la configurazione, questi sono i dettagli diffusi dal leaker:

2x Arm codename Hayes (A5xx) “silver” cores

3x Arm codename Hunter (A7xx) “gold” cores

2x Arm codename Hunter (A7xx) “titanium” cores

1x Arm codename Hunter ELP (Xn) “gold+” core

Questa è la prima volta che Qualcomm introduce un core “titanium” e al momento non è chiaro per quali aspetti si possa differenziare da quello “gold” (forse soltanto per il clock).

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sarà inoltre una CPU solo a 64-bit, in quanto non supporta l’architettura a 32-bit e sarà basata su Linux kernel 6.1 con Android 14.

Infine, per quanto riguarda la GPU Adreno 750, al momento la frequenza massima è fissata a 770 MHz ma potrebbero esserci delle modifiche prima del lancio.

Ebbene, questa dovrebbe essere la “base” da cui partirà Samsung per la serie Samsung Galaxy S24: è probabile, infatti, che il colosso coreano apporti delle modifiche per rendere il processore un po’ più potente.